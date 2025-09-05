Was man bei Verdacht auf Pilzvergiftung (nicht) tun sollte
Schon ein einziger Knollenblätterpilz im Magen kann zum Tod führen: Wer Pilze sammelt, sollte einen Bogen um giftige Exemplare machen - und die Dos and Don'ts für den Notfall kennen. Ein Überblick.
Hannover. (dpa-tmn) Erst ins Körbchen, dann in die Pfanne und letztendlich in den Bauch: Pilze sammeln und aus den Funden etwas Leckeres kochen - das gehört für so manchen zum Spätsommer und Herbst einfach dazu.
Viele Speisepilze haben allerdings giftige Doppelgänger - wer nicht aufpasst, riskiert eine Pilzvergiftung. In den meisten Fällen ist der Grüne Knollenblätterpilz
