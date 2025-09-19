Freitag, 19. September 2025

Plus Alkohol

Was ist so schlimm daran, eine Maß Bier auf Ex zu trinken?

1 Liter Bier in einem Zug – klingt nach Spaß, ist aber ein echter Schock für den Körper. Warum der Blutalkohol dann so schnell steigt und was das für Folgen haben kann.

19.09.2025 UPDATE: 19.09.2025 10:02 Uhr 1 Minute, 21 Sekunden
Prost - aber bitte lieber nicht auf «ex». Foto: Christoph Schmidt/dpa-tmn​

München. (dpa-tmn) Nicht nur auf dem Oktoberfest ist es mittlerweile unter den Wirten verpönt, wenn die Besucher ihre Maß "exen" - vielleicht sogar auch noch, wenn sie dafür extra auf den Tisch klettern. Doch es passiert immer wieder. Genau wie in Bierzelten auf anderen Herbstfesten rufen Feier-Biester die Challenge aus, die Maß in einem Zug komplett zu leeren. Aber was ist daran eigentlich so

