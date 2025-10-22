Mittwoch, 22. Oktober 2025

Plus Mannheim

Eichbaum verkauft Kultmarke Karamalz an Veltins

Das Traditionsgetränk wird künftig im Sauerland produziert statt in der Quadratestadt.

22.10.2025 UPDATE: 22.10.2025 04:00 Uhr 54 Sekunden
Die Rechte an der Kultmarke Karamalz gehen an die Veltins Brauerei. Foto: dpa

Mannheim/Meschede-Grevenstein. (kla) Die Region wird um eine Kultmarke ärmer: Karamalz, bisher gebraut von der Mannheimer Privatbrauerei Eichbaum, wechselt den Besitzer. Eichbaum verkaufe die Rechte an Karamalz mit sofortiger Wirkung an Veltins, wie die Brauerei aus dem Sauerland mitgeteilt hat.

Neben den Markenrechten übernimmt Veltins demnach auch die Produktion des alkoholfreien

