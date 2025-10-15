Mittwoch, 15. Oktober 2025

zurück
Plus Oft nur Teig mit Soße

Marktcheck mit Fertig-Wraps

Wraps sehen oft nach mehr aus, als drinsteckt - Verbraucherschützer sagen, woran das liegt. Warum der Snack auch in Sachen Kalorien nicht der beste Snack ist.

15.10.2025 UPDATE: 15.10.2025 12:28 Uhr 1 Minute, 47 Sekunden
Der hier ist richtig voll, aber viele der untersuchten Wraps beim Marktcheck der Verbraucherzentralen waren viel Teig mit Soße - und wenig Füllung. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa-tmn​

Potsdam. (dpa-tmn) Sie gibt es im Imbiss am Bahnhof, als Streetfood und sogar im Kühlregal vom Discounter: Wraps sind ideal für unterwegs - ganz ohne Besteck, quasi als Alternative zum Sandwich. Doch hält das zur Rolle gewickelte Fladenbrot mit bunter Füllung auch immer, was es dem ersten Anschein nach verspricht?

Dieser Frage gingen die Verbraucherzentralen in einem deutschlandweiten