Mannheimer Eichbaum-Brauerei in Bedrängnis
Dem Betriebsrat zufolge ist ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung geplant. Es gibt Streit um künftige Ausrichtung.
Von Matthias Kros
Mannheim. Auch nach dem Verkauf der Malzbier-Marke "Karamalz" bleibt die Mannheimer Privatbrauerei Eichbaum offenbar in Bedrängnis. Nach Angaben von Georg Dohr, reaktivierter Sprecher des Betriebsrats, plant die Geschäftsführung ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragen zu wollen.
Das wurde nach Angaben des Arbeitnehmervertreters der Belegschaft bei