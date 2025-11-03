Von Matthias Kros

Heidelberg. Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt das Heidelberger Medizin-Start-up Precisis mit einem sogenannten Venture-Darlehen in Höhe von 20 Millionen Euro. Das Geld soll zur Weiterentwicklung der klinischen Forschung, der Vorbereitung der Marktexpansion, dem Ausbau der Produktion und der Erschließung eines breiteren Marktzugangs in