Freitag, 12. September 2025

Plus Bitkom Smart City Index

Heidelberg schafft es in die Top-10

Fünf Plätze rauf geht es für die Stadt am Neckar. München ist bundesweit vorn, Mannheim auf Rang 24.

12.09.2025 UPDATE: 12.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 30 Sekunden
Heidelberg ist in den Augen des Branchenverbands Bitkom deutlich smarter geworden. Foto: dpa

Heidelberg. (mk/dpa) Die Stadt Heidelberg ist in den Augen des Bitkom im vergangenen Jahr deutlich smarter geworden. so verbesserte sich die Universitätsstadt im sogenannten Smart City Index des Branchenverbands um fünf Plätze auf Rang 10. Auch Mannheim konnte sich um sechs Plätze nach oben kämpfen, landete aber deutlich hinter Heidelberg an 24. Stelle.

Das jährliche Ranking bewertet

Matthias Kros
Redakteur
