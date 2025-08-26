Dienstag, 26. August 2025

Plus Fix gerührt, schnell gelöffelt

Tassenkuchen zum Verlieben (plus Rezept)

Klein, fein, simpel: Tassenkuchen stillen spontane Lust auf Süßes – und das in nur wenigen Minuten aus der Mikrowelle. Damit er nicht trocken oder gummiartig wird, helfen ein paar Kniffe von Profis.

26.08.2025 UPDATE: 26.08.2025 08:49 Uhr 3 Minuten, 50 Sekunden
Der Schoko-Tassenkuchen von Food-Bloggerin Angelina Antal enthält einen Schuss Rotwein und ein Frischkäse-Topping. Foto: Angelina Antal/zimtblume.de/dpa-tmn

Von Julia Felicitas Allmann

Kirchzarten/Gräfelfing. (dpa-tmn) Für diesen Kuchen braucht man weder Küchenmaschine noch Ofen: Wer Tassenkuchen backen will, verrührt die Zutaten direkt in der Tasse, nach ein bis zwei Minuten in der Mikrowelle ist eine leckere Portion Kuchen fertig.

Rezepte für ein oder zwei Personen

"Der größte Unterschied zwischen

