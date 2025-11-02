Mannheim/Heidelberg. (RNZ) Der Heidelberger Caterer Cullinaris hat das insolvente Unternehmen TasteNext aus Mannheim zum 1. November übernommen. Das teilte Cullinaris in Heidelberg mit.

TasteNext, das den Angaben zufolge täglich mehr als 2300 Mahlzeiten an Schulen, Kindergärten und Sozialeinrichtungen in der Metropolregion liefert, hatte vor sechs Wochen Insolvenz angemeldet. Auf einer