Von Hilde Kraatz

Berlin. (dpa-tmn) Der Bafög-Antrag kann Studierende Zeit und Nerven kosten. Doch oft sind die Chancen auf die Förderung besser als gedacht. 7 Mythen zum Bafög-Antrag im Check.

Mythos 1: Den Bafög-Antrag sollte man immer online stellen.

Das ist kein Muss. Man kann wählen zwischen einem Antrag in Papierform oder einem Online-Antrag. Laut