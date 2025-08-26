Dienstag, 26. August 2025

zurück
Plus Heidelberg

Provinzial darf Getsafe-Verträge übernehmen

Es gibt grünes Licht vom Kartellamt für rund 500.000 Verträge. Hintergrund ist, dass Getsafe seine Strategie ändert.

26.08.2025 UPDATE: 26.08.2025 04:00 Uhr 47 Sekunden
Christian Wiens, Gründer des digitalen Versicherers Getsafe. Foto: Getsafe

Heidelberg. (mk) Das Bundeskartellamt erlaubt dem Versicherungskonzern Provinzial mit Sitz in Münster als Risikoträger für rund 500.000 Verträge des Heidelberger Insurtechs Getsafe zu fungieren. Das geht auf einem entsprechenden Eintrag der Behörde vom 21. August zu dem angemeldeten Verfahren hervor.

Die geplante Bestandsübertragung betrifft Policen in den Sparten Haftpflicht-,

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.