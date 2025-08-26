Dienstag, 26. August 2025

Plus Marke, Reichweite, Leistung

E-Auto gesucht? - Datenbank zeigt Möglichkeiten

Die Auswahl bei Elektroautos ist groß. Diese Online-Datenbank hilft, den Überblick zu gewinnen - mit Daten, Filtern und einer Möglichkeit zum Direktvergleich von Modellen.

26.08.2025 UPDATE: 26.08.2025 08:25 Uhr 1 Minute, 57 Sekunden
Überblick im E-Auto-Markt: Die Website «EV-Database.org» katalogisiert die auf dem deutschen Markt verfügbaren oder ehemals verfügbaren Massenmodelle. Foto: Nico Tapia/dpa-tmn​

Amsterdam/Berlin. (dpa-tmn) Beim Thema E-Auto müssen und möchten viele Menschen noch dazulernen. Vor allem, wenn sie sich mit dem Gedanken tragen, ein elektrisches Fahrzeug zu kaufen. Denn für viele wird es das erste Auto dieser Art sein.

Um die Materie und vor allem das Angebot ein wenig besser überblicken zu können, lohnt sich ein Besuch der Webseite "EV-Database.org", die auf dem

