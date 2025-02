Von Matthias Kros

Walldorf. Die SAP will in diesem Jahr mehr Geld an seine Aktionäre ausschütten als je zuvor. Die Dividende für 2024 solle um 6,8 Prozent auf 2,35 Euro je Aktie angehoben werden, teilte der Walldorfer Softwarekonzern am Donnerstag mit.

Damit erhöhe sich die Ausschüttungsquote um etwa 9 Prozentpunkte auf fast 52 Prozent. Ein Jahr zuvor betrug die