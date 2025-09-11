Bund unterstützt City Airport Mannhim
Bis zu 1,4 Millionen: Die Flugsicherung für kleine und mittlerere Flughäfen sei im Bundeshaushalt verankert.
Von Matthias Kros
Mannheim. Der City Airport Mannheim wird bei der Flugsicherung weiterhin durch den Bund unterstützt. Das teilte die SPD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Mannheim, Isabel Cademartori, mit.
Die Flugsicherung für kleine und mittlerere Flughäfen sei im Bundeshaushalt verankert, für 2025 stünden insgesamt 50 Millionen Euro zur Verfügung. Bis zu
