Plus Nostalgie pur

Warum die Kassette wieder im Trend liegt

Die Musikkassette erlebt ein überraschendes Comeback: Einst von der CD verdrängt, kehrt sie dank Serien und Retro-Welle zurück – und mit ihr längst vergessen geglaubte Abspielgeräte.

27.08.2025 UPDATE: 27.08.2025 08:28 Uhr 3 Minuten, 37 Sekunden
Konzentration auf wenige Songs: Kassetten setzen einen Kontrapunkt in der Beliebigkeit der Streamingwelt. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Von Bernadette Winter

Regensburg. (dpa-tmn) Es gibt den schönen Spruch "Totgesagte leben länger". Im Fall der Musikkassette trifft das ganz offensichtlich zu. Denn Kompaktkassetten liegen wieder im Trend – und die passenden Abspielgeräte gleich mit.

Wer seine Sammlung und den Rekorder, das Tapedeck oder zumindest den Walkman behalten hat, kann sich freuen, wenn die Kassetten beim

