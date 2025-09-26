Freitag, 26. September 2025

Plus Die letzte Auflage

Der Ford Fiesta bei Tüv

Ob Fahrwerk oder Licht: Wo der Ford Fiesta punktet – und bei welchen Mängeln auch die jüngste Generation nicht glänzt.

26.09.2025 UPDATE: 26.09.2025 09:24 Uhr 2 Minuten, 12 Sekunden
Kölner Kleinwagen: Der Ford Fiesta ist gebraucht ein beliebter Konkurrent zu Modellen wie Opel Corsa oder VW Polo. Foto: Ford/dpa-tmn

Von Stefan Weißenborn

Berlin. (dpa-tmn) Den 50. Geburtstag feierte der Fiesta nicht mehr: 2023 flog das Kleinwagenmodell, dessen Produktion 1976 startete, aus dem Angebot. Gebrauchte sind damit mindestens zwei Jahre alt. Die jüngeren Fiesta zeigen sich oft als die besseren Modelle.

Mit Blick auf die Bilanz bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) schreibt der "Auto

