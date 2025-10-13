Berlin. (dpa-tmn) Wichtige Dokumente nach Verlust oder Zerstörung wiederbeschaffen? Das ist schwierig bis unmöglich. Deshalb lohnt es sich, die Papiere immer griffbereit zu haben, falls man Haus oder Wohnung schnell oder sogar fluchtartig verlassen muss - im Original oder als (digitale) Kopie.

Zu diesem Zweck empfiehlt es sich, alle wichtigen Dokumente und Datenträger zusammen in einer