BASF erlebt "extrem schwierige Zeiten"
Chef Markus Kamieth empfängt Bundesumweltmister Carsten Schneider im Stammwerk.
Von Matthias Kros
Ludwigshafen. Markus Kamieth, Vorstandsvorsitzender der BASF, sieht die Chemieindustrie in einer historischen Krise. "Wir erleben gerade extrem schwierige Zeiten, und zwar weltweit", sagte er am Dienstag bei einem Besuch von Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) im Stammwerk Ludwigshafen.
