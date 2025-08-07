Von Christiane Meister-Mathieu

Karlsruhe/Baden-Baden. (dpa-tmn) Wer im Netz nach "Weinzubehör" sucht, stößt auf eine riesige Auswahl. Dabei braucht es für den Weingenuss neben dem Getränk oft nicht mehr als ein Glas und – bei Korkverschluss – einen Öffner. Doch schon hier ist die Auswahl groß.

Wein Öffnen: weniger ist mehr

Beim Öffner gibt es gute