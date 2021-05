„Mit dem neuen Schuljahr werden wir allen Beschwerden nachgehen“: Künftig will Brink an den Schulen genauer hinschauen, wie kommuniziert wird – und einschreiten. Foto: S. Gollnow

Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Kontakt-Nachverfolgung, Zettel mit Corona-Testergebnissen, Nachweise von Impfungen: Wie andere Grundrechte auch wird der Datenschutz im Zuge der Pandemie-Eindämmung eingeschränkt. Trotzdem besteht der Eindruck, die informationelle Selbstbestimmung behindere die Corona-Bekämpfung. Ein Gespräch mit dem Landes-Datenschutzbeauftragten Stefan Brink (54) über das Spannungsfeld von Prinzipien und Pragmatismus.

Herr Brink, Ihre Zunft ist öffentlich in die Kritik geraten. Bremst der Datenschutz die Pandemiebekämpfung aus?

Sicher nicht. Wir hatten bisher keine Situation, in der wir keine Lösung gefunden hätten. Im Gegenteil: Der Datenschutz ist durch die Pandemie stark unter Druck geraten. Wir müssen hart um Verständnis für unsere Position kämpfen. Natürlich wären manche Dinge ohne Datenschutz einfacher, man könnte quasi besser durchregieren. Wir wollen aber, dass möglichst viele unserer Freiheiten trotz Pandemie erhalten bleiben. Der Datenschutz darf nicht untergepflügt werden.

Können Sie den Eindruck nachvollziehen, dass der Datenschutz mit Zähnen und Klauen verteidigt wird, während viele andere Grundrechte massiv beschnitten sind?

Absolut. Das hängt mit der besonderen Konstellation zusammen, dass nur sehr wenige Grundrechte von Institutionen verteidigt werden. Wir Datenschützer sind beauftragt, das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung hochzuhalten und zu verteidigen. Versammlungs- oder Meinungsfreiheit haben keine institutionellen Fürsprecher. Aber nochmal: Der Datenschutz hat auch gelitten. Wir müssen Kontaktdaten angeben, wenn wir essen gehen, müssen ständig unsere Identität offenbaren, sollen nachweisen, ob wir geimpft, getestet oder genesen sind. Das sind höchst persönliche Daten, über die wir andere Menschen in Kenntnis setzen.

Kritik kommt von Regierungsseite. In der Debatte um die Corona-Warn-App befand Ministerpräsident Kretschmann, diese sei wegen des Datenschutzes "nur eine Krücke".

Die Corona-Warn-App macht, was sie soll. Es war die ausdrückliche Vorgabe des Bundeskanzleramts, dass sie datenschutzkonform sein muss. Ja, sie hat anfangs nicht so funktioniert, wie es sich mancher Regierungschef vorgestellt hat. Das lag aber nicht am Datenschutz, sondern daran, dass die App auf freiwilliger Basis läuft. Wer sie nicht nutzt oder einen positiven Coronatest nicht teilt, macht das eben nicht. Das Gegenmodell wäre Zwangsinformation und das wollte man nicht. Die App wurde aber auch vernachlässigt: Es gab lange keine Updates. Man hätte konsequenter die Nutzerfreundlichkeit erhöhen und neue nützliche Features liefern sollen. Wir Datenschützer haben Flexibilität bewiesen, etwa indem wir die Luca-App geprüft und deren Anbieter geholfen haben, sie datenschutzkonform zu gestalten. Das ist nun eine App, die nicht auf anonymer Basis funktioniert, was wir uns gewünscht hätten, sondern mit personenbezogenen Daten arbeitet. Damit greift sie deutlich stärker in die informationelle Selbstbestimmung ein…

… und sie hat offenbar auch Sicherheitsprobleme. Bleiben Sie trotzdem bei Ihrer Empfehlung der Luca-App, die ja die Landesregierung stark bewirbt?

Wir bleiben bei unserer Empfehlung. Entscheidend ist für uns nicht, ob eine App angreifbar ist, sondern dass sie gegebenenfalls verbessert wird. In dem Fall, auf den Sie anspielen, wurde kein Fehler der Luca-App genutzt, sondern eine lange nicht geschlossene Lücke von Microsoft, die durchgeschlagen hat. Der Anbieter hat das Problem schnell beseitigt, darauf kommt es an.

Offenbar kommt es zu Betrügereien bei der Abrechnung von Corona-Schnelltests. Wird da der Datenschutz ausgenutzt, um Kasse zu machen?"

Bislang sind uns solche Fälle hier im Land nicht bekannt. Gesundheitsdaten sind gesetzlich zwar besonders geschützt, das Bundesgesundheitsministerium könnte bei Betrugsverdacht aber datenschutzkonform mehr Klarheit schaffen. Bei Testzentren gespeicherte Gesundheitsdaten und sonstige personenbezogene Daten können von Strafverfolgungsbehörden bereits jetzt genutzt werden, um mit Blick auf solche "Betrügereien" Ermittlungsverfahren zu betreiben.

Viele Schulen nutzen Microsoft-Teams für Fernunterricht. Sie sind dagegen. Warum?

Schulen sind in besonderer Weise verpflichtet, mit persönlichen Daten von Schülern sorgsam umzugehen. Schulen haben eine Schutzverpflichtung und dürfen nicht aus Pragmatismus in rechtswidrige oder nicht verantwortbare Bereiche ausbrechen. Schülerinnen und Schüler sind oft minderjährig und unterliegen der Schulpflicht. Sie können nicht ausweichen. Also müssen Schulen rechtskonforme Kommunikationswege anbieten. Es gibt Alternativen: etwa die Plattform Moodle oder der Videokonferenz-Dienst Big-Blue-Button.

Diese scheinen oft nicht so zu funktionieren wie Programme großer IT-Konzerne.

Entscheidend ist ob man einen Dienst gut unterstützt. Wenn man genügend Bandbreite erwirbt, Server zur Verfügung stellt, Rechenleistung hat, laufen so gut wie alle gängigen Plattformen, Videokonferenz-Systeme, Messenger oder Speicher-Angebote. Anfangs gab es bei Moodle Probleme, dann wurde erheblich nachgebessert, auch vom Kultusministerium. Und siehe da, die Schulen kommen sehr gut mit den Programmen zurecht. Schulen, die sich kümmern, sind sowieso schon lange auf dem Weg, sich autark zu machen. Schulen, die sich bislang nicht genug gekümmert, sondern gehofft haben, dass das Land ein einheitliches, passgenaues Angebot liefert, müssen sich umorientieren. Mit einem Microsoft-Produkt, das nicht rechtssicher genutzt werden kann, soll an Schulen in Zukunft nicht mehr gearbeitet werden.

Was, wenn Schulen es trotzdem tun?

Wir haben in Absprache mit dem Kultusministerium zugesagt, dass wir im laufenden Schuljahr keine Schritte unternehmen, um die Kommunikation zwischen Schulen, Schülern und Eltern zu erschweren. Wir haben aber auch klar gesagt, dass sich das ändert. Mit dem neuen Schuljahr werden wir allen Beschwerden nachgehen – und wir haben sehr viele Beschwerden von Eltern und Schülern über die Nutzung bestimmter Produkte. Falls wir einen rechtswidrigen Einsatz von Tools feststellen, untersagen wir ihn.

Damit verlieren hunderte Schulen digitale Infrastruktur. Warum sollte der Datenschutz das Grundrecht auf Bildung stechen?

Unser Verfassungssystem sieht keine Rangordnung der Freiheiten vor. Das ist hier kein Pokerspiel, in dem das Recht auf körperliche Unversehrtheit das auf informationelle Selbstbestimmung schlägt. Wir müssen versuchen, eine Situation herzustellen, in der möglichst viel von allen Grundrechten bewahrt wird. Bildung geht datenschutzkonform, da steckt kein Widerspruch drin.

Viele Schüler nutzen von morgens bis abends Smartphones mit Tiktok, Instagram, Whatsapp. Aber Microsoft ist verboten. Ist das nicht weltfremd?

Was Bürger, auch Schüler, in ihrer Freizeit machen, steht ihnen frei. Aber Schulen dürfen nicht Rechte von Schülern verletzen. Und ich bin gewillt, das durchzusetzen. Wenn man es so erklärt, ist das Verständnis dafür auch da. Wir haben Flexibilität unter Beweis gestellt, indem wir über ein Jahr lang geduldet haben, dass zweifelhafte Produkte genutzt werden. Wir haben uns konstruktiv eingebracht, mit dem Ministerium und Microsoft intensiv nach Lösungen gesucht. Aber wir sind zum Ergebnis gekommen, dass das, was das Ministerium vorhatte, rechtswidrig und damit gescheitert ist.