Joggen hält fit – auch im Alter. Doch mit den ersten warmen Frühlingstagen steigt nicht nur die Lust auf Bewegung, sondern auch das Risiko, sich zu überfordern. Denn der Körper verändert sich im Laufe der Jahre, reagiert empfindlicher auf Belastung und benötigt mehr Erholungszeit.

Der Orthopäde und Unfallchirurg Prof. Daniel Kendoff vom Helios Klinikum Berlin-Buch rät deshalb älteren Menschen, das Training mit Bedacht anzugehen und einige Grundregeln zu beachten.

Verletzungen vorbeugen – statt nachher pausieren

Bewegung hält fit, fördert die Mobilität und wirkt sich positiv auf Herz und Kreislauf aus. Wer allerdings zu ambitioniert startet oder erste Warnzeichen des Körpers ignoriert, riskiert Muskelzerrungen, Fersenschmerzen oder Gelenkprobleme – insbesondere an Hüfte, Rücken und Knien.

Entscheidend ist eine angepasste Belastungssteuerung:

sanft starten

langsam steigern

auf den eigenen Körper hören

Auch die Wahl der Laufstrecke und passende Ausrüstung spielen eine große Rolle.

Fünf Tipps für sicheres Joggen im Alter

Damit der Laufsport langfristig Freude macht und nicht mit Beschwerden endet, helfen folgende Empfehlungen des Experten: