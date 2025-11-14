Neues Stadtlogo ohne Wasserturm sorgt für Kritik
Die Eppelheimer Liste thematisiert Erscheinungsbild und beklagt eine Art Zensur. Das Rathaus verweist auf Verschwiegenheitspflicht.
Von Felix Hüll
Eppelheim. Ein rotes Symbol, oben kreisrund, unten spitz zulaufend und auf der linken Seite mit einem Versatz nach innen in die Freifläche – das ist Eppelheims neues Stadtlogo, begleitet vom auf zwei Zeilen aufgeteilten Stadtnamen "Eppel" und "Heim".
Kritik daran hat in zurückliegender Gemeinderatssitzung Bernd Binsch zur Sprache gebracht. Binsch ist