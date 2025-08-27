Warum die Kassette wieder im Trend liegt
Die Musikkassette erlebt ein überraschendes Comeback: Einst von der CD verdrängt, kehrt sie dank Serien und Retro-Welle zurück – und mit ihr längst vergessen geglaubte Abspielgeräte.
Von Bernadette Winter
Regensburg. (dpa-tmn) Es gibt den schönen Spruch "Totgesagte leben länger". Im Fall der Musikkassette trifft das ganz offensichtlich zu. Denn Kompaktkassetten liegen wieder im Trend – und die passenden Abspielgeräte gleich mit.
Wer seine Sammlung und den Rekorder, das Tapedeck oder zumindest den Walkman behalten hat, kann sich freuen, wenn die Kassetten beim
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+