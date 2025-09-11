Von Matthias Kros

Mannheim. Der City Airport Mannheim wird bei der Flugsicherung weiterhin durch den Bund unterstützt. Das teilte die SPD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Mannheim, Isabel Cademartori, mit.

Die Flugsicherung für kleine und mittlerere Flughäfen sei im Bundeshaushalt verankert, für 2025 stünden insgesamt 50 Millionen Euro zur Verfügung. Bis zu