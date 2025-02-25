Von Isabelle Modler

Berlin. (dpa-tmn) Viele Haushalte in Deutschland heizen mit Holz. Wenn man dabei etwas falsch macht, sieht man - statt einem leichten Flimmern der Luft -, dass rußiger Qualm aus dem Schornstein kommt.

Bei diesen Verbrennungsvorgängen können Feinstaubpartikel entstehen. Die winzigen Partikel sind mit bloßem Auge nicht sichtbar. Doch sie schweben eine Zeit lang