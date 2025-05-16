Sieben Tipps für unfallfreies Heimwerken
Reparieren, Renovieren, Regal aufbauen - viele Leute packen lieber selbst an, statt Fachfirmen zu beauftragen. So lässt sich Geld sparen. Worauf es ankommt, damit das DIY-Projekt unfallfrei gelingt.
Von Sabine Meuter
Hamburg/Köln. Die Wände im Wohnzimmer brauchen einen frischen Anstrich? In der Küche planen Sie, einen neuen Schrank aufzubauen? Und eigentlich sind die Fliesen im Bad auch schon ziemlich alt?
Wollen Heimwerker solche Tätigkeiten im Haushalt selbst erledigen, brauchen sie etwas handwerkliches Geschick und einige Vorüberlegungen. Sieben Tipps, was sie bedenken
