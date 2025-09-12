Gegen Müdigkeit hilft auch Anderes
Nach sieben Tassen Kaffee ist der Arbeitstag dann auch geschafft, müde sind Sie trotzdem immer? Koffein wird das Problem nicht langfristig lösen. Tipps, um mit genug Energie durch den Tag zu kommen.
Von Anke Dankers
Düsseldorf/Konstanz. (dpa-tmn) Erst mal 'nen Kaffee - sonst geht gar nichts: Wer kennt es nicht, das Gefühl schon erschöpft in den Tag zu starten? Die Frage ist: Ist Kaffee wirklich der Retter in der Not oder kann man das Problem grundsätzlich angehen? Tipps und Wissenswertes für mehr Energie im (Arbeits-)Alltag.
Erst gut schlafen -
