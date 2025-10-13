Montag, 13. Oktober 2025

Plus Für den Notfall

Dokumentenmappe und Datensicherung

Hochwasser, Bombenentschärfung oder ein Brand. Wenn man in diesen oder anderen Situationen das Zuhause schnell verlassen muss, ist es gut, seine Unterlagen parat und seine Daten gesichert zu haben.

13.10.2025 UPDATE: 13.10.2025 09:35 Uhr 2 Minuten, 16 Sekunden
Im Original oder als (digitale) Kopie: Wichtige Dokumente sollte man für den Notfall immer griffbereit haben. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Berlin. (dpa-tmn) Wichtige Dokumente nach Verlust oder Zerstörung wiederbeschaffen? Das ist schwierig bis unmöglich. Deshalb lohnt es sich, die Papiere immer griffbereit zu haben, falls man Haus oder Wohnung schnell oder sogar fluchtartig verlassen muss - im Original oder als (digitale) Kopie.

Zu diesem Zweck empfiehlt es sich, alle wichtigen Dokumente und Datenträger zusammen in einer