Auf der Suche nach einem Finanzprodukt für die Altersvorsorge? Immer wieder locken Produkte, die eine satte Rendite versprechen. Doch mitunter sind diese Produkte derart kompliziert, dass sie für Laien kaum verständlich sind.

"Wer zum Beispiel bei einem Beratungsgespräch ein solches Finanzprodukt angeboten bekommt, sollte sich dessen Funktionsweise genau erklären lassen und gegebenenfalls nachhaken", rät Wirtschaftsprofessor Michael Heuser vom Deutschen Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung.

Erschließen sich auch zu Hause beim Lesen der Produktinformationen die Funktionsweise und die Risiken des jeweiligen Finanzproduktes nicht, dann sollte man sich besser nach etwas anderem umsehen, empfiehlt Heuser. Entscheidet man sich trotzdem für eine Investition in ein komplexes Finanzprodukt, das womöglich mit hohen Risiken verbunden ist, sollte man das höchstens zu einem sehr geringen Teil seinen Finanzanlagen beimischen.