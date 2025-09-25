Donnerstag, 25. September 2025

zurück
Plus Arbeitgeber zahlt

Was man zur Bildschirmbrille wissen muss

Wann ist eine Bildschirmbrille nötig und wer zahlt? Ein Überblick, was im Joballtag gilt und warum die Brille eigentlich dem Arbeitgeber gehört.

25.09.2025 UPDATE: 25.09.2025 08:10 Uhr 54 Sekunden

Eine Bildschirmbrille ist ein Arbeitsmittel und Eigentum der Firma. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa-tmn​

Düsseldorf (dpa/tmn) - Eine Brille fürs Büro: Bei Bildschirmbrillen sind die Gläser so aufgebaut, dass man vor allem im Nahbereich gut sehen kann. 

Beschäftigte, die eine benötigen, müssen dafür nicht selbst in die Tasche greifen. "Die Bildschirmbrille ist eine Leistung des Arbeitsschutzes. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, diese bei Bedarf zur Verfügung zu stellen und die Kosten zu

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote