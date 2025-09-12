Von Anke Dankers

Düsseldorf/Konstanz. (dpa-tmn) Erst mal 'nen Kaffee - sonst geht gar nichts: Wer kennt es nicht, das Gefühl schon erschöpft in den Tag zu starten? Die Frage ist: Ist Kaffee wirklich der Retter in der Not oder kann man das Problem grundsätzlich angehen? Tipps und Wissenswertes für mehr Energie im (Arbeits-)Alltag.

Erst gut schlafen -