Autoversicherung verteuert sich weiter

Die Preise für Vollkasko steigen laut Verivox am meisten. Die Dynamik hat sich damit aber abgeschwächt.

23.10.2025 UPDATE: 23.10.2025 04:00 Uhr 55 Sekunden
Ein rotes Autos steht mit einem Blechschaden in einer Parklücke. Vor allem Vollkaskoversicherungen werden teurer. Foto: dpa

Heidelberg. (dpa) Autoversicherungen werden teurer – wenn auch nicht mehr so schnell wie zuletzt. Laut Kfz-Versicherungsindex des Heidelberger Vergleichs- und Maklerportals Verivox kosten Neuverträge derzeit – kurz vor der alljährlichen Wechselsaison im Herbst – im günstigsten Preissegment rund 7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Dynamik hat sich damit aber abgeschwächt. Vor einem Jahr war

