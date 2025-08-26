Heidelberg. (mk) Das Bundeskartellamt erlaubt dem Versicherungskonzern Provinzial mit Sitz in Münster als Risikoträger für rund 500.000 Verträge des Heidelberger Insurtechs Getsafe zu fungieren. Das geht auf einem entsprechenden Eintrag der Behörde vom 21. August zu dem angemeldeten Verfahren hervor.

Die geplante Bestandsübertragung betrifft Policen in den Sparten Haftpflicht-,