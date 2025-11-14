Von Felix Hüll

Eppelheim. Ein rotes Symbol, oben kreisrund, unten spitz zulaufend und auf der linken Seite mit einem Versatz nach innen in die Freifläche – das ist Eppelheims neues Stadtlogo, begleitet vom auf zwei Zeilen aufgeteilten Stadtnamen "Eppel" und "Heim".

Kritik daran hat in zurückliegender Gemeinderatssitzung Bernd Binsch zur Sprache gebracht. Binsch ist