Dienstag, 26. August 2025

zurück
Plus Herausforderung

Alleinerziehend? - Welche Finanzhilfen Sie bekommen können

Nicht nur organisatorisch ist es für Alleinerziehende häufig herausfordernd, den Alltag zu bewältigen. Auch finanziell kann es eng zugehen. Verschiedene Hilfen können zumindest diesen Schmerz lindern.

26.08.2025 UPDATE: 26.08.2025 08:25 Uhr 4 Minuten, 21 Sekunden
Weniger finanziell belastet: Wer als alleinerziehende Person alle rechtlichen und staatlichen Möglichkeiten ausschöpft, lebt unter Umständen entspannter. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Von Sandra Markert

Karlsruhe/Berlin. (dpa-tmn) Rund 41 Prozent der Alleinerziehenden in Deutschland sind armutsgefährdet - das zeigt eine Studie der Bertelsmann-Stiftung. Die Erfahrung von Annett-Katrin Wohlgemuth zeigt daneben aber auch: Viele Alleinerziehende wissen gar nicht um die vielfältigen finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten für Alleinerziehende in Deutschland - und

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote