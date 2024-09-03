Montag, 15. September 2025

Plus Sieben Mythen

Warum sich ein Bafög-Antrag öfter lohnt, als man denkt

Bafög zu beantragen, kann mühsam sein. Ist es den Aufwand überhaupt wert? Der Check zeigt: in vielen Fällen schon. Worauf Studis bei der Antragstellung achten müssen, um sich die Förderung zu sichern.

03.09.2024 UPDATE: 10.03.2025 13:41 Uhr 3 Minuten, 2 Sekunden
Bafög können Studierende auch online beantragen: Der digitale Antrags-Assistent hilft beim korrekten Ausfüllen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Von Hilde Kraatz

Berlin. (dpa-tmn) Der Bafög-Antrag kann Studierende Zeit und Nerven kosten. Doch oft sind die Chancen auf die Förderung besser als gedacht. 7 Mythen zum Bafög-Antrag im Check.

Mythos 1: Den Bafög-Antrag sollte man immer online stellen.

Das ist kein Muss. Man kann wählen zwischen einem Antrag in Papierform oder einem Online-Antrag. Laut

