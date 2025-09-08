Von Francoise Hauser

Regensburg/Straubing. (dpa-tmn) Schnell mal eine Sprachnachricht schicken, im Meeting ein Projekt vorstellen, dem Navi eine Adresse diktieren oder einfach nur telefonieren? Eine heisere Stimme macht all das schwerer.

"Wir sind eine kommunikative Gesellschaft, Stimme spielt auch beruflich eine große Rolle", sagt Prof. Christopher Bohr von der Klinik und