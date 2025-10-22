Mannheim/Meschede-Grevenstein. (kla) Die Region wird um eine Kultmarke ärmer: Karamalz, bisher gebraut von der Mannheimer Privatbrauerei Eichbaum, wechselt den Besitzer. Eichbaum verkaufe die Rechte an Karamalz mit sofortiger Wirkung an Veltins, wie die Brauerei aus dem Sauerland mitgeteilt hat.

Neben den Markenrechten übernimmt Veltins demnach auch die Produktion des alkoholfreien