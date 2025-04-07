Gesund joggen im Alter
Auch jenseits der 60 tut Laufen gut. Fünf Tipps, wie Bewegung draußen fit hält, ohne dem Körper zu schaden.
Berlin. (dpa-tmn) Joggen hält fit – auch im Alter. Doch mit den ersten warmen Frühlingstagen steigt nicht nur die Lust auf Bewegung, sondern auch das Risiko, sich zu überfordern. Denn der Körper verändert sich im Laufe der Jahre, reagiert empfindlicher auf Belastung und benötigt mehr Erholungszeit.
Der Orthopäde und Unfallchirurg Prof. Daniel Kendoff vom Helios Klinikum Berlin-Buch rät deshalb älteren Menschen, das Training mit Bedacht anzugehen und einige Grundregeln zu beachten.
Verletzungen vorbeugen – statt nachher pausieren
Bewegung hält fit, fördert die Mobilität und wirkt sich positiv auf Herz und Kreislauf aus. Wer allerdings zu ambitioniert startet oder erste Warnzeichen des Körpers ignoriert, riskiert Muskelzerrungen, Fersenschmerzen oder Gelenkprobleme – insbesondere an Hüfte, Rücken und Knien.
Entscheidend ist eine angepasste Belastungssteuerung:
- sanft starten
- langsam steigern
- auf den eigenen Körper hören
Auch die Wahl der Laufstrecke und passende Ausrüstung spielen eine große Rolle.
Fünf Tipps für sicheres Joggen im Alter
Damit der Laufsport langfristig Freude macht und nicht mit Beschwerden endet, helfen folgende Empfehlungen des Experten:
- Regelmäßig zum Check-up: Vorerkrankungen wie Herzprobleme oder Arthrose sollten vorab ärztlich besprochen werden.
- Belastung dosieren: Kurze Strecken zum Einstieg, Pausen bei Unwohlsein – und keine Scheu, auch mal einen Ruhetag einzulegen.
- Richtige Schuhe: Eine Laufanalyse im Fachgeschäft hilft, passendes Schuhwerk zu finden, das die Gelenke schützt. Ein wichtiger Aspekt ist deshalb die Dämpfung der Laufschuhe.
- Gute Streckenwahl: Weicher Untergrund wie Waldwege ist gelenkschonender. Im Sommer lieber morgens oder abends laufen, um den Kreislauf an heißen Tagen nicht zu überlasten.
- Mobilisieren & regenerieren: Vor dem Laufen leicht aufwärmen, nach dem Training dehnen – und auf ausreichende Erholung achten.