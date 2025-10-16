Donnerstag, 16. Oktober 2025

Plus Next Level beim Würzen

Die Must-haves für mehr Raffinesse

Gutes Meersalz, Pfeffer aus der Mühle, Kräuter – die sind gesetzt. Doch da geht viel mehr: Mit gezielt gewählten Gewürzen aus aller Welt hebt man seine Mahlzeiten auf ein höheres Geschmacksniveau.

16.10.2025 UPDATE: 16.10.2025 11:02 Uhr 4 Minuten, 15 Sekunden
Das Salz in der Suppe? Reicht heute nicht mehr aus. Zunehmend halten Gewürze mit vielschichtigen Aromen Einzug in die Alltagsküche. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Von Ulrike Geist

London/Teuschnitz. (dpa-tmn) Schon mal von Tellicherry-Pfefferkörnern gehört? Oder von Aleppo-Pfeffer? Für Würzprofis sind das zwei Scharfmacher, die zu den Must-haves im Gewürzregal gehören. Denn sie sind nicht nur scharf, sondern sorgen auch für komplexe Nuancen. Wollen auch Sie das Next Level beim Würzen erreichen? Dann lassen Sie sich mal überraschen:

