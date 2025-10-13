Von Sabine Meuter

Frankfurt/Bremen. (dpa-tmn) Ohne private Altersvorsorge geht’s heutzutage nicht mehr. Denn die gesetzliche Rente allein wird eines Tages für viele Menschen nicht ausreichen, um den Lebensstandard zu halten. Trotzdem schieben viele das Sparen fürs Alter auf. Das kann wertvolle Rendite kosten. Also wie geht man die Altersvorsorge am besten an?

Generell gilt: Je