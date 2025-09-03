SAP investiert 20 Milliarden Euro in Europas digitale Souveränität
Die Walldorfer bauen ihr hiesiges Cloud-Angebot aus. Die Anwendergruppe sieht dabei einen "wichtigen Etappensieg".
Von Barbara Klauß
Walldorf. SAP will kräftig in die digitale Souveränität Europas investieren. Mehr als 20 Milliarden Euro nimmt der Softwarekonzern dafür in den nächsten Jahren in die Hand, wie die Walldorfer am Dienstag mitteilten. Geplant ist, das Angebot an souveränen Cloud-Lösungen auszubauen. Die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe DSAG wertete die Ankündigung "als
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+