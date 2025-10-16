Donnerstag, 16. Oktober 2025

Plus Krankheiten

Deutlich mehr Menschen haben Covid

Covid verursacht Schnupfen, Husten, Halsschmerzen, aber auch Kopf- und Gliederschmerzen. Diese Symptome könnten zurzeit einigen bekannt vorkommen. Wie viele Menschen in Deutschland betroffen sind.

16.10.2025 UPDATE: 16.10.2025 07:47 Uhr 1 Minute, 27 Sekunden
Illustration - Erkältung
Wer Corona hat, sollte am besten so lange zu Hause bleiben, bis die Krankheitszeichen sich deutlich verbessert haben. (Symbolbild)

Berlin. (dpa) Die Zahl der Corona-Infektionen ist deutlich gestiegen. In der Woche vom 6. bis zum 12. Oktober wurden bislang rund 6.440 labordiagnostisch bestätigte Covid-19-Fälle an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt, wie es in einem aktuellen RKI-Bericht zu akuten Atemwegsinfektionen heißt. In der Woche zuvor waren es rund 3.850 gemeldete Fälle gewesen.

Die geschätzte