Freitag, 12. September 2025

Plus Muntermacher Kaffee?

Gegen Müdigkeit hilft auch Anderes

Nach sieben Tassen Kaffee ist der Arbeitstag dann auch geschafft, müde sind Sie trotzdem immer? Koffein wird das Problem nicht langfristig lösen. Tipps, um mit genug Energie durch den Tag zu kommen. 

12.09.2025 UPDATE: 12.09.2025 08:05 Uhr 3 Minuten, 10 Sekunden
Erst mal 'nen Kaffee? Das ist nicht immer die beste Idee, um munter durch die Tage zu kommen. Foto: Bernd Diekjobst/dpa-tmn

Von Anke Dankers

Düsseldorf/Konstanz. (dpa-tmn) Erst mal 'nen Kaffee - sonst geht gar nichts: Wer kennt es nicht, das Gefühl schon erschöpft in den Tag zu starten? Die Frage ist: Ist Kaffee wirklich der Retter in der Not oder kann man das Problem grundsätzlich angehen? Tipps und Wissenswertes für mehr Energie im (Arbeits-)Alltag.

Erst gut schlafen -

