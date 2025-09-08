VW ID.Cross wird zum elektrischen SUV im Großstadtdschungel
VW feiert auf der IAA in München das große Festival der elektrischen Kleinwagen. Und stellt dem ID.Polo deshalb gleich schon mal ein passendes SUV zur Seite - mit coolem Design und viel Platz.
München. (dpa-tmn) Ein neues elektrisches SUV drängt in den Dschungel der Großstadt. Denn für seine große Kleinwagenoffensive hat VW jetzt den ID.Cross in Stellung gebracht. Der 4,16 Meter kurze Konkurrent von Modellen wie dem Citroën C3 oder dem Fiat Grande Panda feiert seine Premiere als Studie auf der IAA in München (9. bis 14. September). Das Modell soll im nächsten Jahr zu Preisen ab etwa
