Veltins trennt sich von Eichbaum
Die Sauerländer geben Karamalz-Vertrieb nach kurzer Zeit wieder ab.
Von Matthias Kros
Meschede/Mannheim. Die Großbrauerei Veltins mit Sitz in Meschede (Sauerland) übernimmt nicht länger den nationalen Vertrieb der Malzbier-Marke Karamalz von der Eichbaum-Brauerei in Mannheim. Die Zusammenarbeit werde mit sofortiger Wirkung beendet, teilte Veltins in einer knapp gehaltenen Presseinformation mit. Die Gründe der Trennung wolle man weder
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+