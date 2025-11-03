Montag, 03. November 2025

Plus Heidelberg

20 Millionen Euro für Heidelberger Precisis

Europäische Investitionsbank unterstützt Epilepsie-Spezialisten mit Darlehen. Hilfe für Patienten, bei denen Medikamente nicht helfen.

03.11.2025 UPDATE: 03.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 20 Sekunden
Karl Stoklosa, CEO von Precisis mit Sitz in Heidelberg. Foto: zg

Von Matthias Kros

Heidelberg. Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt das Heidelberger Medizin-Start-up Precisis mit einem sogenannten Venture-Darlehen in Höhe von 20 Millionen Euro. Das Geld soll zur Weiterentwicklung der klinischen Forschung, der Vorbereitung der Marktexpansion, dem Ausbau der Produktion und der Erschließung eines breiteren Marktzugangs in

