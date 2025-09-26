Mit diesen 5 Tipps machen Sie Ihren Oldtimer winterfest
Bald verschwinden die Klassiker wieder von den Straßen. Damit die neue Saison im Frühling gut startet, sollten Besitzer ihre Oldtimer jetzt gründlich auf die Winterpause vorbereiten. So geht's.
Stuttgart. (dpa-tmn) Noch beschert uns der Herbst freundliche Tage, die zu einer Fahrt mit dem Oldtimer einladen. Doch bis zum Winter ist es nicht mehr lang. Für Autoliebhaber wird es Zeit, sich auf die Winterruhe ihres Oldtimers vorzubereiten.
Damit es im Frühling kein böses Erwachsen gibt - rostiger Motor, Standplatten oder Schimmel - empfiehlt die Gesellschaft für
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+