Freitag, 14. November 2025

Neues Stadtlogo ohne Wasserturm sorgt für Kritik

Die Eppelheimer Liste thematisiert Erscheinungsbild und beklagt eine Art Zensur. Das Rathaus verweist auf Verschwiegenheitspflicht.

14.11.2025 UPDATE: 14.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 49 Sekunden
Eppelheims neues rotes Stadtlogo neben dem Stadtnamen ohne Wasserturm stößt bei der Eppelheimer Liste (EL) auf Kritik. Foto: Hüll

Von Felix Hüll

Eppelheim. Ein rotes Symbol, oben kreisrund, unten spitz zulaufend und auf der linken Seite mit einem Versatz nach innen in die Freifläche – das ist Eppelheims neues Stadtlogo, begleitet vom auf zwei Zeilen aufgeteilten Stadtnamen "Eppel" und "Heim".

Kritik daran hat in zurückliegender Gemeinderatssitzung Bernd Binsch zur Sprache gebracht. Binsch ist

Felix Hüll
