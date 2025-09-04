Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit, ein leises Schmatzen und schon klebt der Schuh voller Hundekot. Was im Volksmund Glück bringen soll, sorgt in der Realität aber meist eher für Stress, Ekel und den dringenden Wunsch nach einer schnellen Lösung. Wie man seine Schuhe von den Exkrementen befreit, erklärt eine Expertin.

Erste Hilfe für unterwegs

Wer draußen unterwegs ist, hat nur begrenzte Möglichkeiten. "Das Gröbste sollte man direkt entfernen – am besten mit einem Taschentuch oder im Herbst mit großen stabilen Blättern", so Claudia Schulz vom Deutschen Schuhinstitut.

Ganz ohne Wasser bleibt der Geruch allerdings bestehen. Wer Glück hat, findet unterwegs einen Wasserhahn oder eine Toilette mit Waschbecken. "Dann den Schuh vorsichtig ausziehen und die Sohle reinigen", empfiehlt die Expertin. Auch Feuchttücher können fürs Erste hilfreich sein.

Der Gefriertrick für hartnäckige Reste

Wieder in den eigenen vier Wänden, stehen die Chancen besser, die Schuhe gründlich zu säubern. Besonders bei tiefem Profil empfiehlt Schulz einen ungewöhnlichen, aber wirksamen Tipp: "Die Schuhe in einen Gefrierbeutel packen und ins Gefrierfach legen. Die Kälte macht die Reste hart, so lassen sie sich leichter aus den Rillen entfernen". Ein netter Nebeneffekt? Auch der unangenehme Geruch verfliegt nach dem Aufenthalt im Eisfach.

Nach dem Einfrieren geht es ans auskratzen. Doch Vorsicht: Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. "Am besten zieht man Gummihandschuhe an und nutzt ein Werkzeug, das nicht zu spitz ist, etwa ein Messer ohne Spitze", rät die Expertin. So lassen sich die Überreste Stück für Stück aus dem Profil entfernen, ohne den Schuh zu beschädigen.

Und was, wenn der Schuh danach noch immer müffelt?

Dann sind Sprays eine schnelle Hilfe. "Schuh-Deos, spezielle Geruchsentferner oder auch das eigene Parfum eignen sich", so Claudia Schulz. Wer lieber neutralisierende Hausmittel nutzt, kann zu Zitrone oder Natron greifen.