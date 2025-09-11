Von Barbara Klauß

Walldorf. Beim Stellenabbau kommen die SAP-Beschäftigten in Deutschland vorerst wohl glimpflicher davon: "Die Kolleginnen und Kollegen in Deutschland wird es in diesem Jahr nicht so hart erwischen", erklärte Eberhard Schick, Vorsitzender des Betriebsrats der SAP SE, am Mittwoch. "Die Zahlen sind noch nach unten korrigiert worden. Das ist