Heidelberg. (mk/dpa) Die Stadt Heidelberg ist in den Augen des Bitkom im vergangenen Jahr deutlich smarter geworden. so verbesserte sich die Universitätsstadt im sogenannten Smart City Index des Branchenverbands um fünf Plätze auf Rang 10. Auch Mannheim konnte sich um sechs Plätze nach oben kämpfen, landete aber deutlich hinter Heidelberg an 24. Stelle.

Das jährliche Ranking bewertet