Dienstag, 09. September 2025

zurück
Plus DIY

Sieben Tipps für unfallfreies Heimwerken

Reparieren, Renovieren, Regal aufbauen - viele Leute packen lieber selbst an, statt Fachfirmen zu beauftragen. So lässt sich Geld sparen. Worauf es ankommt, damit das DIY-Projekt unfallfrei gelingt.

16.05.2025 UPDATE: 16.05.2025 08:20 Uhr 3 Minuten, 15 Sekunden
Beim Streichen, aber auch bei anderen Heimwerker-Tätigkeiten, kommt es auf eine gute Vorbereitung sowie das richtige Equipment an. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Von Sabine Meuter

Hamburg/Köln. Die Wände im Wohnzimmer brauchen einen frischen Anstrich? In der Küche planen Sie, einen neuen Schrank aufzubauen? Und eigentlich sind die Fliesen im Bad auch schon ziemlich alt?

Wollen Heimwerker solche Tätigkeiten im Haushalt selbst erledigen, brauchen sie etwas handwerkliches Geschick und einige Vorüberlegungen. Sieben Tipps, was sie bedenken

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote