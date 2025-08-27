Von Bernadette Winter

Regensburg. (dpa-tmn) Es gibt den schönen Spruch "Totgesagte leben länger". Im Fall der Musikkassette trifft das ganz offensichtlich zu. Denn Kompaktkassetten liegen wieder im Trend – und die passenden Abspielgeräte gleich mit.

Wer seine Sammlung und den Rekorder, das Tapedeck oder zumindest den Walkman behalten hat, kann sich freuen, wenn die Kassetten beim