Von Matthias Kros

Mannheim. Bei dem amerikanischen Landmaschinenhersteller John Deere kommt es überraschend zu einem Wechsel an der Europa-Spitze. Zu Beginn des neuen Geschäftsjahres im November 2025 soll Justin Rose den in Mannheim angesiedelten Posten übernehmen. Das teilte das Unternehmen, das in der Quadratestadt sein größtes Produktionswerk außerhalb der USA hat, am