Potsdam. (dpa-tmn) Sie gibt es im Imbiss am Bahnhof, als Streetfood und sogar im Kühlregal vom Discounter: Wraps sind ideal für unterwegs - ganz ohne Besteck, quasi als Alternative zum Sandwich. Doch hält das zur Rolle gewickelte Fladenbrot mit bunter Füllung auch immer, was es dem ersten Anschein nach verspricht?

Dieser Frage gingen die Verbraucherzentralen in einem deutschlandweiten