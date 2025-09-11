Donnerstag, 11. September 2025

zurück
Plus Kosten für Flugsicherung

Bund unterstützt City Airport Mannhim

Bis zu 1,4 Millionen: Die Flugsicherung für kleine und mittlerere Flughäfen sei im Bundeshaushalt verankert.

11.09.2025 UPDATE: 11.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 3 Sekunden
Der City Airport in Mannheim ist Basis der „Mannheim City Air“. Foto: dpa

Von Matthias Kros

Mannheim. Der City Airport Mannheim wird bei der Flugsicherung weiterhin durch den Bund unterstützt. Das teilte die SPD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Mannheim, Isabel Cademartori, mit.

Die Flugsicherung für kleine und mittlerere Flughäfen sei im Bundeshaushalt verankert, für 2025 stünden insgesamt 50 Millionen Euro zur Verfügung. Bis zu

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.