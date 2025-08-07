Dienstag, 09. September 2025

zurück
Plus Große Auswahl

Weinzubehör – was lohnt sich und was ist unnötiger Tinnef?

Elektrische Flaschenöffner mit Musik oder auch batteriebetriebene Weinbelüfter gehören wohl in die Kategorie: Geschenke für Menschen, die alles haben. Aber welches Weinzubehör ist wirklich sinnvoll?

07.08.2025 UPDATE: 28.08.2025 13:00 Uhr 4 Minuten, 28 Sekunden
Je gehaltvoller und schwerer der Wein ist, desto größer sollte das Glas sein, rät Sommelière Yvonne Heistermann. Foto: DWI/deutscheweine.de/dpa-tmn​

Von Christiane Meister-Mathieu

Karlsruhe/Baden-Baden. (dpa-tmn) Wer im Netz nach "Weinzubehör" sucht, stößt auf eine riesige Auswahl. Dabei braucht es für den Weingenuss neben dem Getränk oft nicht mehr als ein Glas und – bei Korkverschluss – einen Öffner. Doch schon hier ist die Auswahl groß.

Wein Öffnen: weniger ist mehr

Beim Öffner gibt es gute

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote