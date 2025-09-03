Von Barbara Klauß

Walldorf. SAP will kräftig in die digitale Souveränität Europas investieren. Mehr als 20 Milliarden Euro nimmt der Softwarekonzern dafür in den nächsten Jahren in die Hand, wie die Walldorfer am Dienstag mitteilten. Geplant ist, das Angebot an souveränen Cloud-Lösungen auszubauen. Die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe DSAG wertete die Ankündigung "als