Was hilft gegen einen qualmenden Schornstein?
Steigt Qualm aus dem Schornstein, ist das ein Zeichen dafür, dass man beim Heizen mit Holz etwas falsch macht. Aber was? Eine Schornsteinfegermeisterin gibt Tipps.
... ist Pressesprecherin und Vorständin im Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks.
Von Isabelle Modler
Berlin. (dpa-tmn) Viele Haushalte in Deutschland heizen mit Holz. Wenn man dabei etwas falsch macht, sieht man - statt einem leichten Flimmern der Luft -, dass rußiger Qualm aus dem Schornstein kommt.
Bei diesen Verbrennungsvorgängen können Feinstaubpartikel entstehen. Die winzigen Partikel sind mit bloßem Auge nicht sichtbar. Doch sie schweben eine Zeit lang
