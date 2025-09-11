Trifft SAP-Stellenabbau Mitarbeiter in Deutschland nicht so hart?
Weltweit sollen im Zuge des Konzernumbaus bis zu zwei Prozent der Jobs wegfallen. Kritiker vermuten eher ein Sparprogramm.
Von Barbara Klauß
Walldorf. Beim Stellenabbau kommen die SAP-Beschäftigten in Deutschland vorerst wohl glimpflicher davon: "Die Kolleginnen und Kollegen in Deutschland wird es in diesem Jahr nicht so hart erwischen", erklärte Eberhard Schick, Vorsitzender des Betriebsrats der SAP SE, am Mittwoch. "Die Zahlen sind noch nach unten korrigiert worden. Das ist
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+