Plus Tipps vom Experten

Was hilft gegen einen qualmenden Schornstein?

Steigt Qualm aus dem Schornstein, ist das ein Zeichen dafür, dass man beim Heizen mit Holz etwas falsch macht. Aber was? Eine Schornsteinfegermeisterin gibt Tipps.

25.02.2025 UPDATE: 25.02.2025 08:35 Uhr 2 Minuten, 15 Sekunden

Wenn der Schornstein qualmt, ist das ein Zeichen dafür, dass man beim Heizen mit Holz etwas falsch macht. Foto: Daniel Maurer/dpa-tmn

Interview
Julia Bothur
... ist Pressesprecherin und Vorständin im Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks.

Von Isabelle Modler

Berlin. (dpa-tmn) Viele Haushalte in Deutschland heizen mit Holz. Wenn man dabei etwas falsch macht, sieht man - statt einem leichten Flimmern der Luft -, dass rußiger Qualm aus dem Schornstein kommt. 

Bei diesen Verbrennungsvorgängen können Feinstaubpartikel entstehen. Die winzigen Partikel sind mit bloßem Auge nicht sichtbar. Doch sie schweben eine Zeit lang

