Von Matthias Kros

Ladenburg. Rückschlag für die in der Krebsforschung tätige Heidelberg Pharma AG mit Sitz in Ladenburg. Das Unternehmen, dessen größter Einzelaktionär der SAP-Mitgründer Dietmar Hopp ist, meldete am Donnerstag, dass der Lizenzpartner Telix Pharmaceuticals mit Sitz im australischen Melbourne von der amerikanischen Behörde für Lebensmittel- und