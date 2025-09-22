Dienstag, 23. September 2025

Duisburg beansprucht Erfindung der Currywurst für sich

Duisburg beansprucht den Titel als Geburtsort der Currywurst – mit neuer Plakette und historischen Belegen. Und Berlin? Die seien erst viel später darauf gekommen.

22.09.2025 UPDATE: 22.09.2025 13:51 Uhr 55 Sekunden
Currywurst 1936 in Duisburg erfunden
Wurst, Tomatensauce, englisches Curry: In «Peter Pomm's Pusztetten-Stube» wird Currywurst immer noch genauso zubereitet wie vor fast 90 Jahren.

Duisburg (dpa) - Von wegen Berlin! Duisburg untermauert seinen Anspruch, der wahre Geburtsort der Currywurst zu sein. An "Peter Pomm's Pusztetten-Stube" hat der Oberbürgermeister wie zum Beweis eine Plakette angebracht.

"Currywurst ist einfach ein echtes Gericht, das passt zum Ruhrgebiet und passt zu Duisburg", sagte OB Sören Link (SPD). "Und sie ist nicht irgendwo erfunden worden,

