Donnerstag, 11. September 2025

zurück
Plus Ins Auge gegangen

Wann spülen hilft - und wann der Arzt

Ob beim Sägen, Schleifen oder bei der Gartenarbeit: Wer ohne Schutzbrille werkelt, riskiert, dass Fremdkörper ins Auge gelangen. Wie man sich im Fall der Fälle verhalten sollte.

11.09.2025 UPDATE: 11.09.2025 09:23 Uhr 1 Minute, 21 Sekunden

Fremdkörper im Auge? Vorsichtig ausspülen oder doch zum Arzt – es kommt drauf an. (zu dpa: «Ins Auge gegangen: Wann spülen hilft - und wann der Arzt») Foto: Marijan Murat/dpa-tmn​

München. (dpa-tmn) Das Auge ist ein sehr empfindliches Organ. Bereits eine kleine Wimper, die sich dort hineinverirrt hat, kann äußerst unangenehm sein. Umso beunruhigender, wenn wir uns am Auge verletzen oder ein größerer Fremdkörper hineinwandert, etwa beim Heimwerken oder bei der Gartenarbeit. 

Die Stiftung Auge informiert darüber, in welchen Fällen man selbst Sofortmaßnahmen

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote