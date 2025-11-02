Sonntag, 02. November 2025

Plus Mannheim/Heidelberg

Heidelberger Cullinaris übernimmt Mannheimer Caterer TasteNext

Insolventes Unternehmen mit 65 Arbeitsplätzen durch die Übernahme gerettet.

02.11.2025 UPDATE: 02.11.2025 16:54 Uhr 25 Sekunden
Sie kochen beim Inklusionsbetrieb TasteNext gesundes Essen für Schüler. Archivfoto: Alfred Gerold

Mannheim/Heidelberg. (RNZ) Der Heidelberger Caterer Cullinaris hat das insolvente Unternehmen TasteNext aus Mannheim zum 1. November übernommen. Das teilte Cullinaris in Heidelberg mit.

TasteNext, das den Angaben zufolge täglich mehr als 2300 Mahlzeiten an Schulen, Kindergärten und Sozialeinrichtungen in der Metropolregion liefert, hatte vor sechs Wochen Insolvenz angemeldet. Auf einer

