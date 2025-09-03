Mittwoch, 03. September 2025

BASF erlebt "extrem schwierige Zeiten"

Chef Markus Kamieth empfängt Bundesumweltmister Carsten Schneider im Stammwerk.

03.09.2025 UPDATE: 03.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 53 Sekunden
Im „Creation Center“ der BASF in Ludwigshafen (v.l.): Markus Kamieth, Vorstandsvorsitzender der BASF, und Bundesumweltminister Carsten Schneider. Foto: BASF

Von Matthias Kros

Ludwigshafen. Markus Kamieth, Vorstandsvorsitzender der BASF, sieht die Chemieindustrie in einer historischen Krise. "Wir erleben gerade extrem schwierige Zeiten, und zwar weltweit", sagte er am Dienstag bei einem Besuch von Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) im Stammwerk Ludwigshafen.

So eine Situation habe er in den 25 Jahren, in denen

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Matthias Kros
Redakteur
zu unseren Autoren  
