Gnocchi - Oft viel Salz, aber fünfmal "sehr gut"
Kartoffelklößchen aus dem Kühlregal sind oft nicht nur zu salzig, sondern können laut "Öko-Test" auch Pestizidspuren und Aromazusätze enthalten. Wo die Tester etwas zu kritisieren haben und wo nicht.
Frankfurt/Main. (dpa-tmn) "Kleine Klößchen aus Kartoffeln - was kann da schon schiefgehen?", fragte sich das Magazin "Öko-Test" und fand heraus: ein bisschen was schon. Das "bisschen" entpuppt sich bei den abgepackten Gnocchi aus dem Super- oder Discountermarkt oft als zu viel Salz, ergab ein Test mit 24 Produkten. Zudem fallen Pestizidrückstände und Aromazusätze als Makel ins Gewicht sowie
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+