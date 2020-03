Stuttgart. (dpa-lsw) Wegen der Coronavirus-Pandemie und nach dem zweiten Virustoten in Baden-Württemberg schränken Land und Kommunen das gesellschaftliche und öffentliche Leben im Südwesten weiter drastisch ein. Von Dienstag an sind alle Schulen, Kitas und Kindergärten geschlossen. Sie sollen erst nach den Osterferien wieder öffnen, entschied das Kabinett am Freitag in Stuttgart. Für Alten- und Pflegeheime sowie für Krankenhäuser gilt ein weitgehendes Besuchsverbot. Außerdem würden öffentliche Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern in geschlossenen Räumen untersagt, kündigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann an.

Die baden-württembergische Landesregierung beschloss die Maßnahme am Freitag bei einer Sondersitzung des Kabinetts. Die Stadt Stuttgart erließ zudem ein Verbot für den Betrieb von Bars und Clus, Bädern und Museen.

Schüler werden nach Angaben von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) keinen Nachteil wegen der Schulschließungen erleiden. Alle anstehenden Abschlussprüfungen werde man gewährleisten, sagte Eisenmann. Man werde sich deshalb mit den Schulen verständigen. "Die Schülerinnen und Schüler werden keinen Nachteil erleiden", sagte die Ministerin. Am Montag finde der Schulbetrieb noch regulär statt, um einen geordneten Übergang zu ermöglichen. Dann werde man die Schüler informieren und etwa Hausaufgaben besprechen für die Kinder bis nach den Osterferien. Eisenmann sprach von einem "Kraftakt" für Land und Gesellschaft.

In Baden-Württemberg besuchen derzeit rund 1,5 Millionen Schüler allgemeinbildende oder berufliche Schulen. Rund 444 000 Kinder wurden 2019 in Kindertageseinrichtungen betreut. Mehrere andere Bundesländer hatten bereits angekündigt, landesweit alle Schulen und Kindertagesstätten bis Ostern zu schließen, Bayern untersagte zudem den Besuch in den Heimen.

Land will Notfallbetruung von Kindern sicherstellen

Das Land will nach den flächendeckenden Schulschließungen die Betreuung von Kindern sicherstellen, deren Elternteile beide bei Polizei, Feuerwehr oder in Krankenhäusern arbeiten. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) sagte am Freitag in Stuttgart, dass es eine Notfallbetreuung geben solle, wenn beide Elternteile zur Aufrechterhaltung kritischer Infrastruktur benötigt würden. Dazu zählten Polizei, Feuerwehr, der medizinische und pflegerische Bereich, die Lebensmittelproduktion, der Lebensmittelhandel sowie die Energie- und Wasserversorgung.

"Ich rufe alle Beteiligten dazu auf, in dieser Notsituation konstruktiv mitzuarbeiten", sagte Eisenmann. Sie forderte insbesondere Lehrer auf, bei der Kinderbetreuung zu helfen, da Lehrer in der Zeit der Schulschließungen nicht offiziell im Urlaub seien. Notfalls könne sie die Lehrer dazu auch anweisen. Sie setze aber zunächst auf Freiwilligkeit. Dies sei eine Notsituation, betonte Eisenmann. Zuvor hatte die Landesregierung angekündigt, von Dienstag an alle Schulen und Kitas im Land bis zum Ende der Osterferien schließen zu wollen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

Nach dem zweiten Toten in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Baden-Württemberg bezeichnete Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) das Vorgehen gegen das Virus als eine "gesamtgesellschaftliche Aufgabe von höchster Dringlichkeit". Bei dem Toten handelt es sich nach Angaben des Landkreises Esslingen um einen 80-jährigen Rheumapatienten aus Wendlingen mit weiteren Vorerkrankungen. Zuvor war ein 67 Jahre alter Mann in Remshalden gestorben, der ebenfalls das Virus in sich trug.

Lucha rief dazu auf, in dieser Notsituation die sozialen Kontakte deutlich einzuschränken und Großeltern nicht für die Kinderbetreuung einzuplanen. Das oberste Ziel müsse es sein, den Anstieg der Infektionen zu verlangsamen und das Gesundheitssystem zu entlasten, bis es einen Impfstoff gebe. Außerdem müssten ältere Menschen geschützt werden.

Zunehmend wird versucht, auch mögliche Infektionen aus dem Ausland zu verhindern. Baden-Württemberg will die Grenze zu Frankreich wegen des grassierenden Coronavirus strenger überwachen. "Es gehört jetzt auch dazu, dass wir dort, wo es notwendig ist, den internationalen Grenzverkehr stärker kontrollieren", sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Freitag. "Insbesondere an der Grenze zu Frankreich werden die Bundespolizei und die Landespolizei Baden-Württemberg die Grenzkontrollen verstärkt intensivieren." Es werde Einschränkungen im Grenzverkehr geben - das sei eine "zwingend notwendige Maßnahme".

Auch die Bahn zieht Konsequenzen für den internationalen Schienenverkehr nach Italien. Die regelmäßig fahrenden EuroCity-Express-Züge (ECE) von Frankfurt am Main durch Baden-Württemberg über Offenburg und Freiburg nach Basel und Mailand fallen von sofort an aus, teilte die Deutsche Bahn mit. Direktverbindungen nach Italien seien nun nicht mehr möglich. Die Bahn reagiere damit auf entsprechende Anordnungen der Behörden. Diese gelten voraussichtlich bis zum 3. April. Italien ist Coronavirus-Risikogebiet.

Um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie aufzufangen, sollen betroffene Unternehmen in Baden-Württemberg so schnell wie möglich umfassende Hilfe bekommen. "Insbesondere braucht es jetzt rasch eine schlagkräftige Kombination aus Kurzarbeitergeld, bewährten Liquiditätshilfen und zinslosen Steuerstundungen", sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) nach einem Treffen mit den Spitzen von Arbeitgebern und Gewerkschaften, Kammern und Verbänden und der Arbeitsagentur. Es gelte, sich einer drohenden Welle von Insolvenzen entgegenzustellen, betonte sie.

Die Schulschließungen treffen nicht nur Eltern, die sich um die Betreuung ihrer Kinder kümmern müssen, sondern auch die Arbeitgeber schwer. Aus Sicht des Elternbeirates ist das Land darauf absolut nicht vorbereitet. "Wir haben keine Möglichkeiten, auf digitale Bildungsangebote auszuweichen, weil wir nach wie vor in der Steinzeit sind", sagte der Vorsitzende des Landeselternbeirats, Carsten Rees, der Deutschen Presse-Agentur vor der Kabinettssitzung. Rees wies auf die Lage von Schülern hin, die mitten in Prüfungsvorbereitungen steckten, etwa aufs Abitur lernen. Der Elternbeirat erwarte umfassende Antworten von der Regierung.

Nach Ansicht der Gymnasiallehrer hätte der Beschluss deutlich früher kommen müssen. "Das Bewusstsein für den Ernst der Lage ist bei der Landesregierung erst langsam gereift", sagte Ralf Scholl, der Vorsitzende des Philologenverbands Baden-Württemberg. Die Schulen hätten zu lange für sich und unterschiedlich entschieden. Die drastischen Maßnahmen zur Eindämmung seien dringend nötig, damit sich in den kommenden Wochen in Baden-Württemberg nicht Zehntausende infizierten.

Kultusministerin Eisenmann hatte sich bislang gegen pauschale Schulschließungen ausgesprochen und die Forderung des Philologenverbands nach einer präventiven Schließung aller Schulen als "unverantwortlich" bezeichnet.

Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es Stand 13.58 Uhr 33 und in Heidelberg 13 Fälle. Das sind 8 beziehungsweise 4 mehr als am Donnerstag. Insgesamt stehen 527 Menschen unter Quarantäne (RNK: 406, Heidelberg: 121; insgesamt 106 mehr als am Vortag).

Update: Freitag, 13. März 2020, 15.51 Uhr

Zweiter Coronavirus-Todesfall in Baden-Württemberg

Stuttgart. (dpa-lsw)In Baden-Württemberg ist ein weiterer mit dem Coronavirus infizierter Mensch gestorben. Es handele sich um einen 80 Jahre alten Mann aus Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen), der in einer Klinik behandelt wurde und positiv auf das neuartige Virus getestet worden war, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in Stuttgart mit. Der Mann sei der zweite Tote in Zusammenhang mit der Pandemie in Baden-Württemberg. Zuvor war ein 67 Jahre alter Mann in Remshalden gestorben, der ebenfalls das Virus in sich trug.

"Wir haben von Anfang an darauf hingewiesen, dass der Krankheitsverlauf bei einer Infizierung mit dem Coronavirus zwar bei einer großen Mehrheit der Bevölkerung moderat ist, es aber eben auch – vor allem bei älteren Menschen – sehr ernsthafte, kritische Verläufe gibt", sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) laut der Mitteilung. Der zweite Todesfall zeige eindringlich, wie ernst die Situation für das Gesundheitswesen sei. "Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe von höchster Dringlichkeit."

Update: Freitag, 13. März 2020, 13.28 Uhr

Regierung ruft wegen Coronavirus zu Nachbarschaftshilfe auf

Stuttgart. (dpa/lsw) Geschlossene Schulen und Kindergärten, Menschen in Quarantäne und Besuchsverbote in den Altenheimen: Angesichts der geplanten oder zu erwartenden drastischen Einschränkungen im Alltag ruft die baden-württembergische Landesregierung zur Nachbarschaftshilfe auf. Jüngere Menschen sollten vor allem Älteren und Menschen mit Vorerkrankungen helfen, für die das Coronavirus eine besondere Gefahr darstellt. "Machen Sie Aushänge in Ihrem Wohnhaus, in ihrer Straße oder Viertel", appellierte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) an die Bürger. "Nutzen Sie die sozialen Medien, um sich zu vernetzen und Angebote und Bedarfe mitzuteilen!" Im Internet schließen sich bereits Initiativen unter dem Hashtag #NachbarschaftsChallenge zusammen.

Update: Freitag, 13. März 2020, 12.05 Uhr

Bahn stellt Fernverkehr nach Italien wegen Coronavirus ein

Freiburg. (dpa) Das neuartige Coronavirus sorgt im deutschen Südwesten für Zugausfälle. Betroffen ist der internationale Bahnverkehr nach Italien, teilte die Deutsche Bahn am Freitag mit. Die regelmäßig fahrenden EuroCity-Express-Züge (ECE) von Frankfurt am Main durch Baden-Württemberg über Offenburg und Freiburg nach Basel und Mailand fallen von sofort an aus. Direktverbindungen nach Italien seien nun nicht mehr möglich. Die Bahn reagiere damit auf entsprechende Anordnungen der Behörden. Italien ist Coronavirus-Risikogebiet.

Die Bahn reagiere damit auf entsprechende Anordnungen der Behörden, hieß es. Diese gelten voraussichtlich bis zum 3. April. Die ECE-Verbindung Frankfurt-Mailand sei zunächst bis 13. April gestrichen. Es müsse jedoch davon ausgegangen werden, dass die behördlichen Anordnungen wegen des Coronavirus verlängert werden. Die Bahn rate daher, Reisen nach Italien vorerst zu verschieben.

Betroffen von den Regelungen sind den Angaben der Deutschen Bahn zufolge auch Fernverkehrsverbindungen nach Italien von Bayern aus, diese enden nun in Österreich. Im internationalen Zugverkehr mit dem Nachbarland Frankreich gebe es wegen des Coronavirus derzeit keine Einschränkungen. Ratsam für Reisende sei jedoch, sich regelmäßig über mögliche Zugausfälle und Einschränkungen zu informieren.

Update: Freitag, 13. März 2020, 12 Uhr

Annahmestellen der Finanzämter schließen wegen Coronavirus

Karlsruhe. (dpa/lsw) Wegen des Coronavirus schließen vorsichtshalber die zentralen Informations- und Annahmestellen der Finanzämter für Besucher. Dies gelte bis auf Weiteres, teilte die Oberfinanzdirektion in Karlsruhe am Freitag mit. Bürger hätten aber die Möglichkeit, in dringenden Fällen bei ihrem Finanzamt einen Besprechungstermin telefonisch zu vereinbaren. Außerdem könnten sie sich über das auf der Homepage ihres Finanzamts eingestellte Kontaktformular an ihr örtliches Finanzamt wenden. Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe hat die Aufsicht über die 65 Finanzämter in Baden-Württemberg.

Update: Freitag, 13. März 2020, 12 Uhr

Von Roland Muschel

Stuttgart. Die baden-württembergische Landesregierung zieht im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus nun doch auch Schulschließungen in Betracht. "Durch die dynamische Lageentwicklung können flächendeckende Schul- und Kitaschließungen in Baden-Württemberg nicht mehr ausgeschlossen werden", sagte Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) dieser Zeitung auf Anfrage. Der Gesundheitsschutz der Bevölkerung stehe an erster Stelle. "Wir müssen bei der Ausgestaltung und der Dauer aber auch die wirtschaftlichen Auswirkungen im Blick haben. Und ich sage zu, dass all diejenigen, die dieses Jahr ihre Abschlussprüfungen schreiben sollen, die Abschlüsse auch machen können und diese voll anerkannt werden. Es dürfen den Schülerinnen und Schülern keine Nachteile entstehen", so die Ministerin weiter.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat nach Informationen dieser Zeitung für diesen Freitag, 12 Uhr, zu einer Sondersitzung des Kabinetts eingeladen. Möglicherweise müsse die Sitzung als Videoschalte stattfinden, heißt es im Einladungsschreiben. "Wir werden morgen weitere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus vorschlagen", sagte Regierungssprecher Rudi Hoogvliet der Südwest Presse. "Wir müssen jetzt alles tun, um die Infektionsrate zu verlangsamen und das Gesundheitssystem in diesen Corona-Zeiten funktionsfähig zu halten." Die Intensivbetten in den Krankenhäusern seien derzeit noch einigermaßen durch die wenigen ernsten Fälle der Grippewelle beansprucht, die aber in wenige Wochen abebben dürfte. "Es ist daher wichtig, dass der Anstieg der Corona-Fälle in den nächsten Wochen nicht explodiert."

Update: 12. März 2020, 16.15 Uhr

Erster Corona-Toter im Südwesten - Krankenhäuser in Alarmstellung (Update)

Stuttgart. (dpa/lsw) In Baden-Württemberg ist erstmals ein mit dem Coronavirus infizierter Mensch gestorben. Es handle sich um einen 67 Jahre alten Mann aus dem Rems-Murr-Kreis, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Stuttgart mit. Sein Leichnam sei positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden sei, nachdem auch seine drei Jahre ältere Ehefrau am Coronavirus erkrankt war. Sie war zuvor aus Frankreich zurückgekehrt. Es ist der bislang vierte Todesfall in Deutschland.

Der Mann kommt nach dpa-Informationen aus Remshalden. Im Rems-Murr-Kreis sind nach Angaben des Gesundheitsamtes bislang mindestens 20 Menschen mit dem Virus infiziert worden. Im Rhein-Neckar-Kreis sind es nach Angaben des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis 25, im Stadtgebiet Heidelberg 9.

Der 67-Jährige war im Februar aus dem Kongo zurückgekehrt und am 4. März zu Hause gestorben. Nach der Erkrankung seiner Frau habe man Zweifel bekommen und den Test durchgeführt, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Obduziert wurde die Leiche nicht.

"Der erste Todesfall in Baden-Württemberg im Zusammenhang mit Corona macht den Ernst der Lage noch einmal deutlich", sagte Landrat Richard Sigel. "Diese neue Entwicklung muss zu einem noch konsequenteren Handeln auf allen Ebenen und klaren Vorgaben des Bundes und der Länder zur Eindämmung der Pandemie führen."

Die Zahl der mit Sars-CoV-2 infizierten Menschen in Baden-Württemberg stieg nach Angaben des Gesundheitsministeriums bis Mittwochabend auf 335. Neue Zahlen lagen zunächst nicht vor. Inwieweit die offizielle Statistik die wahre Lage widerspiegelt und wie hoch die weltweite Dunkelziffer nicht erfasster Fälle ist, ist unklar. Denn die meisten Infizierten haben nur leichte Erkältungssymptome mit Frösteln und Halsschmerzen, die binnen weniger Tage verschwinden, oder gar keine Symptome. Etwa 15 von 100 Infizierten erkranken schwer, betroffen sind vor allem ältere Menschen oder solche mit Vorerkrankungen.

Das grassierende Coronavirus hatte zuvor den Betrieb im baden-württembergischen Landtag durcheinander gebracht. Die Plenarsitzung verzögerte sich am Donnerstag, die Tagesordnung wurde verkürzt, Debatten gestrichen, wie eine Sprecherin der Landtagsverwaltung mitteilte.

Ein Grünen-Abgeordneter hatte erklärt, Kontakt zu jemandem gehabt zu haben, der positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Nach Angaben von Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz ist noch unklar, ob sich der Abgeordnete auch selbst mit dem Virus infiziert hat. Die Grünen hatten zunächst empfohlen, die Plenarsitzung vorsichtshalber zu verschieben. Das Landtagspräsidium entschied dann aber, die Sitzung verkürzt stattfinden zu lassen - vorerst ohne die Grünen-Abgeordneten. "Die Arbeitsfähigkeit des Landtags ist wichtig", sagte Landtags-Vizepräsidentin Sabine Kurtz. Eine komplette Absage der Sitzung wäre auch falsches Signal ins Land hinaus, wo es Unternehmen und Institutionen gebe, die auch arbeitsfähig bleiben müssten.

Auch der Terminplan von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist vom Coronavirus betroffen: Er nimmt sicherheitshalber nicht an der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag in Berlin teil. Dies sei eine Vorsichtsmaßnahme, teilte das Staatsministerium mit. Es gehe "nun darum, dass Personen, die in räumlicher Nähe zum Abgeordneten waren, weitere Kontakte vorsorglich vorerst vermeiden".

Am Mittwoch hatte die Ausbreitung des Coronavirus bereits zu drastischen Maßnahmen auch in Baden-Württemberg geführt: Der Start des Sommersemesters an den Hochschulen im Land wurde auf nach Ostern verschoben, das traditionsreiche Stuttgarter Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen abgesagt. Die Gymnasiallehrer forderten eine präventive Schließung aller Schulen bis Ostern - die Landesregierung war am Mittwoch aber weiter gegen pauschale Schulschließungen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) stufte die an Deutschland grenzenden ostfranzösischen Gebiete Elsass und Lothringen als Risikogebiete ein - das betrifft Zehntausende Pendler im Land.

Bundesweit wird mit weiter steigenden Krankenzahlen gerechnet. Experten gehen davon aus, das sich zwischen 60 und 70 Prozent der Menschen in Deutschland infizieren werden, solange es keinen Impfstoff gibt.

Auch die Kliniken im Südwesten bekommen diese Ausbreitung deutlich zu spüren. Schutzbekleidung ist nach Angaben der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft noch vorhanden. "Aber die Preise dafür explodieren gerade", sagte Hauptgeschäftsführer Matthias Einwag. Aktuell zahle man für Masken, Schutzbrillen und andere Ausrüstung das Zehnfache des Preises vor der Krisenzeit. Wegen der Knappheit an Nachschub müssten die Krankenhäuser neue Beschaffungswege vor allem in Osteuropa suchen.

Laut Einwag bereiten sich die Krankenhäuser darauf vor, dass nicht nur die Zahl der Infizierten, sondern auch die der schwer an Covid-19 Erkrankten in die Höhe schnellen. "Tatsächliche Krankheitsfälle gibt es momentan noch ganz wenige. Aber da kommt etwas auf uns zu, das mutmaßlich ziemlich heftig ausfällt."

Update: Donnerstag, 12. März 2020, 13.55 Uhr

Stuttgart. (dpa/lsw) Nach dem Aus für alle großen und etliche kleinen Veranstaltungen im Land wegen der Coronavirus-Pandemie rechnen Unternehmen, Aussteller, Hoteliers und Gastronomie in Baden-Württemberg mit deutlich wegbrechenden Umsätzen. Schausteller sprachen nach den Absagen des Stuttgarter Frühlingsfests und des Maimarktes in Mannheim von Existenzängsten. Mindestens zwei Drittel aller Buchungen bei Hotels und in der Gastronomie werden nach Angaben des Dachverbands der Branche storniert. Die Kliniken im Südwesten bereiten sich unterdessen auf eine Verschärfung der Lage vor.

Die Fraktionen im Landtag hatten am Mittwoch schnelle und unkomplizierte Hilfe für die Wirtschaft gefordert und unter anderem Geld aus Haushaltsrücklagen ins Spiel gebracht. Wie genau die Hilfen aussehen sollen, ist aber umstritten. Das Hilfspaket, das die Bundesregierung angekündigt hat und das unter anderem den Zugang zur Kurzarbeit erleichtern soll, geht vielen im Land nicht weit genug. Zur Debatte stehen Liquiditätshilfen, Steuerstundungen, Bürgschaften, Überbrückungskredite und Investitionsprogramme der öffentlichen Hand.

Unter anderem stehen Schaustellerverbände wegen der vielen abgesagten Veranstaltungen vor dem Aus. "Wir stehen jetzt mit dem Rücken zur Wand. Für etliche von uns kann das eine Existenzfrage werden", sagte Mark Roschmann, der Vorsitzende des Schaustellerverbands Südwest Stuttgart, der Deutschen Presse-Agentur.

Nach Schätzungen Roschmanns entsprechen die Einnahmen durch das Stuttgarter Frühlingsfest etwa einem Drittel des Umsatzes eines mittelgroßen Schaustellerbetriebs. Gegen Ausfälle zum Beispiel durch die Absage seien die Verbandsmitglieder nicht versichert. "Die laufenden Kosten sind da, die Abbuchungen auch." Das traditionsreiche Stuttgarter Frühlingsfest, das vom 18. April bis zum 10. Mai hätte stattfinden sollen, war am Mittwoch abgesagt worden.

Auch in anderen Bereichen wirkt sich das grassierende Coronavirus mit jedem Tag stärker auf den Alltag im Südwesten aus. Der Start des Sommersemesters an den Hochschulen im Land wird auf nach Ostern verschoben. Die Gymnasiallehrer in Baden-Württemberg fordern eine präventive Schließung aller Schulen bis Ostern - die Landesregierung ist aber weiter gegen pauschale Schulschließungen. Der Spielbetrieb an den Staatstheatern Stuttgart und Karlsruhe wird laut Kultusministerium bis nach den Osterferien eingestellt.

Auch Veranstalter trifft das jüngste Veranstaltungsverbot des Landes hart. Denn nach Angaben der baden-württembergischen Verbraucherzentrale erhalten Kunden ihr Geld zurück, wenn das Konzert, Fußballspiel oder die Messe abgesagt wird. Der Veranstalter komme durch die Absage seiner Verpflichtung nicht nach, erklärt die Zentrale auf ihrer Webseite.

Dies gelte auch, wenn eine Veranstaltung lediglich verschoben werde. Auch hier seien Verbraucher nicht verpflichtet, den Ausweichtermin wahrzunehmen. "Wer Tickets dagegen zurückgeben möchte, obwohl die Veranstaltung stattfindet, ist auf Kulanz angewiesen", teilt die Zentrale weiter mit.

Das Robert Koch-Institut (RKI) stufte die an Deutschland grenzenden ostfranzösischen Gebiete Elsass und Lothringen als Coronavirus-Risikogebiete ein - das betrifft viele Pendler im Land. Die Zahl der mit dem Virus Sars-CoV-2 infizierten Patienten im Südwesten stieg bis Mittwochabend auf 336 Fälle. Das teilte das Gesundheitsministerium mit.

Auch die Kliniken im Südwesten bekommen die Ausbreitung des Coronavirus schon deutlich zu spüren. Schutzbekleidungsvorräte sind nach Angaben der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft noch vorhanden. "Aber die Preise dafür explodieren gerade", sagte Hauptgeschäftsführer Matthias Einwag auf Anfrage. Aktuell zahle man für Masken, Schutzbrillen und andere Ausrüstung das Zehnfache als vor der Krisenzeit. Wegen der Knappheit an Nachschub müssten die Krankenhäuser neue Beschaffungswege vor allem in Osteuropa suchen.

Laut Einwag bereiten sich die Krankenhäuser darauf vor, dass nicht nur die Zahlen der Infizierten, sondern auch die der schwer an Covid-19-Erkrankten in die Höhe schnellen. "Tatsächliche Krankheitsfälle gibt es momentan noch ganz wenige. Aber da kommt etwas auf uns zu, das mutmaßlich ziemlich heftig ausfällt."

Update: 12. März 2020, 8.30 Uhr

Stuttgart. (dpa/rnz) Das baden-württembergische Gesundheitsministerium hat Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern wegen des Coronavirus nun offiziell verboten. Die oberste Gesundheitsbehörde gab am Mittwoch einen entsprechenden Erlass an die Gesundheitsämter heraus, um die Ortspolizeibehörden in Bezug auf Großveranstaltungen zu beraten.

Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern oder Zuschauern müssen demnach abgesagt oder ohne Zuschauer durchgeführt werden. Bei weniger Teilnehmern sei eine individuelle Einschätzung notwendig, welche Risiken bestehen. "Je größer die Zahl der Teilnehmenden, desto wahrscheinlicher ist davon auszugehen, dass das Risiko eines nicht mehr kontrollierbaren Infektionsherdes besteht", teilte das Ministerium mit. Der Erlass gelte ab sofort und sei nicht befristet.

> Behörden: Die Behörden und Einrichtungen der Städte Mannheim, Heidelberg, des Rhein-Neckar-Kreises und des Neckar-Odenwald-Kreises bleiben grundsätzlich geöffnet.

> Hochschulen: Der Start des Vorlesungsbetriebs wird für alle Studenten im Land bis nach den Osterferien verschoben. Seminare und Vorlesungen starten damit frühestens am 20. April. Das Wissenschaftsministerium bestätigte einen Bericht von "Mannheimer Morgen" und "Heilbronner Stimme". "Wir wollen den Prozess der Ausbreitung verlangsamen", begründete Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) die Anweisung. Nach Angaben eines Sprechers betrifft die Regelung den Vorlesungsbetrieb, nicht aber die Forschungsarbeit. In den meisten Hochschulen für angewandte Wissenschaften hätte der Vorlesungsbetrieb regulär am kommenden Montag starten sollen, an den meisten Unis im April. Allein an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften studieren mehr als 110 000 Menschen im Südwesten.

> Schulen: Die Gymnasiallehrer im Südwesten fordern wegen des Coronavirus eine präventive Schließung aller Schulen bis Ostern. "Wenn nicht sofort drastische Maßnahmen zur Eindämmung eingeleitet werden, könnten in drei Wochen in Baden-Württemberg Zehntausende infiziert sein", teilte der Philologenverband am Mittwoch mit. "Dass der Philologenverband nun den Ausnahmezustand ausruft, halte ich für unverantwortlich", entgegnete Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Man agiere weiter besonnen und auf Basis der Einschätzung der Gesundheitsämter vor Ort. Der Schulbetrieb stelle grundsätzlich keine Großveranstaltung dar, da der Aufenthalt in der Schule überwiegend in kleinen Gruppen stattfinde, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne). In einer Schule sei es außerdem möglich, Infektionsketten nachzuverfolgen, da die Namen der Schüler bekannt sind.

> Theater: Der Spielbetrieb an den Staatstheatern Stuttgart und Karlsruhe wird bis nach den Osterferien eingestellt, wie "Mannheimer Morgen" und "Heilbronner Stimme" berichten. Die Proben für neue Stücke könnten weitergehen. Den Vorschlag, die Besucherzahl für die einzelne Aufführung auf 999 zu beschränken, habe man abgelehnt.

> Elsass: Die ostfranzösischen Gebiete Elsass und Lothringen sind nun offiziell Coronavirus-Risikogebiet. Das gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch bekannt. Risikogebiete sind Gegenden, in denen eine fortgesetzte Virus-Übertragung von Mensch zu Mensch vermutet werden kann. Alle Einreisenden aus dem Gebiet müssten zunächst zwei Wochen zu Hause bleiben, hieß es aus dem Gesundheitsministerium. Diejenigen mit Symptomen müssen sich testen lassen. Rund 46 000 Berufstätige pendeln täglich aus dem gesamten Elsass ins Badische zur Arbeit, in der Gegenrichtung sind es 2000. Die Stadt Karlsruhe hat ihre Mitarbeiter aus dem Elsass gebeten, zu Hause zu bleiben. Das betreffe zwölf Menschen aus der Verwaltung.

> Wirtschaft: Die Fraktionen im Landtag waren sich in einer Debatte am Mittwoch einig, dass nun schnelle und unkomplizierte Hilfe für die Wirtschaft gefragt ist - unter anderem mit Geld aus Haushaltsrücklagen. Wie genau die Hilfen aussehen sollen, war dagegen umstritten. Das Hilfspaket, das die Bundesregierung angekündigt hat und das unter anderem den Zugang zur Kurzarbeit erleichtern soll, geht vielen im Land nicht weit genug. Zur Debatte stehen Liquiditätshilfen, Steuerstundungen, Bürgschaften, Überbrückungskredite und Investitionsprogramme der öffentlichen Hand.

> Grossveranstaltungen: Neben Bayern und vielen weiteren Bundesländern verbietet auch Baden-Württemberg Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern. Gesundheitsminister Lucha hatte am Dienstag eine Verordnung angekündigt, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 infizierten Patienten im Südwesten stieg bis Dienstagabend auf 277.

> Weitere Absagen: Die nach Veranstalterangaben größte Regionalmesse Deutschlands, der Mannheimer Maimarkt vom 25. April bis 5. Mai, wird den aktuellen Planungen zufolge nicht stattfinden. Zuletzt war die bis ins 17. Jahrhundert zurückgehende Verbraucherschau im Zweiten Weltkrieg ausgefallen. Der Landtag hat alle Einladungen für Besuchergruppen und Veranstaltungen im Haus bis 17. April abgesagt. Plenar- und Ausschusssitzungen sollen weiter stattfinden - nur ohne Besucher. Die Stadt Bad Herrenalb (Kreis Calw) hat für die Monate März und April alle städtischen Veranstaltungen abgesagt.

> Fahrverbote: Das Verkehrsministerium hat nachgeordnete Behörden zur Vermeidung von Versorgungsengpässen darum gebeten, auf eine Kontrolle des Sonn- und Feiertagsfahrverbots bis 5. April zu verzichten.

> Tele-Medizin: Das Coronavirus sorgt für eine höhere Nachfrage beim Telemedizinangebot "docdirekt". Derzeit seien es mit ein paar Hundert Telefonaten pro Tag etwa doppelt so viele wie sonst, sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, die das Angebot betreibt, am Mittwoch "docdirekt" fange - ebenso wie auch der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116117 - viele beunruhigte Patienten ab, die sonst in den Arztpraxen sitzen würden. Allerdings könnten die Tele-Mediziner die Patienten zum Thema Sars-CoV-2 nur beraten und gegebenenfalls auch an den Hausarzt weiterverweisen.

> Messen und Ausstellungen: Bei der Messe Stuttgart stehen für April acht Gastveranstaltungen an. Hinzu kämen eigene Veranstaltungen wie die Frühjahrsmessen Mitte April sowie die Invest, eine Leitmesse für Finanzen und Geldanlagen, sagte ein Sprecher. Nach dem jetzigen Stand könnten die Schauen stattfinden. Die Landesgartenschau in Überlingen soll nach derzeitigem Stand wie geplant am 23. April starten.

> Europa-Park: Deutschlands größter Freizeitpark, der Europa-Park in Rust nahe der Grenze zu Frankreich, werde seine diesjährige Sommersaison wie geplant am 28. März starten, sagte eine Sprecherin. Einzelne Wartebereiche würden umgestaltet, um Menschen eine größere Distanz zueinander zu ermöglichen. Zudem seien erste Großveranstaltungen in dem Park abgesagt worden, unter anderem die für Anfang April geplante Verleihung des Radio-Regenbogen-Awards. Die ganzjährig betriebene Wasserwelt "Rulantica" bleibe unverändert geöffnet. Mit Blick auf das Personal werde neu geplant - rund die Hälfte der Beschäftigten in dem Wasserpark komme aus Frankreich. Über geänderte Dienstpläne und den Einsatz anderer Mitarbeiter würden mögliche personelle Ausfälle ausgeglichen.

Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) hatte bereits am Dienstag eine ein Verbot von Veranstaltungen angekündigt. Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 infizierten Patienten im Südwesten stieg bis Dienstagabend auf 277.

Die Zahl der bestätigten Fälle im Rhein-Neckar-Kreis beträgt nun 31 (Kreis: 23, Heidelberg: 8), es gibt 369 Kontaktpersonen - somit stehen 403 Menschen unter Quarantäne. Im Neckar-Odenwald-Kreis wurde ein zweiter Fall bestätigt.

Das Verbot von mehr als 1000 Zuschauern bei Veranstaltungen wird vor allem den Sport, Messen und die Kultur hart treffen, aber auch das Handwerk und den Tourismus. Das Kabinett werde die Rechtsverordnung im Laufe der kommenden Tage beschließen, kündigte das Gesundheitsministerium an. Eine generelle Schließung von Schulen und Kitas war zunächst aber in keinem Bundesland vorgesehen.

Ziel des Verbots sei es auch, eine unkontrollierte, schnelle Ausbreitung des Virus zu verhindern, sagte Lucha. Allerdings steigt die Zahl der Infektionen bereits seit Tagen auch in Baden-Württemberg stark - und sie wird allen Anzeichen nach weiter zunehmen. Ein Ende ist nach Einschätzung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) noch lange nicht in Sicht. Im Gegenteil, man stehe erst am Anfang der Ausbreitung, sagte Kretschmann in Stuttgart. Ziel sei es weiter, die Ausbreitung zu bremsen.

Die Hotels und Gaststätten bekommen die Folgen der Vorsichtsmaßnahmen schon voll zu spüren. Im Durchschnitt lägen die Umsatzeinbußen jetzt bei einem Drittel, sagte Tourismusminister Guido Wolf (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem die Absagen von Messen, Tagungen, Firmenveranstaltungen und Geschäftsreisen führten zu einer enormen Zahl von Stornierungen. In diesem Bereich liege der Rückgang des Buchungsvolumens bei rund 80 Prozent.

Kinos und Theater in Baden-Württemberg trotzen dagegen bislang dem neuartigen Coronavirus. Größere Theater wie das Nationaltheater Mannheim und das Staatstheater Karlsruhe stellen sich aber auf das Verbot ein. Das Nationaltheater gibt nicht alle rund 1200 Sitzplätze ihres Opernhauses in den Verkauf, um unter der empfohlenen Höchstgrenze zu bleiben. Das Staatstheater Karlsruhe geht ähnlich vor. Das Festspielhaus in Baden-Baden, größtes Opernhaus in Deutschland, kündigte an, den Erlass des Ministeriums abzuwarten und dann umgehend zu reagieren.

Der diesjährige Radio Regenbogen Award wurde am Dienstag abgesagt. Damit folge man der Risikobewertung des Robert Koch-Instituts und den Empfehlungen des Krisenstabs der Bundesregierung, teilte der Radiosender mit. Die Verleihung mit mehr als 1500 Gästen aus Baden und der Pfalz sowie nationalen und internationalen Prominenten war für den 3. April im Europa-Park Rust geplant. Auch der Maimarkt in Mannheim wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Das bestätigte eine Pressesprecherin auf Nachfrage der RNZ. Weitere Informationen sollen im Laufe des Tages kommen.

Derweil richtet das Universitätsklinikum Mannheim ab Mittwoch einen Corona-Diagnose-Stützpunkt in mehreren speziell ausgestatteten Containern ein. Patienten, bei denen der begründete Verdacht besteht, dass sie sich infiziert haben, könnten dort getrennt von anderen auf das Virus getestet werden. Der Diagnose-Stützpunkt liegt zentral im Park der Universitätsmedizin Mannheim. Die Zuweisung erfolge über Info-Telefon des Gesundheitsamts.

In Baden-Württemberg wird derweil auch der Start des Sommersemesters an allen Hochschulen wegen des Coronavirus bis nach Ostern verschoben. Die Gymnasiallehrer in Baden-Württemberg fordern eine präventive Schließung aller Schulen bis Ostern - die Landesregierung ist aber weiterhin gegen pauschale Schulschließungen. Das Robert Koch-Institut (RKI) stufte die an Deutschland grenzenden ostfranzösischen Gebiete Elsass und Lothringen als Coronavirus-Risikogebiet ein - das betrifft viele Pendler im Land.

Update: Mittwoch, 11. März 2020, 19.55 Uhr

Stuttgart. (dpa) Nach Bayern und anderen Bundesländern will auch Baden-Württemberg Veranstaltungen mit über 1000 Menschen wegen des Coronavirus untersagen. Es werde eine bindende Verordnung auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes auf den Weg gebracht, kündigte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Dienstag in Stuttgart an. Für die Kommunen werde diese "als verbindliche Leitlinie dienen".

Mit dem Verbot, das vor allem den Sport, Messen und die Kultur treffen dürfte, sollen Infektionsketten unterbrochen werden. Das Kabinett werde die Rechtsverordnung im Laufe der kommenden Tage beschließen, kündigte das Ministerium an.

Damit folgen die Länder und auch Baden-Württemberg Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der am Sonntag empfohlen hatte, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Eine generelle Schließung von Schulen und Kitas war zunächst in keinem Bundesland vorgesehen.

Update: Dienstag, 10. März 2020, 16.45 Uhr

Stuttgart. (dpa/RNZ/rl) Die Anzahl der Infektionen mit dem Coronavirus steigt in Baden-Württemberg seit Tagen weiter stark an. Ein Ende ist nach Einschätzung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann noch lange nicht erreicht. Man stehe erst am Anfang der Ausbreitung, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Ziel sei es, die Ausbreitung zu bremsen. Bislang habe man das gut geschafft, sagte er.

Am Dienstagnachmittag teilte das Landratsamt die aktuellen Fallzahlen aus dem Rhein-Neckar-Kreis und dem Heidelberger Stadtgebiet mit. Die Anzahl der Fälle insgesamt liege derzeit bei 22, davon 16 im Kreis und 6 im Stadtgebiet. Die Anzahl der ermittelten Kontaktpersonen (damit gemeint sind Personen, die zu einem bestätigten Fall engen Kontakt (mehr als 15 Minuten von Angesicht zu Angesicht Kontakt hatten) betrage 292 (Kreis: 232/Heidelberg:60). Die Anzahl der Personen, die sich in Quarantäne befinden stieg auf 314 (Kreis: 248, Heidelberg: 66).

In Baden-Württemberg sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Dienstag mindestens 232 Menschen mit dem Virus infiziert. Auch Innenminister Thomas Strobl rechnet mit einer Ausbreitung des Virus. Der CDU-Minister betonte dabei, dass eine Infektion für Menschen unter 50 Jahren und ohne Vorerkrankungen keine lebensgefährliche Krankheit nach sich ziehe. Es gelte nun vor allem ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen zu schützen.

Unterdessen wirkt sich das Coronavirus zunehmend auf den Alltag aus: Hotels und Gaststätten klagen über die Folgen der Vorsichtsmaßnahme. Im Durchschnitt lägen die Umsatzeinbußen derzeit bei einem Drittel, sagte CDU-Tourismusminister Guido Wolf der Deutschen Presse-Agentur. Kinos und Theater hingegen hätten noch kaum Einbußen zu vermelden. Auch ein Zweiliga-Fußballspiel des VfB Stuttgart fand vor fast ausverkaufter Kulisse statt.

Wolf geht nach Gesprächen mit der Branche davon aus, dass bei drei von vier Betrieben im Hotel- und Gastgewerbe der Umsatz deutlich zurückgegangen ist. "Wir müssen alles dafür tun, dass aus der Coronakrise keine Wirtschaftskrise im Tourismus wird", sagte er.

Wolf schloss auch nicht aus, dass Betriebe der Tourismusbranche durch die Krise in Existenzgefahr geraten könnten. Vor allem die Absagen von Messen, Tagungen, Firmenveranstaltungen und Geschäftsreisen führten zu einer enormen Zahl von Stornierungen. In diesem Bereich liege der Rückgang des Buchungsvolumens bei rund 80 Prozent. In den kommenden Tagen wolle die Landesregierung gemeinsam mit der Branche über tragfähige Konzepte beraten. "Allein mit Maßnahmen zu Kurzarbeit wird es dabei nicht getan sein", sagte Wolf.

Nach Empfehlung von Bundes- und Landesregierung werden Absagen größerer Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern erwartet. Das Nachbar-Bundesland Bayern kündigte an, solche Veranstaltungen zu untersagen, auch Schleswig-Holstein plant entsprechend. Davon könnten unter anderem Messen, große Konzerte und der Profifußball betroffen sein.

Im Gegensatz zu einzelnen Spielen der Ersten Bundesliga, die vor leeren Rängen ausgetragen werden sollen, fand das Zweitliga-Spitzenspiel des VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld am Montagabend (1:1) vor Publikum statt. Aus Angst vor Covid-19 blieb hier kaum jemand zu Hause: 54.302 Zuschauer sahen das Spiel.

Auch bei großen Kinos und Theater gibt es bisher keine Besucherrückgänge zu verzeichnen. Das teilten etwa die Staatstheater in Stuttgart und Karlsruhe, das Theater Heidelberg, das Nationaltheater in Mannheim sowie Kinos in Mannheim und Heidelberg auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Lediglich einzelne Kinos und Theater berichteten, dass Besucher und Abonnenten vereinzelt darum gebeten hätten, ihre Karten zurückzugeben zu können.

In Freiburg bleiben 30 Mitarbeiter des Universitätsklinikums zur Sicherheit vorerst zu Hause. Dort hatte vermutlich ein Besucher einen Patienten mit dem Coronavirus angesteckt. "Wer krank ist oder sich krank fühlt, sollte auf keinen Fall einen Besuch in einem Krankenhaus abstatten", sagte ein Kliniksprecher. Die 30 Ärzte, Pfleger und anderen Mitarbeiter seien bislang nicht an Covid-19 erkrankt, sagte er. Jetzt soll herausgefunden werden, wer wann mit dem betroffenen Patienten in Kontakt war. Der Patient ist in der Klinik isoliert. Der Betrieb im Krankenhaus ist nicht beeinträchtigt.

Update: Dienstag, 10. März 2020, 15.45 Uhr

Stuttgart. (dpa/lsw) Die Hotels und Gaststätten in Baden-Württemberg bekommen die Auswirkungen des Coronavirus bereits voll zu spüren. Tourismusminister Guido Wolf geht nach Gesprächen mit der Branche davon aus, dass bei drei von vier Betrieben im Hotel- und Gastgewerbe der Umsatz deutlich zurückgegangen ist. Im Durchschnitt lägen die Einbußen bereits jetzt bei einem Drittel, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Wir müssen alles dafür tun, dass aus der Corona-Krise keine Wirtschaftskrise im Tourismus wird", sagte Wolf.

Er schloss auch nicht aus, dass Betriebe der Tourismusbranche durch die Krise in Existenzgefahr geraten könnten. Vor allem die Absagen von Messen, Tagungen, Firmenveranstaltungen und Geschäftsreisen führten zu einer enormen Zahl von Stornierungen. In diesem Bereich liege der Rückgang des Buchungsvolumens bei rund 80 Prozent. In den kommenden Tagen wolle die Landesregierung gemeinsam mit der Branche über tragfähige Konzepte beraten. "Allein mit Maßnahmen zu Kurzarbeit wird es dabei nicht getan sein", sagte Wolf.

Bereits am Montag hatte sich das neuartige Coronavirus mit Absagen und Einschränkungen weiter auf den Alltag in Baden-Württemberg ausgewirkt. In einigen Schulen fällt aus Angst vor Ansteckungen der Unterricht aus. Auch werden nach Empfehlungen von Bundes- und Landesregierung die Absagen größerer Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern erwartet. Bis Montagabend stieg die Zahl der Infektionen mit dem Virus im Südwesten auf 232.

Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatten einen entsprechenden Appell formuliert. Davon könnten unter anderem Bundesligaspiele, Messen und große Konzerte betroffen sein.

Lucha rechnet zudem mit einer zunehmenden Zahl von Infektionen aus Italien und Frankreich. Sein Ministerium empfiehlt all denen, die aus dem südelsässischen Département Haut-Rhin zur Schule oder zur Arbeit nach Baden-Württemberg pendeln, nach Möglichkeit zunächst für zwei Wochen zu Hause zu bleiben. Das Regierungspräsidium Freiburg sagte vorläufig alle grenzüberschreitenden Veranstaltungen und Termine ab.

Nicht nur die Hotel- und Gaststättenbranche leidet unter der Epidemie. Gut jedes zweite Unternehmen in Baden-Württemberg spürt einer Umfrage zufolge bereits ihre Auswirkungen auf seine Geschäfte. "Unsere exportorientierte Wirtschaft war natürlich recht schnell von Problemen bei Lieferketten und Geschäftsreisen betroffen", sagte der Präsident des Industrie- und Handelskammertages im Südwesten, Wolfgang Grenke, in Stuttgart. Die bundesweite Umfrage hatte der Deutsche Industrie- und Handelskammertag initiiert, mehr als 10.000 Betriebe nahmen teil, davon rund 850 in Baden-Württemberg.

Mehrere große Kinos und Theater in Baden-Württemberg trotzen derweil bislang dem neuartigen Coronavirus. Besucherrückgänge gebe es bisher nicht, teilten etwa die Staatstheater in Stuttgart und Karlsruhe, das Theater Heidelberg, das Nationaltheater in Mannheim sowie Kinos in Mannheim und Heidelberg auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Auch Christiane Berg vom Hauptverband Deutscher Filmtheater sagte: "Umsatzeinbußen aufgrund des Coronavirus sind uns aktuell nicht bekannt." Lediglich einzelne Kinos und Theater berichteten, dass Besucher und Abonnenten vereinzelt darum gebeten hätten, ihre Karten zurückzugeben zu können.

Update: Dienstag, 10. März 2020, 13.22 Uhr

Mannheim. (RNZ) Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus in der Region fordert die CDU-Fraktion im Mannheimer Gemeinderat die Einrichtung einer "Drive-In"-Teststation in der Quadratestadt. Das teilte die Fraktion am Montag mit. Bei den sogenannten "Drive-In"-Stationen handelt es sich um Orte, an denen Autofahrer aus ihrem Wagen heraus eine Probe abgeben können. Ärzte und Helfer in Schutzkleidung nehmen dann direkt am Auto einen Abstrich für den Coronavirus-Test. Bis das Ergebnis feststeht, müssen die Betroffenen zu Hause in Quarantäne bleiben.

Im Landkreis Esslingen sind bereits zwei "Drive-In"-Stationen in Betrieb. Die beiden Standorte befinden sich in Nürtingen und in Leinfelden-Echterdingen in der Nähe von Stuttgart. Laut Medieninformationen sind es die ersten Stationen dieser Art in Baden-Württemberg. Wenn es nach der Mannheimer CDU-Fraktion geht, würde es solche Schalter bald auch in der Quadratestadt geben.

"Wir fordern das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim auf, die Einrichtungen einer solchen ’Drive-In’-Teststation in Mannheim vorzubereiten und schnellstmöglich einzurichten", erklärt Chris Rihm. "Damit kann eine Ansteckung in den Wartezimmern der Arztpraxen minimiert und die niedergelassenen Ärzte entlastet werden."

Außerdem fordert die Fraktion das Gesundheitsamt der Stadt sowie Organisatoren dazu auf, Großveranstaltungen bis Ende März abzusagen. "Bei kleineren Veranstaltungen appellieren wir an den gesunden Menschenverstand. Wir erwarten, dass die Menschen verantwortlich mit sich und denjenigen, für die sie Verantwortung tragen, umgehen.", erklärt der CDU-Fraktionsvorsitzende Claudius Kranz.

Update: Montag, 9. März 2020, 19.45 Uhr

Heidelberg/Rhein-Neckar. (RNZ) Die Zahl der positiv getesteten Personen im Rhein-Neckar-Kreis beträgt nun 18 – 13 im Rhein-Neckar-Kreis und fünf im Stadtgebiet Heidelberg. Das teilt das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis am heutigen Montag mit. Insgesamt seien 186 Menschen in Quarantäne.

Update: Montag, 9. März 2020, 15.30 Uhr

Stuttgart. (dpa-lsw/mün) Das neuartige Coronavirus breitet sich in Baden-Württemberg weiter aus. Am Samstag wurden von den Behörden landesweit 66 neue bestätigte Fälle gemeldet, wie das Sozialministerium in Stuttgart mitteilte. Am Sonntag kamen noch einmal 17 hinzu. Die Zahl der Infizierten sei damit im Südwesten auf 199 gestiegen, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Sonntag.

Viele Betroffene seien Reiserückkehrer aus Südtirol. Im Main-Tauber-Kreis zum Beispiel gab es 21 neue Fälle. Es handele sich bei diesen Betroffenen komplett um Rückkehrer einer Reisegruppe aus Südtirol. Die Region dort ist vom Robert Koch-Institut (RKI) als Risikogebiet eingestuft worden.

Auch im Rhein-Neckar-Kreis und im Stadtgebiet Heidelberg ist die Zahl der mit dem Coronavirus (Covid-19) infizierten Personen weiter angestiegen, teilt das Gesundheitsamt mit. Insgesamt wurden durch das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg am Sonntag zwei neue Covid-19-Fälle bestätigt.

Die Zahl der positiv getesteten Personen beträgt damit nun 14 – neun im Rhein-Neckar-Kreis und fünf im Stadtgebiet Heidelberg. Beim Großteil der Personen handelt es sich um Reiserückkehrer aus der Region Südtirol.

Am Freitagabend waren auch Infektionen in Neckargemünd und beim Software-Konzern SAP bekannt geworden. Auch die Pfalz ist mittlerweile stärker betroffen: Ein BASF-Mitarbeiter hat den Coronavirus und in Wachenheim werden zwei Schulen geschlossen.

Auch bundesweit sind die Zahlen am Wochenende gestiegen. Beim RKI waren bis zum Sonntagmorgen 847 Infektionen erfasst. Das sind rund 50 Fälle mehr als am Vortag und mehr als zehnmal so viele wie noch eine Woche zuvor. Die weitaus meisten Fälle bundesweit verzeichnet weiterhin Nordrhein-Westfalen vor Baden-Württemberg und Bayern.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) riet am Sonntag dazu, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Zurzeit geschehe dies aus seiner Sicht immer noch zu zaghaft. Welche Folgen dies für Baden-Württemberg hat, blieb zunächst unklar.

Der Bodenseekreis begann am Wochenende in Oberteuringen mit der Einrichtung eines Corona-Testzentrums (CTZ). Es soll am Montag den Betrieb aufnehmen, wie ein Sprecher sagte. In dem Zentrum kümmern sich Experten um Verdachtsfälle, um Arztpraxen und Kliniken im Kreis zu entlasten, teilte das Landratsamt in Friedrichshafen mit. Der Bodenseekreis übernehme damit ein Konzept, das sich in anderen Landkreisen bereits bewährt habe.

Betroffene sollten das Testzentrum jedoch nicht direkt ansteuern, sagte der Sprecher des Landratsamtes am Sonntag. Sie benötigten vielmehr die Überweisung eines Arztes sowie einen Termin vom Gesundheitsamt. Die niedergelassenen Ärzte im Bodenseekreis sollen über das Vorgehen am Montag informiert werden, hieß es.

Update: 8. März 2020, 17.20 Uhr

Stuttgart. (dpa/lsw) Das neuartige Coronavirus und seine Folgen greifen weiter um sich im Südwesten. Die Landesregierung ruft Reiserückkehrer aus Südtirol auf, zu Hause zu bleiben. Rund 700 Schüler eines Gymnasiums in Lahr (Ortenaukreis) müssen für zwei Wochen auf den Unterricht verzichten. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) fordert als Konjunkturhilfe von der Bundesregierung die Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Am Freitag endete die Quarantäne von 15 China-Rückkehrern in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) - bei keinem konnte das Virus nachgewiesen werden. Die Anzahl der Infizierten stieg im Land bis zum Abend auf 116 Fälle.

Derweil gibt es in Heidelberg neue Coronavirus-Infektionen, unter anderem ein Schüler im Helmholtz-Gymnasium -> hier mehr dazu.

Auch der Neckar-Odenwald-Kreis meldet am Freitag den ersten Infektionsfall -> hier mehr dazu.

Am Freitagabend wurde bekannt, dass in Neckargemünd ein Beschäftiger der SRH mit dem neuen Virus infiziert ist -> hier mehr dazu.

> SÜDTIROL-RÜCKKEHRER: Zu Hause bleiben soll jeder, der sich in den vergangenen 14 Tagen in Südtirol aufgehalten habe, teilte das Sozialministerium am Freitag mit. Es gehe darum, unabhängig von Symptomen unnötige Kontakte zu vermeiden. Laut Kultusministerium gilt der Hinweis auch für Schüler und Lehrer, Kindergartenkinder und Erzieherinnen. Reisende, die aus einem Risikogebiet wie Südtirol kommen und innerhalb von 14 Tagen nach der Rückkehr Symptome wie Fieber, Muskelschmerzen, Husten, Schnupfen oder Durchfall entwickeln, sollten umgehend telefonisch die Hausarztpraxis kontaktieren oder den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst anrufen.

> ZWANGSFERIEN IN LAHR UND IM ELSASS: Rund 700 Schüler eines Gymnasiums in Lahr (Ortenaukreis) müssen für zwei Wochen auf den Unterricht verzichten, wie die Behörden in Offenburg mitteilten. Die Schüler der Klassenstufen elf und zwölf müssen in Quarantäne, weil eine Schülerin positiv auf das Virus getestet wurde. Das Mädchen hatte sich den Angaben zufolge bei einem Urlaub mit seinen Eltern in Südtirol infiziert. Es gehe ihr gut, teilten die Behörden mit. Im südlichen Elsass sollen ab diesem Samstag vorsorglich rund 100 Schulen geschlossen bleiben. In der Region war die Zahl bekannter Infektionen in kurzer Zeit von 10 auf 81 gestiegen.

> BRANCHENFLAUTE: Das baden-württembergische Hotel- und Gaststättengewerbe leidet derweil unter den Folgen des Coronavirus. "Die Absagen zahlreicher Messen, Firmenveranstaltungen und Geschäftsreisen treffen die Tourismusbranche massiv", sagte der Verbandslandeschef Fritz Engelhardt. Im Durchschnitt liege der von den Betrieben gemeldete Umsatzrückgang seit Ausbruch der Coronavirus-Krise bei knapp 30 Prozent. In Messestädten lägen die Rückgänge teils deutlich darüber. Der Verband hat nach eigenen Angaben eine Umfrage unter fast 1900 Betrieben im Südwesten durchgeführt.

> SOLI-ABSCHAFFUNG: Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) fordert als Konjunkturhilfe von der Bundesregierung die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags für alle Steuerzahler und Unternehmen - rückwirkend zum 1. Januar 2020. "Wir brauchen jetzt dringend Maßnahmen, um unsere Wirtschaft wirksam zu stützen und das sich eintrübende Konsumklima zu stimulieren."

> QUARANTÄNE-ENDE: Unterdessen endete am Freitag die zweiwöchige Isolation von 15 China-Rückkehrern in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen). "Wir sind sehr erleichtert, dass bei keinem der Rückkehrer das Coronavirus nachgewiesen werden konnte", teilte die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Gerda Hasselfeldt, mit. Die fünf Kinder und zehn Erwachsenen waren im Februar aus der vom Virus besonders betroffenen chinesischen Provinz Hubei zurückgekehrt und auf dem Stuttgarter Flughafen gelandet.

130 DRK-Helfer organisierten die Quarantäne in dem Hoteltrakt. "Wir haben den Kindern Spielsachen gebracht", sagte Einsatzleiter Jan Mahne. Das Essen wurde den Gästen vor die Tür in den Flur gestellt. Die Bewohner konnten auch einen abgesperrten Garten des Hotels nutzen. Die Erwachsenen hätten zum Teil vom Hotelzimmer aus gearbeitet. Zwischen den Familien gab es keinen persönlichen Kontakt - allerdings hätten sie sich eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet, um miteinander zu kommunizieren, sagte Mahne.

"Es war bewegend, als die Tür aufging und die Kinder rauskamen", sagte die Inhaberin des Hotels, Melanie Kübler-Strobel. Zuvor habe sie den Gästen nur über das Fenster zuwinken können. Sie habe sich kurzfristig entschlossen, einen Nebentrakt ihres Gebäudes für die Rückkehrer bereitzustellen. Zwar hätten Anwohner per Telefon oder Mail teils mit Unverständnis auf ihre Entscheidung reagiert. Auch hätten ein paar Gäste ihre Buchungen für den Zeitraum der Quarantäne storniert. Sie würde ihr Haus aber erneut zur Verfügung stellen. "Denkt mal an die Leute. Das kann dir genauso passieren."

> HAMSTERKÄUFE: Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) warnte die Bevölkerung vor Hamsterkäufen - diese seien unnötig. "Ich rate wirklich zur Gelassenheit, dass wir auch keine Schieflagen bekommen", sagte er. "Deutschland ist nicht dafür bekannt, schnell in eine Gütermängellage zu geraten. Die Gefahr droht nicht." Mit Blick auf in machen Geschäften ausverkaufte Klopapierbestände sagte Lucha: "Jetzt müssten doch alle zwei Doppelpack zu Hause haben". Der Handel habe zugesichert, dass er die Regale wieder auffülle.

> DRIVE-IN-TESTS: Der Kreis Esslingen richtet die zwei ersten Stationen für Coronavirus-Tests im Land ein, an denen Menschen aus ihrem Auto heraus eine Probe entnehmen lassen können. Die beiden Teststationen sind in Nürtingen und auf einem Parkplatz der Messe Stuttgart in Leinfelden-Echterdingen. Einwohner des Landkreises, die befürchten, am Virus erkrankt zu sein, können dort von Montag an einen Abstrich entnehmen lassen. Voraussetzung ist allerdings ein vorheriger Anruf beim Hausarzt - der vergibt einen Code. "Man bleibt dann einfach im Auto sitzen und kurbelt das Fenster runter", sagte der Leiter des Landratsamts, Peter Keck.

> DESINFEKTIONSMITTEL: Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart ergreift vor dem Topspiel gegen Bielefeld besondere Vorsichtsmaßnahmen. Besucher dürfen am Montagabend Handdesinfektionsmittel mit einer Größe von bis zu 100 Millilitern mit ins Stadion nehmen. Als Folge der neuen Regelungen könnten sich längere Einlasskontrollen ergeben. Zudem hat auch der VfB seinen Profis von Selfies, Abklatschen mit den Fans und Autogrammen abgeraten. Der Landesapothekerverband Baden-Württemberg begrüßt außerdem, dass Apotheken dank einer Ausnahmeregelung selbst Handdesinfektionsmittel herstellen dürfen. Bei Fertig-Desinfektionsmitteln gibt es Lieferschwierigkeiten.

Update: Freitag, 6. März 2020, 18.44 Uhr

Stuttgart. (dpa-lsw) Im Südwesten werden trotz der Coronavirus-Epidemie vorerst nicht wie in Italien flächendeckend Schulen geschlossen. "Zum jetzigen Stand sind flächendeckende Schließungen von Schulen kein Thema und nicht notwendig", sagte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. "Da es sich beim Coronavirus aber um ein dynamisches Szenario handelt, beobachten wir die Entwicklung in Abstimmung mit den Fachleuten der Gesundheitsbehörden sehr genau."

Unterdessen breitet sich das Virus auch im Südwesten weiter aus - mit Folgen in anderen Bereichen. Unter anderem die Bildungsmesse didacta wird deswegen verschoben. Die Zahl der Infektionen in Baden-Württemberg lag am frühen Donnerstagabend bei 92. Dem Landesgesundheitsamt sind nach Angaben des Sozialministeriums bislang keine schweren Verläufe im Land bekannt.

Auch Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) ist gegen flächendeckende Schulschließungen. "Das ist derzeit keine Diskussion", sagte er am Donnerstag im "Deutschlandfunk". Man handle lagebezogen und schaue sich die Situation vor Ort an. "Dass es temporäre und punktuelle Schließungen einzelner Einrichtungen geben kann, das ist keine Frage - aber nicht grundsätzlicher Art."

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus bleiben in Italien bis zum 15. März alle Schulen und Hochschulen geschlossen. Das innerhalb der EU am stärksten betroffene Land reagiert damit auf die Epidemie.

Auch der Vorsitzende des Landeselternbeirats, Carsten Rees, hält es für übertrieben, Kindergärten, Schulen und Universitäten nun auch in Deutschland zu schließen. "Das würde weit über den Schulbetrieb hinaus sicherlich zu einem Chaos führen", erklärte Rees. Das Problem sei komplex: "Wenn wir wenige Fälle haben, müssen wir keine Schulen schließen. Wenn wir aber ganz viele Fälle haben, ergibt das auch keinen Sinn mehr, weil man sich dann überall anstecken kann. Schwierig kann die Entscheidung im Mittelfeld werden." Sinnvoller sei es, stattdessen Hygienevorschriften einzuhalten. Der Zustand der Toiletten an einigen Schulen sei desolat. Mancherorts könne man sich gar nicht die Hände waschen, weil keine Seife da sei.

Wegen der Ausbreitung des Virus auch im Südwesten werden weitere Veranstaltungen verschoben - so etwa die große Bildungsmesse didacta. Das zuständige Ordnungsamt Leinfelden-Echterdingen habe auf dringende Empfehlung des zuständigen Gesundheitsamtes des Landkreises Esslingen verfügt, dass die Bildungsmesse im März nicht stattfinden dürfe, teilte die Messe Stuttgart mit. Mit Hochdruck werde an einem nahen Alternativtermin gearbeitet. Ursprünglich sollte die Messe, die sich vor allem an Lehrkräfte und Erzieher richtet, vom 24. bis 28. März stattfinden. Die Messe Stuttgart hat etwa 85.000 Besucher erwartet.

Auch der Bildungskongress der Kommunalen Landesverbände am 27. März soll nun nicht stattfinden, wie der Städtetag mitteilte. Möglicherweise werde es einen Ersatztermin geben.

Die Messe Friedrichshafen verschiebt wegen des neuartigen Virus sowohl die ab diesem Freitag (6. März) geplante "Aqua-Fisch" als auch die Verbrauchermesse "IBO". Sie sollten zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die für Mitte März geplante "IBO" besuchten im vergangenen Jahr rund 74.100 Gäste, zur "Aqua-Fisch" kamen 2019 rund 21.000 Besucher.

Vor dem Hintergrund des Coronavirus nehmen Diskriminierungen gegenüber Menschen mit asiatischem Hintergrund nach Angaben eines Tübinger Vereins auch im Südwesten zu. Eine Umfrage unter chinesischen Studenten habe ergeben, dass mehr als die Hälfte in den vergangenen Monaten einmal oder mehrmals diskriminiert wurde, sagte Zuonan Cao vom Verein der Chinesischen Studenten und Wissenschaftler in Tübingen am Donnerstag. Die meisten Fälle hätten eindeutig mit dem Virus zu tun. "Das Coronavirus ist offensichtlich ein Anlass, dass rassistische Ressentiments offen gezeigt werden", sagte Cao. "Früher waren sie eher unterschwellig."

Die Studenten hätten unter anderem berichtet, dass sie in Supermärkten anders behandelt oder in öffentlichen Verkehrsmitteln beleidigt worden seien. "Zwei Studentinnen wurden sogar im Imbiss beim Essen vom einem Sitznachbarn beschimpft", sagte Cao. "Zum Glück haben ihnen die anderen Anwesenden geholfen."

Auch der Tübinger Verein "adis", der unter anderem eine Beratungsstelle für betroffene Menschen betreibt, registriert eine Zunahme der Diskriminierungen. Menschen, denen andere einen asiatischen Hintergrund zuschrieben, sei beispielsweise der Zutritt zu Arztpraxen oder Läden verweigert worden. Betroffene könnten sich in Beratungsstellen gegen Diskriminierung oder online Unterstützung holen, teilte der Verein "adis" weiter mit. Anlaufstellen der Landesarbeitsgemeinschaft Antidiskriminierungsberatung gebe es beispielsweise auch in Freiburg, Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg, Friedrichshafen und Stuttgart.

Update: 5. März 2020, 18.40 Uhr

Stuttgart (dpa) Gegen Mittwochabend erhöhte das Sozialministerium die Anzahl bestätigter Infektionen In Baden-Württemberg auf 65. Damit sind 15 weitere Personen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden.

Eine davon kommt aus Mannheim: Hierbei handelt es sich um eine 1987 geborene Reiserückkehrerin aus Teheran. Sie ist in häuslicher Isolation.

Im Landkreis Heilbronn wurden zwei Frauen und zwei Männer positiv getestet, die Bewohner des Pflegeheims sind, das schon vom Coronavirus betroffen ist.

Bei zwei neuen Fällen im Alb-Donau-Kreis handelt es sich um einen 56-jährigen Mann und seinen 19 Jahre alten Sohn, die von einer Reise aus Südtirol zurückgekommen sind.

Bei einem Fall in Stuttgart handelt es um einen männlichen Reiserückkehrer (Jahrgang 1976) aus Südtirol.

Zudem wurde die 14 Jahre alte Tochter eines bereits vermeldeten Erkrankten im Rems-Murr-Kreis positiv auf das Coronavirus getestet.

Im Zollernalbkreis ist eine 25-Jährige positiv getestet worden, die zuvor engen Kontakt mit einem schon bestätigten Fall aus demselben Landkreis hatte.

Stationär isoliert in einem Krankenhaus ist außerdem ein 80-jähriger Mann aus dem Kreis Heidenheim.

Im Kreis Sigmaringen ist ein 40 Jahre alter Mann in häuslicher Isolation, der sich zuvor in Südtirol aufgehalten hatte.

Bei einem neuen Fall in Freiburg handelt es sich um einen 58-Jährigen, der ebenfalls in Südtirol gewesen war. Aus dem Ostalbkreis wurden zwei neue Fälle gemeldet: zwei Frauen im Alter von 38 und 33 Jahren, die Kontaktpersonen eines Infizierten aus demselben Landkreis sind.

Update: Mittwoch, 4. März 2020, 21.30 Uhr

Rhein-Neckar/Heidelberg. (dpa) In Baden-Württemberg haben sich nachweislich mittlerweile 50 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Wie das Sozialministerium mitteilte, kamen am Mittwochnachmittag noch einmal sechs Fälle hinzu - zwei davon aus Heidelberg, einer aus dem Rhein-Neckar-Kreis, teilte das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis am Mittwochnachmittag mit. Die Anzahl der positiv getesteten Personen im Raum Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis stiege damit nun auf vier.

Der eine Fall aus dem Heidelberger Stadtgebiet sei ein 36 Jahre alter Reiserückkehrer aus dem Iran. Er erkrankte nach seiner Rückkehr aus Teheran mit milder Symptomatik, teilte das Landratsamt mit. Er sei derzeit isoliert. Die Ermittlung eventueller Kontaktpersonen laufe bereits.

Der andere Heidelberger Fall sei ein 55-Jähriger, der zuvor in Südtirol im Skiurlaub gewesen war. Er habe sich bereits am Sonntag in "Eigenquarantäne" begeben, so das Landratsamt. Nach dem Skiurlaub in Südtirol zeigte er Symptome und wurde daraufhin positiv auf das Coronavirus getestet. Zusammen mit seinen drei Familienangehörigen befinde er sich ebenfalls in angeordneter Quarantäne.

Der dritte neue Fall sei ein 55-Jährige aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Er habe zuvor Kontakt zu der infizierten Person gehabt, die am Freitag, 28. Februar, als erster Infizierter im Landkreis gemeldet worden war. Die Kontaktperson wohnt ebenfalls im Rhein-Neckar-Kreis und zeigte in der Quarantäne Symptome, woraufhin er positiv getestet wurde.

Bei den drei anderen neuen Fällen in Baden-Württemberg handelt es sich um eine 46 Jahre alte Frau aus dem Main-Tauber-Kreis, die zuvor in Südtirol war, um einen 61 Jahre alten Mann aus Ludwigsburg, der in Neapel in Italien war, und um eine 55 Jahre alte Frau aus Stuttgart, die aus Barcelona in Spanien zurückgekehrt war.

Update: Mittwoch, 4. März 2020, 15.50 Uhr

Stuttgart. (dpa/RNZ) Mit der schnell steigenden Zahl von neuen Infektionen mit dem Coronavirus müssen sich Landesregierung und Gesundheitsbehörden auch gegen zunehmende Kritik zur Wehr setzen. Nach Ansicht der Opposition legt der Umgang mit dem neuartigen Coronavirus Schwächen des Gesundheitssystems in Baden-Württemberg offen.

Die Zahl der bestätigten Infektionen ist inzwischen in Baden-Württemberg auf 44 gestiegen. Die drei jüngsten Fälle stammen nach Auskunft des Gesundheitsministeriums vom Mittwoch aus Freiburg, es gebe zudem einen vergleichsweise milden Fall im Bodenseekreis und drei weitere in Ulm. Die meisten neu infizierten Patienten waren zuletzt aus einem Urlaub in Südtirol zurückgekehrt. Offiziell ist diese Region noch kein Risikogebiet. Zu den neuen Fällen gehören auch ein zwölfjähriger Junge und ein etwa gleichaltriges Mädchen.

Laut SWR-Informationen sei die Zahl mittlerweile auf 45 gestiegen. Ein Mann aus Heidelberg soll positiv auf das Virus getestet worden sein. Damit wären es bereits zwei Fälle in Heidelberg. Weder das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises noch das Sozialministerium in Stuttgart wollen dies aber auf Nachfrage bestätigen.

Im Südwesten war die erste Infektion mit dem Virus am 25. Februar bestätigt worden. Es handelte sich um einen 25-Jährigen aus dem Landkreis Göppingen, der sich zuvor in Italien aufgehalten hatte. Nach den Worten von Sozialminister Manne Lucha (Grüne) zeigen die Patienten im Südwesten bislang milde Krankheitsverläufe.

Lucha mahnte im Landtag noch einmal zur Besonnenheit. "Unsere Strategie lautet grundsätzlich: höchste Aufmerksamkeit, höchste Achtsamkeit, aber kein Alarmismus."

Zur besseren Betreuung mutmaßlicher Patienten und besorgter Menschen will das Land die bereits existierenden rund 84 Notfallpraxen für den Umgang mit dem Coronavirus ausrüsten. Sie sollen rund um die Uhr als Anlaufstelle für erkrankte Menschen und Verdachtsfälle dienen. In mehreren Landkreisen ist dies bereits der Fall, andere sollen nachziehen. Um die medizinische Betreuung zu gewährleisten, will die Landesärztekammer zudem pensionierte Ärzte anschreiben. Ziel ist es, möglichst viele Mediziner im Ruhestand zu reaktivieren. Die Kammer gebe den Pool von theoretisch zusätzlich einsatzfähigen Ärzten mit rund 7000 an, sagte Lucha.

Der Landeshausärzteverband zeigte sich allerdings skeptisch: "Das wird sicher der eine oder andere machen", sagte Verbandssprecher Manfred King. "Aber das Land muss auch die logistischen Fragen klären. Wo zum Beispiel werden diese ehemaligen Ärzte eingesetzt? Sie haben ja ihre Praxen verkauft oder an den Nachfolger vergeben." Verbandsmitglieder hätten sich zudem beklagt, sie hätten keine Schutzmasken mehr zur Hand, es seien auch auf eigene Kosten keine mehr zu erhalten.

"Wir merken, an manchen Stellen ist unser Gesundheitssystem nicht optimal aufgestellt", kritisierte auch der SPD-Fraktionschef Andreas Stoch im Landtag. Zu denken geben solle etwa, wenn Arztpraxen schon jetzt fragten, was sie tun sollten, wenn ihnen die Schutzkleidung ausgehe. Manche europäische Nachbarländer hätten auch ein leistungsfähigeres Netz an Infektionsstationen in Kliniken.

Auch die Hotline des Landesgesundheitsamtes sowie vieler örtlicher Gesundheitsämter sind angesichts der Anrufe besorgter möglicher Patienten überlastet.

Auf den Zeitplan der milliardenschweren Opernsanierung könnte sich das Virus ebenfalls auswirken. Zumindest wird das für diesen Freitag geplante Bürgerforum zur milliardenteuren Sanierung des Stuttgarter Opernhauses auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Grund: zahlreiche Teilnehmer haben Angst vor dem Coronavirus und meiden Gruppenversammlungen. "Es hat sich fast die Hälfte der 40 zufällig ausgewählten Bürger für das Forum wegen Krankheit oder aus Sorge vor einer Ansteckung mit dem Virus abgemeldet", sagte ein Sprecher der Landesregierung.

Nach den Plänen von Stadt und Land könnten die Sanierung der Oper und der Bau eines Übergangsgebäudes mehr als eine Milliarde Euro kosten. Ziel des nun verlegten Forums war es eigentlich, der Politik eine Empfehlung zur Sanierung ohne bindende Wirkung zu übergeben.

Update: Mittwoch, 4. März 2020, 13.50 Uhr

Stuttgart. (dpa/lsw) In Baden-Württemberg haben sich sieben weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Damit steigt die Zahl der Infizierten im Land auf 37, wie das Landesgesundheitsamt am Dienstagabend mitteilte. Betroffen sind die Landkreise Esslingen mit fünf Fällen sowie Lörrach und der Ostalbkreis mit je einem Fall.

Bei zwei Fällen im Landkreis Esslingen handelt es sich den Angaben zufolge um ein Paar, das bis zum 29. Februar in Südtirol war. Beide entwickelten Symptome und sind in häuslicher Isolation. Zudem steckte sich aus dem Landkreis Esslingen ein 18-Jähriger an, der ebenfalls mit seiner Familie in Südtirol war. Die Familie befindet sich auch in häuslicher Isolation, ebenso mitgereiste Kontaktpersonen.

Auch bei den zwei weiteren Fällen aus dem Landkreis Esslingen handelt es sich um ein Paar, das eine Reise nach Florenz und Bologna unternommen hatte. Wegen einer Grunderkrankung sind beide stationär im Krankenhaus.

Ein 35-Jähriger aus dem Landkreis Lörrach, der Mitte Februar in Mailand war, entwickelte nach der Reise Fieber und Husten - auch er ist zuhause isoliert. Gleiches gilt für eine 43-jährige Frau aus dem Ostalbkreis, die zuvor Fastnachtsumzüge in Heinsberg in Nordrhein-Westfalen besucht hatte. Nach den Worten von Sozialminister Manne Lucha (Grüne) werden aktuell landesweit rund 84 Notfallpraxen für den Umgang mit dem Coronavirus ausgerüstet, um rund um die Uhr als Anlaufstelle für erkrankte Menschen oder Verdachtsfälle dienen zu können. Um die medizinische Betreuung zu gewährleisten, werden laut Lucha auch pensionierte Ärzte reaktiviert. Die Landesärztekammer gebe den Pool von theoretisch zusätzlich einsatzfähigen Ärzten mit rund 7000 an, sagte Lucha.

Update: Mittwoch, 4. März 2020, 8.25 Uhr

Stuttgart. (dpalsw) Die Zahl der Menschen, die im Südwesten mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, ist auf 30 gestiegen. Bei ihnen gibt es nach Angaben der Landesregierung bislang milde Krankheitsverläufe. Am Dienstagnachmittag wurden die beiden neuen Infektionen bekannt. Laut Sozialministerium gehe es um einen 44 Jahre alten Mann aus dem Rems-Murr-Kreis, bei dem der Hausarzt nach leichten Symptomen einen Abstrich genommen habe. Der Test fiel positiv aus - der Mann soll stationär behandelt werden. Zudem wurde die Infektion bei einem 45 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Ludwigsburg nachgewiesen. Er hatte sich zuvor in Südtirol aufgehalten und war mit einem leichten grippalen Infekt zum Hausarzt gegangen.

Nach den Worten von Sozialminister Manne Lucha (Grüne) werden landesweit rund 84 Notfallpraxen für den Umgang mit dem Coronavirus ausgerüstet, um rund um die Uhr als Anlaufstelle für erkrankte Menschen und Verdachtsfälle dienen zu können. Um die medizinische Betreuung zu gewährleisten, werden pensionierte Ärzte reaktiviert. Die Landesärztekammer gebe den Pool von theoretisch zusätzlich einsatzfähigen Ärzten mit rund 7000 an, sagte Lucha.

Bei den derzeit 30 Infizierten in Baden-Württemberg sei es in fast allen Fällen möglich gewesen, die Infektionsketten nachzuvollziehen, so der Minister. Nach dem bisherigen Kenntnisstand gelte, dass für ältere Menschen und für Menschen mit Vorerkrankungen eine stärkere Gefahr bestehe, schwerer zu erkranken, sagte Lucha. Er geht nach eigenen Worten von einem weiteren Anstieg der Infizierten aus - konkrete Zahlen nannte er hier aber nicht.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann sagte, man nehme jeden Fall ernst. "Wir gehen entschlossen, aber auch besonnen an die Aufgabe heran." Baden-Württemberg stehen nach Kretschmanns Worten 7,5 Millionen Euro im Landeshaushalt für außergewöhnliche Vorkommnisse zur Verfügung. Das Land könne auf weitere Mittel im Haushalt zurückgreifen, falls es dramatische Auswirkungen des Coronavirus geben sollte.

Bezüglich der Einschätzung der aktuellen Lage stützt sich das Ministerium für Soziales und Integration auf die Bewertung des Robert Koch-Institutes. Danach wird das Risiko für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland am heutigen Dienstag als mäßig eingeschätzt.

Unterdessen kursieren auch Falschmeldungen: So berichtete die "Heilbronner Stimme" über eine falsche Meldung, die mit dem Seitenkopf ihres Internetportals stimme.de verbreitet worden sei. Danach soll sich ein fünfjähriges Kind eines Kindergartens in Bad Wimpfen möglicherweise mit dem Coronavirus angesteckt haben - der Kindergarten sei angeblich geschlossen worden. Diesen Artikel gebe es aber nicht. Der Bürgermeister von Bad Wimpfen, Claus Brechter, sagte der Zeitung, es sei weder bekannt, dass sich ein Kind möglicherweise angesteckt habe, noch sei ein Kindergarten geschlossen worden.

Update: Dienstag, 3. März 2020, 16.30 Uhr

Stuttgart. (dpa/lsw) Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist in Baden-Württemberg auf 28 gestiegen. Das Sozialministerium teilte am Dienstagmorgen in Stuttgart mit, dass zwei weitere Fälle bekanntgeworden seien. Demnach handelt es sich um einen 61 Jahre alten Mann aus dem Zollernalbkreis, der mit einer Reisegruppe zum Skifahren in Südtirol war. Er habe am Montag Symptome gezeigt und befinde sich in häuslicher Isolation. Bei dem anderen Fall geht es um eine 45 Jahre alte Frau aus dem Stadtkreis Ulm, die ebenfalls zum Skiurlaub in Südtirol war. Sie wird in der Universitätsklinik Ulm isoliert versorgt.

Update: Dienstag, 3. März 2020, 12 Uhr

Stuttgart. (dpa) Nach der Infektion des Bewohners eines Altenheimes in Bad Rappenau ist eine ganze Wohngruppe des Hauses unter Quarantäne gestellt worden, um weitere Ansteckungen mit dem Coronavirus zu verhindern. Es gehe um etwa 20 Menschen, darunter auch einige Pfleger, sagte der Oberbürgermeister von Bad Rappenau, Sebastian Frei, am Montag.

>>> Mehr über die Situation in dem Altenheim in Bad Rappenau lesen Sie hier. <<<

Der Senior soll sich bei einem 32 Jahre alten Pfleger angesteckt haben, der vor einigen Tagen nach einem Aufenthalt in Mailand erkrankt war. Auch eine Arbeitskollegin des Pflegers wurde nach Angaben von Montag positiv getestet und isoliert.

Nach insgesamt fünf neuen Fällen im Landkreis Heilbronn ist die Zahl der am Coronavirus erkrankten Menschen in Baden-Württemberg auf 25 gestiegen, wie das Gesundheitsministerium in Stuttgart mitteilte.

Update: Montag, 2. März 2020, 15.10 Uhr

Stuttgart. (dpa) Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg ist auf 20 gestiegen. Das teilte das Sozialministerium in Stuttgart am späten Sonntagabend mit. Das Gesundheitsamt Mannheim habe drei Fälle gemeldet, das Gesundheitsamt Heilbronn einen. Es handelt sich um vier Männer.

Ein 68-Jähriger aus Mannheim habe Kontakt zu dem bestätigten Heidelberger Südtirol-Heimkehrer gehabt und befinde sich in häuslicher Isolation. Ein 24-Jähriger, der auch aus Mannheim gemeldet wurde, habe an Fastnachtsumzügen in Heinsberg (NRW) teilgenommen - und eine leichte Erkältung gehabt. Auch er befinde sich in häuslicher Isolation. Der dritte Mannheimer Infizierte ist ein 54-Jähriger Iran-Heimkehrer. Er habe Atemwegsprobleme und werde in eine Klinik eingewiesen, so das Ministerium.

In Heilbronn ist das Virus bei einem 20-jährigen Reiserückkehrer aus der Lombardei nachgewiesen worden. Er erkrankte am Tag der Rückkehr an einem grippalen Infekt, wie es hieß. Die Symptome seien am Folgetag bereits deutlich rückläufig gewesen. Er befindet sich in häuslicher Isolation.

Update: Montag, 2. März 2020, 8.40 Uhr

Virus-Sorgen nach Ferienende: Reisende Polizisten bleiben zu Hause

Stuttgart. (dpa/lsw) Isolierte Patienten und neue Testzentren, unfreiwillig verlängerte Faschingsferien für reisende Polizisten - und auch die Kirche zieht Konsequenzen aus der steigenden Zahl von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus: Bei Gottesdiensten am Sonntag vermieden Gläubige und Geistliche den direkten Kontakt bei Kommunion und Abendmahl. Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) gibt sich dennoch zuversichtlich, die Lage im Südwesten zu kontrollieren. "Wir haben nach wie vor keinen kursierenden Erreger", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe einen Überblick über die meisten Kontaktketten.

Allerdings warnte Innenminister Thomas Strobl, trotz aller Anstrengungen würden sich weitere Infektionen zunächst nicht verhindern lassen. "Wir müssen uns bewusst sein, dass weitere Krankheitsfälle auftreten werden", sagte der CDU-Politiker der dpa.

Die Zahl bestätigter Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg stieg bis zum frühen Sonntagabend auf 20. Am Wochenende wurden mehrere weitere Infektionen bekannt.

Etwa aus dem Raum Freiburg: "Es handelt sich um einen 41-jährigen Mann ohne Bezug zu den vorbekannten Fällen", hieß es dazu. Symptombeginn sei am 26. Februar gewesen. Der Patient sei stationär in einem Krankenhaus aufgenommen worden, sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums. Ihm gehe es gut, er weise keine schwere Symptomatik auf.

Das Gesundheitsamt Mannheim habe drei Fälle gemeldet: Ein 68-Jähriger habe Kontakt zu dem bestätigten Heidelberger Südtirol-Heimkehrer gehabt und befinde sich in häuslicher Isolation. Ein 24-Jähriger habe an Fastnachtsumzügen in Heinsberg (NRW) teilgenommen - und eine leichte Erkältung gehabt. Auch er sei in häuslicher Isolation. Der dritte Mannheimer Infizierte ist ein 54-Jähriger Iran-Heimkehrer. Er habe Atemwegsprobleme und werde in eine Klinik eingewiesen, so das Ministerium.

In Heilbronn ist das Virus bei einem 20-jährigen Reiserückkehrer aus der Lombardei nachgewiesen worden. Er erkrankte am Tag der Rückkehr an einem grippalen Infekt, wie es hieß. Die Symptome seien am Folgetag bereits deutlich rückläufig gewesen. Er befindet sich in häuslicher Isolation.

In Deutschland mehren sich die Fälle von Infektionen mit dem neuartigen Virus Sars-CoV-2, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann.

Um die Gefahr von Ansteckungen zum Ende der Faschingsferien zu reduzieren, sollen nach Kindern, Schülern, Lehrern und vielen Beamten auch Polizisten vorsorglich zu Hause bleiben, wenn sie in den vergangenen Tagen aus einem Risikogebiet für das Coronavirus zurückgekehrt sind. Dies gelte unabhängig von eigenen Krankheitssymptomen, wie aus einem internen Schreiben des Innenministeriums hervorgeht.

Als Risikogebiete nennt das Ministerium die norditalienische Provinz Lodi in der Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua (Region Venetien) sowie Teile Chinas, des Irans und Südkoreas.

Zuvor hatte bereits das Kultusministerium eine ähnliche Vorgabe für Kindertagesstätten und Schulen herausgegeben. Auch mehrere Städte wie Konstanz, Heilbronn und Böblingen kündigten an, die Empfehlungen für ihre Beamten umzusetzen. Unklar ist, wie viele Menschen von diesen Einschränkungen betroffen sind. "Hier geht es sicherlich nur um Einzelfälle", sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Samstag. Die Ferien enden in Baden-Württemberg an diesem Montag.

Der Böblinger Landrat Roland Bernhard appellierte an Patienten mit möglichen Symptomen der Krankheit Covid-19, sich bei einem Verdacht auf Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus zunächst per Telefon mit dem Hausarzt in Verbindung zu setzen. Bei einem Verdacht sollten Betroffene nicht unaufgefordert und auf eigene Faust in Kliniken oder Arztpraxen gehen. "Arztpraxen und Kliniken sollen geschützte Räume bleiben für anderweitig geschwächte oder verletzte Menschen, die akute medizinische Behandlung benötigen", sagte Bernhard (parteilos). "Für sie ist eine Ansteckung mit dem Erreger besonders gefährlich."

Wegen des Virus Sars-CoV-2 wurden auch erste Veranstaltungen in Baden-Württemberg abgesagt. Unter anderem verschiebt die Karlsruher Messe die Nahverkehrsmesse IT-Trans aus Sicherheitsgründen. Am Freitag war auch die weltgrößte Reisemesse, die ITB in Berlin, abgesagt worden ebenso wie der Autosalon im schweizerischen Genf und die Basler Fastnacht.

Nach Einschätzung Luchas müssen Großveranstaltungen wie zum Beispiel Bundesligaspiele aber nicht grundsätzlich untersagt werden. Es sei zwar vernünftig gewesen, die ITB abzusagen, weil sich die globalisierte Zielgruppe nicht hätte steuern lassen. "Aber Stand heute braucht man Bundesligaspiele nicht absagen, auch wenn das die Veranstalter entscheiden", sagte Lucha der dpa. Abhängig sei eine Absage davon, "ob Risikopersonen oder -zielgruppen stärker angezogen werden". Auch die Stadt Freiburg teilte mit, es gebe derzeit "keinen Grund dafür, eine Veranstaltung abzusagen oder ihr fern zu bleiben".

Gläubige feierten ihren Sonntagsgottesdienst nach der Mahnung der Kirchen unter erhöhter Vorsicht. In der evangelischen Christus-Luther-Markus-Gemeinde in Heidelberg begingen die Gläubigen zwar wie gewohnt das Abendmahl. Wein oder Traubensaft gab es aber nur in speziellen Einzelkelchen. Zudem desinfizierten sich die Kirchendiener vor der Ausgabe des Brotes die Hände. Auch in Karlsruhe verzichteten die Geistlichen auf Kelch- und Mundkommunion sowie den Friedensgruß. Bei dieser Tradition gibt man in der Messe den Sitznachbarn zum Zeichen des Friedens die Hand.

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hatte ihren Gemeindemitgliedern angesichts der weiteren Ausbreitung des Erregers empfohlen, etwa beim Abendmahl nicht aus ein und demselben Kelch zu trinken. Die katholische Kirche hatte zu ähnlichen Vorbeugemaßnahmen geraten. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart teilte mit, es solle vorerst auf das Händereichen als Friedensgruß verzichtet und ausschließlich die Handkommunion angeboten werden. Auch die Weihwasserbecken werden vorerst nicht gefüllt.

Update: Montag, 2. März 2020, 8.40 Uhr

Stuttgart. (dpa) Die Zahl bestätigter Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg ist auf 16 gestiegen. Am Wochenende sei eine weitere Infektion aus dem Raum Freiburg bekannt geworden, teilte das Sozialministerium in Stuttgart am Sonntag mit.

"Es handelt sich um einen 41-jährigen Mann ohne Bezug zu den vorbekannten Fällen", hieß es. Symptombeginn sei am 26. Februar gewesen. Zuvor - innerhalb der Inkubationszeit - sei der Mann vom 21. bis 23. Februar nach Basel gereist. Der Patient sei stationär in einem Krankenhaus in Baden-Württemberg aufgenommen worden, sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums. Ihm gehe es gut, er weise keine schwere Symptomatik auf.

In Deutschland mehren sich die Fälle von Infektionen mit dem neuartigen Virus Sars-CoV-2, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. In Baden-Württemberg waren bisher 15 Infektionen bekannt.

Update: Sonntag, 1. März 2020, 18.30 Uhr

Freiburg. (dpa-lsw) Während sich das neuartige Coronavirus auch in Baden-Württemberg ausbreitet, bauen die Behörden die Sicherheitsvorkehrungen deutlich aus und bereiten sich auf weitere Krankenfälle vor. Das Kultusministerium hat angeordnet, dass Lehrer, Schüler, Kita-Kinder und Erzieher vorerst zu Hause bleiben sollen, wenn sie in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet gewesen sind. Dies gelte unabhängig von eigenen Krankheitssymptomen, teilte das Kultusministerium am Freitag in Stuttgart mit. Es verwies auf das Robert Koch-Institut in Berlin, das die Liste der Risikogebiete auf die gesamte Region Lombardei in Italien erweitert hatte.

Eine ähnliche Vorgabe gab das Innenministerium in Stuttgart auch an seine Behörden weiter. Für die Polizei soll dies dem Vernehmen nach demnächst folgen.

Die Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist am Freitag in Baden-Württemberg auf 14 gestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums erkrankte ein Mann aus Nürnberg, der sich während einer Geschäftsreise in Karlsruhe beim Gesundheitsamt meldete und isoliert betreut wird. Auch seine Familie in Nürnberg habe Symptome gezeigt, hieß es. Einen weiteren Fall meldeten die Behörden aus Freiburg. Dort sei ein Mann aus dem Kreis Breisgau-Hochschwarzwald nach einer Italien-Reise positiv getestet worden. Auch ein Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis erkrankte nach seiner Rückkehr aus dem Ski-Urlaub in Südtirol.

Ein weiterer Patient, ein Mann aus dem Landkreis Ludwigsburg, wurde nach Angaben des Ministeriums bei der sogenannten Influenza-Überwachung "herausgefischt". Das bedeutet, dass Proben im Labor des Landesgesundheitsamtes, die auf Influenza getestet wurden, automatisch auch auf das Coronavirus hin untersucht werden. Dies ist der erste Fall, der auf diese Art ermittelt wurde. Bei dem 13. Fall handelt es sich um einen 32 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Heilbronn, der nach einem Mailand-Aufenthalt vergangene Woche Symptome entwickelt hatte.

Bei dem männlichen 14. Erkrankten handelt es sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums um einen Bekannten des 25-Jährigen aus dem Kreis Göppingen, dessen Fall als erster bekanntgeworden war. Der neue Patient im Kreis Göppingen sei bereits am Dienstag als Kontaktperson der Kategorie 1 identifiziert und häuslich abgesondert worden, hieß es. Er weise milde Symptome auf und werde stationär untergebracht.

Kritik übte das Sozialministerium an gezielten Anfeindungen gegen Coronavirus-Patienten vor allem auf Internet-Plattformen. Man habe sich entschieden, nur noch eingeschränkt Informationen über neue Infektionen zu veröffentlichen, um die Betroffenen zu schützen, sagte eine Sprecherin. "Wir verurteilen das aufs Schärfste und appellieren an einen vernünftigen und besonnenen Umgang mit dem Thema", sagte sie weiter. "Eine Krankheit kann jeden treffen, niemand muss sich dafür rechtfertigen geschweige denn beschimpfen lassen."

Nach dem Bekanntwerden mehrerer Infektionen in Zusammenhang mit einem 25-Jährigen aus Eislingen (Kreis Göppingen) hatten viele Menschen den Mann und eine Bekannte teilweise wüst beschimpft. Die beiden hatten sich während einer Italienreise in Mailand angesteckt.

In Deutschland gab es bis Freitagvormittag nach Angaben des Robert Koch-Instituts mindestens 53 Nachweise von Coronavirus-Infektionen. Über den Tag kamen noch weitere Fälle hinzu. Dennoch sehen die Berliner Experten kein breites Krankheitsgeschehen in Deutschland. Es bleibe bei der Einschätzung, dass das Risiko gering bis mäßig sei, sagte RKI-Vizedirektor Lars Schaade.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl rief die Bevölkerung dazu auf, auf den eigenen Schutz und die Hygiene zu achten. "Jeder kann seinen Beitrag leisten, um sich selber zu schützen", sagte der CDU-Minister in Stuttgart. Es sei wichtig, allgemeine Hygieneregeln zu beachten, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Dazu gehöre, sich regelmäßig die Hände zu waschen. "Wenn man zum Beispiel mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeitsstätte fährt, dann ist es schon sinnvoll, nicht zuerst die Kollegen mit Handschlag zu begrüßen, sondern sich zuerst intensiv die Hände zu waschen", sagte Strobl.

Der Landeselternbeirat beklagte in diesem Zusammenhang einen desolaten Zustand der Toilettenanlagen in vielen Schulen. Mancherorts könne man sich gar nicht richtig die Hände waschen, weil keine Seife da sei, sagte der Landesvorsitzende Carsten Rees. Es gebe Schulen, in denen Schüler absichtlich wenig trinken, um nicht auf die Toilette gehen zu müssen. "Da liegt vieles im Argen", sagte er. Zuständig für die Ausstattung mit Seife, Toilettenpapier und Handtüchern sind die Schulträger. Bei öffentlichen Schulen sind dies die Kommunen.

Weil sich der Schweizer Bundesrat wegen des Virus gegen Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern ausgesprochen hat, findet auch die Basler Fasnacht nicht statt. Die Messe im nahen Friedrichshafen hat für ihre Veranstaltungen Schutzvorkehrungen getroffen. Auf dem Messegelände gebe es desinfizierende Reinigungsmittel in allen Bereichen. Türgriffe, Handläufe und auch EC-Automaten würden mehrfach täglich geputzt, teilte das Unternehmen mit. Am Freitag startete in der Messe die "Pferd Bodensee", die 2018 zuletzt rund 34 000 Besucher an drei Tagen verzeichnete. Zuvor hatte darüber der SWR berichtet.

Update: Freitag, 28. Februar 2020, 19.22 Uhr

Tübingen. (dpa-lsw) Den vier mit dem Coronavirus infizierten Patienten geht es weiterhin vergleichsweise gut. Zu den bislang erkrankten Patienten in Göppingen, Tübingen und Rottweil kamen bislang keine weiteren dazu, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. "Der Gesundheitszustand ist unverändert gut und stabil", sagte ein Sprecher auf Anfrage. Die Patienten blieben isoliert und würden beobachtet.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im Südwesten bereitet sich indes auf einen möglichen Ausbruch von weiteren Erkrankungen vor. "Unsere Aufgabe ist es, uns rechtzeitig und frühzeitig auf alle Eventualitäten vorzubereiten", sagte Jürgen Wiesbeck, Einsatzleiter für alle Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. "Das erwarten die Bürger von uns." Seit einer Woche beraten im Einsatzstab Fachleute den Ernstfall. "Wir hoffen zugleich, dass es nicht so dramatisch wird."

Hintergrund Wie sieht eine Isolation im Krankenhaus aus? Erkrankt ein Mensch an dem neuartigen Coronavirus, muss er isoliert werden. Dabei gibt es unterschiedliche Stufen. Das Coronavirus kann eine Lungenkrankheit auslösen. Betroffene Patienten können laut Deutscher Krankenhausgesellschaft (DKG) grundsätzlich in jedem Krankenhaus isoliert werden. Dazu brauche es lediglich ein [+] Lesen Sie mehr Wie sieht eine Isolation im Krankenhaus aus? Erkrankt ein Mensch an dem neuartigen Coronavirus, muss er isoliert werden. Dabei gibt es unterschiedliche Stufen. Das Coronavirus kann eine Lungenkrankheit auslösen. Betroffene Patienten können laut Deutscher Krankenhausgesellschaft (DKG) grundsätzlich in jedem Krankenhaus isoliert werden. Dazu brauche es lediglich ein Einzelzimmer. Manche Kliniken haben spezielle Isolierzimmer, die über eine Schleuse betreten werden. Das sei aber nicht unbedingt erforderlich. Wichtig sei, dass Basishygienemaßnahmen wie Handdesinfektion und Mundschutz eingehalten werden und das Personal Schutzkleidung trage, sobald es engen Kontakt mit dem Patienten habe. Für hochansteckende Erreger wie etwa Ebola gibt es nach Angaben der DKG sieben Behandlungszentren mit Sonderisolierstationen in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig, München und Stuttgart. In Baden-Württemberg ist das Robert-Bosch-Krankenhaus zuständig.

[-] Weniger anzeigen

Am Mittwochabend hatte das Sozialministerium den vierten Fall im Südwesten mitgeteilt - ein 32-Jähriger aus dem Landkreis Rottweil habe sich infiziert. Der Mann hatte sich nach seiner Rückkehr aus Italien wegen der typischen grippeähnlichen Symptome beim örtlichen Gesundheitsamt gemeldet. Seine Ehefrau, die mit ihm gereist war, und sein Kind sind laut Ministerium negativ getestet worden. Sie blieben in "häuslicher Absonderung".

Zuvor war bekannt geworden, dass auch ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Göppingen sowie seine Reisebegleiterin (24) und ihr Vater (60) erkrankt sind. Der Vater ist Oberarzt in der Pathologie am Universitätsklinikum Tübingen. Er hatte nach Darstellung der Klinikleitung auch Kontakt zu anderen Medizinern. Es wurden ein Dutzend Oberärzte vorsorglich aus der Krankenversorgung rausgenommen. Bislang seien 24 Tests bei Kontaktpersonen der beiden infizierten Personen negativ gewesen, sagte Jan Liese, der Leiter der Krankenhaushygiene. Der Klinikbetrieb in Tübingen läuft normal weiter.

Nach dem Kinobesuch des Coronavirus-Patienten aus dem Kreis Göppingen in Neu-Ulm müssen mehrere Sitznachbarn des Mannes in Quarantäne. Die vier Kinobesucher dürfen nach Anordnung des Gesundheitsamtes vorläufig ihre Wohnung nicht mehr verlassen, teilte das Landratsamt in Neu-Ulm mit. Der Göppinger Oberbürgermeister Guido Till (CDU) versuchte, die Menschen in seiner Stadt zu beruhigen. "Ich bitte Sie, möglichst rational mit dieser Krankheitsgefahr umzugehen", schrieb Till in einem offenen Brief auf der Internetseite der Stadtverwaltung. "Ich denke, wir haben unseren Fall eingrenzen können", führt er weiter aus.

Richtig Hände waschen - so geht's Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)

Um Mitarbeiter vor einer möglichen Ansteckung zu schützen hat die Karlsruher Vincentius-Klinik seit Mittwochabend ein Empfangszelt vor der Notaufnahme aufgebaut. "Es ist einfach eine Vorsichtsmaßnahme", sagte eine Kliniksprecherin. Das Krankenhaus habe das Zelt eigeninitiativ erstellt. Auch zum Schutz der Mitarbeiter.

Angesichts der Gefahr durch das neuartige Virus rät das Kultusministerium, anstehende Klassenfahrten ins Ausland und Schüleraustausche zu überprüfen. Ob sie stattfinden könnten, sollten die Schulleitungen zusammen mit den örtlichen Gesundheitsämtern entscheiden. "Das Kultusministerium empfiehlt, im Zweifel von derartigen Aktivitäten bis auf Weiteres abzusehen", teilte das Ministerium mit. Zugleich sehen die Gesundheitsbehörden nach Angaben des Ministeriums keinen Anlass, den Schul- oder Kitabetrieb einzuschränken.

Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) hatte sich am Mittwoch darum bemüht, Ruhe zu verbreiten. "Es gibt nach wie vor keinen kursierenden Virus bei uns", sagte er. Die Krankenhäuser seien vorbereitet, es sei aber noch alles unter Kontrolle, der Weg des Erregers im Südwesten könne nachgezeichnet werden. Dies gelte nach wie vor, betonte das Ministerium am Donnerstag. "Im Gegensatz zum Beispiel zu den Fällen in Nordrhein-Westfalen haben wir das Glück, die Kontakte der Erkrankten zu kennen und die Infektionsketten genau nachvollziehen zu können", sagte der Ministeriumssprecher.

Irgendwann am Nachmittag wirkte die Kette der Meldungen wie ein Dominoeffekt. Kaum hatte Gesundheitsminister Manne Lucha die Details zum ersten baden-württembergischen Coronavirus-Patienten aus dem Kreis Göppingen veröffentlicht, da schlug zunächst das Universitätsklinikum in Tübingen Alarm und meldete zwei weitere Fälle. Wenige Stunden später folgte der vierte Fall, ein Patient in Rottweil. Spätestens am Mittwoch war klar, dass das Coronavirus auf seinem rasanten Zug um die Welt auch an Baden-Württemberg nicht vorbeiziehen wird. Lucha mahnte allerdings ebenso wie die Gesundheitsbehörden zur Besonnenheit. Es gebe noch "keinen Grund zur Unruhe", sagte der Grünen-Politiker.

Nach Angaben der Behörden stehen die beiden Tübinger Fälle in direktem Zusammenhang mit dem sogenannten Patienten Null, dem infizierten Mann aus dem Kreis Göppingen. Beide Namen finden sich auf der Liste seiner Kontakte aus den vergangenen Tagen. Sowohl die 24 Jahre alte Reisebegleitung des Mannes aus dem Italien-Urlaub vergangene Woche als auch deren Vater, ein Oberarzt in der Pathologie am Tübinger Universitätsklinikum, würden isoliert behandelt, teilte das Krankenhaus mit.

Pressekonferenz zu den ersten Corona-Fällen in Göppingen Live-Übertragung vom Mittwoch, 26. Februar 2020 von ZDF info

Pressekonferenz zum Corona-Fall in Tübingen Live-Übertragung vom Mittwoch, 26. Februar 2020 der Uniklinik Tübingen

Anders dagegen der Fall in Rottweil: Der 32-jährige Mann aus dem Landkreis sei mit seiner Familie aus dem Risikogebiet, dem Ort Codogno in der italienischen Provinz Lodi, eingereist, teilte das Gesundheitsministerium am Abend mit. Während seine Frau und sein Kind keine Symptome zeigten, habe sich der Familienvater mit grippeähnlichen Beschwerden beim Gesundheitsamt gemeldet. "Am frühen Mittwochabend hat sich der Verdacht schließlich bestätigt", teilte das Ministerium mit. Weitere Details nannte die Behörde zunächst nicht. Auch über den Gesundheitszustand des Mannes wurde zunächst nichts bekannt.

Den beiden Tübinger Patienten und dem Mann in Göppingen geht es nach Angaben der Behörden gut. "Sie sind in gutem Zustand und fühlen sich wohl", sagte Nisar Malek, Ärztlicher Direktor an der Medizinischen Klinik, über die betreuten Fälle in Tübingen. Der ältere Patient habe "so gut wie keine Symptome", seine infizierte Tochter verspüre lediglich leichte Halsschmerzen.

Sämtliche Kontaktpersonen der beiden Patienten aus den vergangenen Tagen seien bekannt und informiert. Der Mann hatte nach dem Wochenende an einem Treffen von Oberärzten teilgenommen. Es seien daraufhin ein Dutzend Mediziner getestet und "aus der Krankenversorgung herausgenommen worden". Sie seien unter Beobachtung, teilte das Klinikum mit.

Gesundheitsminister Lucha bemühte sich vor Bekanntwerden der neuen Fälle darum, besorgte Gemüter zu beruhigen. "Es gibt nach wie vor keinen kursierenden Virus bei uns", sagte er. Die Krankenhäuser seien vorbereitet, es sei aber noch alles unter Kontrolle, der Weg des Erregers im Südwesten könne nachgezeichnet werden. Auch die Tübinger Mediziner zeigten sich überzeugt, den Erreger isoliert und die Ansteckungsgefahr in den Griff bekommen zu haben.

Der Göppinger Landrat gab sich ebenfalls zuversichtlich: "Wir setzen darauf, dass wir das Virus in den Griff bekommen und eine Weiterverbreitung verhindern können", sagte Edgar Wolff. Es gebe einen Krisenstab, der die Lage stets neu bewerte. Tübingens Landrat Joachim Walter warnte davor, "Hyperaktivitäten zu entwickeln". Es sei für das Funktionieren einer Gesellschaft gefährlich, wenn Menschen zu viele Ängste entwickelten.

Bislang sind laut Ministerium 13 Kontakte des erkrankten Mannes aus dem Kreis Göppingen bekannt und informiert, darunter die junge Frau aus Tübingen und eine italienische Freundin des Paares. Problematisch könnte noch ein Kinobesuch des Mannes mit einem Bekannten am Samstagabend im bayerischen Neu-Ulm werden. Laut Landratsamt saßen insgesamt 138 Menschen im Saal.

Trotz der Zusicherung der Gesundheitsbehörden betonte die Infektionsschutz-Expertin Isolde Piechotowski auch, dass sich das aus China stammende Virus im Vergleich zur Influenza weitgehend ungehindert ausbreiten könne. "Bei der Influenza gibt es eine Impfquote, wenngleich sie noch zu gering ist", sagte die Mitarbeiterin des Gesundheitsministeriums in Stuttgart. Auch sei ein Teil der Menschen immun. "Aber das Coronavirus trifft auf eine völlig naive Bevölkerung. Es kann wirklich jeden treffen und es gibt keine Abwehrmechanismen."

Der Freiburger Virologe Hartmut Hengel mahnte, Infektionsketten möglichst zu unterbinden oder zumindest zu unterbrechen. "Das gelingt, wenn schnelle Erstdiagnosen gestellt und dann Weitergaben des Virus durch Isolation der Patienten verhindert werden", sagte der Leiter des Instituts für Virologie der Universität Freiburg der Deutschen Presse-Agentur. Es muss vermieden werden, dass Menschen mit Beschwerden die Kliniken stürmten und das Personal ansteckten, das dann wiederum weitere Patienten infizieren könne. Ein solcher Dominoeffekt sei fatal.

In Deutschland waren schon vor einiger Zeit erste Infektionen mit Sars-CoV-2, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann, nachgewiesen worden: vor allem bei einer Firma in Bayern, aber auch bei Rückkehrern aus der chinesischen Stadt Wuhan. Diese Fälle führten aber nicht zu weiteren bekannten Ansteckungen. Der Ursprung des neuartigen Virus liegt in China. Die Zahl der Todesopfer und Infizierten dort ist erneut gestiegen.

Nach dem Kinobesuch eines Coronavirus-Patienten im bayerischen Neu-Ulm warnt das Gesundheitsamt andere Gäste des Filmtheaters vor einer möglichen Ansteckung. Wie das Landratsamt in Neu-Ulm am Mittwoch berichtete, hatte sich der Mann aus dem Landkreis Göppingen am vergangenen Samstagabend den Krimi-Thriller "Bad Boys for Life" angeschaut. In dem Saal des Neu-Ulmer Kinos seien 138 Besucher gewesen. Später sei bei dem 25-Jährigen der neuartige Virus nachgewiesen worden.

"Die Möglichkeit einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus besteht für Personen, die mindestens 15 Minuten in Gesicht-zu-Gesicht-Kontakt mit dem Erkrankten waren", heißt es in einer Mitteilung der Kreisbehörde. Auf welche Besucher dies möglicherweise zutreffe, könne im Nachhinein nicht näher bestimmt werden.

Besucher der Kinovorführung, die in den kommenden zehn Tagen Krankheitssymptome wie Fieber, Husten oder Schnupfen bekämen, sollten sofort die Kontakte zu anderen Menschen minimieren und ihren Hausarzt sowie das örtliche Gesundheitsamt anrufen, betonte das Landratsamt. Der 25-Jährige hatte sich vermutlich während einer Italienreise in Mailand angesteckt. Am Mittwoch wurde bekannt, dass sich auch seine Reisebegleiterin sowie deren Vater infiziert haben.

Auch Nordrhein-Westfalen meldete am Abend seinen ersten Fall: Der Zustand des mit dem Coronavirus infizierten Patienten aus Erkelenz ist nach Behördenangaben kritisch. Wie der Kreis Heinsberg am Dienstagabend mitteilte, war der Mann am Montagmittag mit Symptomen einer schweren Lungenentzündung im Krankenhaus aufgenommen worden. Der Mann ist nach dpa-Informationen Mitte 40, er leidet aber an einer Vorerkrankung.

Gesundheitsminister Lucha mahnte zur Besonnenheit: "Baden-Württemberg hat sich schon früh auf diesen Fall eingestellt. Alle beteiligten Stellen arbeiten eng und intensiv zusammen", sagte der Minister. Es werde ermittelt, wer mit dem Patienten Kontakt hatte. Enge Kontaktpersonen würden zu Hause isoliert und täglich nach ihrem Gesundheitszustand befragt.

Der Minister appellierte an Reiserückkehrer, den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zu folgen: Wer aus Gebieten zurückkehre, in denen Covid-19-Fälle vorkommen und innerhalb von 14 Tagen nach der Rückkehr Fieber, Husten oder Atemnot entwickle, solle unnötige Kontakte vermeiden, nach Möglichkeit zu Hause bleiben, beim Husten und Niesen Abstand zu anderen Menschen halten, regelmäßig und gründlich Hände mit Wasser und Seife waschen und nach telefonischer Anmeldung unter Hinweis auf die Reiseregion einen Arzt aufsuchen.

Nach Angaben des Ministeriums sind alle Krankenhäuser im Land in der Lage, erkrankte Personen aufzunehmen und zu isolieren. Zur Prophylaxe gehört zum Beispiel, dass bei einem nicht erhärteten Verdacht auf Influenza automatisch auch Laboruntersuchungen auf Corona vorgenommen werden. Labore beim Landesgesundheitsamt in Stuttgart und in den Unikliniken Heidelberg und Freiburg können innerhalb von fünf Stunden die Erkrankung feststellen.

Sollten tatsächlich großflächig Coronafälle im Land auftreten, werden nach dem Pandemieplan etwa in Kliniken Wahl-Operationen verschoben. Ebenso können Stationen wie die Dermatologie geschlossen werden, um Ressourcen für den Kampf gegen das Virus zu schaffen.

Nach dem Ausbruch einer Coronavirus-Epidemie in Italien melden immer mehr europäische Staaten Nachweise des Erregers. In Straßburg ist nach Angaben des französischen Gesundheitsministeriums ein Mann erkrankt. Dem 36-jährigen Mann gehe es gut, sein Gesundheitszustand sei nicht besorgniserregend, teilte Gesundheitsdirektor Jérôme Salomon am Mittwoch mit. Er soll sich zuvor in der italienischen Region Lombardei aufgehalten haben. Mit dem neuen Fall aus der deutsch-französischen Grenzregion steigt die Zahl der in Frankreich gemeldeten Infektionen insgesamt auf 17.

Auch Österreich, Kroatien, das spanische Festland und die Schweiz berichteten am Dienstag von Covid-19-Fällen. Auf der spanischen Urlaubsinsel Teneriffa wurde nach einer bestätigten Erkrankung ein großes Hotel mit rund 1000 Touristen - darunter auch Deutsche - praktisch unter Quarantäne gestellt. In der Golf-Region droht sich das Virus ebenfalls auszubreiten.

Update: Donnerstag, 27. Februar 2020, 17.22 Uhr