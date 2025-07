Region Heidelberg. (bmi/yhug) Sonniges, aber nicht zu heißes Wetter trifft auf jede Menge Freiluftveranstaltungen: Diese gelungene Mélange trifft am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Juli, rund um Heidelberg zu. Eine Übersicht über Sommerfeste, Konzerte und vieles mehr in der Region:

Bammental

> Das erste Bammentaler Elf-Meter-Turnier steigt am Samstag um 17.30 Uhr im Sportpark in der Schwimmbadstraße. Veranstalter sind der FC Victoria sowie "MW Music Sound and more".

> Den "We-Cup" richtet der FC Bammental ebenfalls am Samstag sowie am Sonntag im Sportpark in der Schwimmbadstraße aus. Von 10 bis 16 Uhr findet dort am Samstag ein Turnier der E-Jugend aus, ehe danach vor und nach dem Elf-Meter-Turnier die U17- und U19-Teams

> Der Posaunenchor spielt am Sonntag ein Konzert unter dem Motto "Kleine Abendmusik". Als Teil der landesweiten Aktion "99 Konzerte für die Stiftung Badische Posaunenarbeit" wird um 19 Uhr Blechblasmusik auf der neuen Eventfläche am Alten Turm gespielt. Bei schlechtem Wetter in der evangelischen Kirche.

Dossenheim

> Das Generationen-Wohnprojekt "Atrium" wird am Samstag um 16 Uhr im großen Saal des Martin-Luther-Hauses vorgestellt. Geplant ist ein Holzbau, den Architekt und Initiator Bernhard Sandkühler vorstellt. Zudem gibt es bei freiem Eintritt weitere Vorträge.

> Fairer Kaffee verköstigt wird am Samstag im Eine-Welt-Laden im Schlüsselweg 5. Dort lautet von 10 bis 12 Uhr das Motto "Taste a fair world".

> 25. Geburtstag feiert das Westerndorf des Vereins Lakota-Trading-Post am Samstag auf dem Gelände nahe der Schauenburg. Oberhalb des dortigen Wanderparkplatzes am Oberen Burggarten wird das Vierteljahrhundert ab 13 Uhr mit einem Tag der offenen Tür zelebriert.

> Ein Nähcafé findet am Samstag im Gebrauchtwaren-Kaufhaus der AVR "Zweite Sahne" statt. "Altes aufwerten statt wegwerfen" heißt es von 15 bis 18 Uhr im Oberen Langgewann in Schwabenheim, wo auch Teilnehmer ohne Vorkenntnisse willkommen sind, aber eigene Materialien, wie Stoffreste, Garn und Maßband mitbringen sollten. Anmeldung erwünscht per E-Mail an events@zweite-sahne.de

> Die Predigtreihe 2025 "Frag doch mal die Kirche!" findet am Sonntag in der evangelischen Kirche statt. Pfarrer und Schriftsteller Gerhard Engelsberger spricht um 10 Uhr zum Thema: Zweifeln Sie manchmal?

> Zum Tag der offenen Tür lädt das Julius-Kühn-Institut am Sonntag ein. Unter dem Motto "Angriff und Verteidigung in Obstbaum, Beet und Feld" bietet das Institut von 10 bis 16 Uhr Einblicke in das umfassende Forschungsgebiet des Instituts an und verspricht "ein Forschungserlebnis für die ganze Familie".

Eppelheim

> Sein Sommerfest richtet der Verein der Gartenfreunde am Samstag auf dem Gelände in der Kirchheimer Straße aus. Von 14 bis 21 Uhr stehen dort Kinderschminken und Zwerge malen auf dem Programm, es werden Köstlichkeiten aus aller Welt angeboten und eine Liveband tritt auf.

> Sommerkonzerte der Musikfreunde Heidelberg gibt es am Samstag und Sonntag in der Rudolf-Wild-Halle zu hören. Jeweils um 19 Uhr lautet das Motto "Hubda" und es sind Sinfonien tschechischer Komponisten wie Smetana, Dvorak oder Janacek zu hören. Karten gibt’s an der Abendkasse sowie unter www.musikfreunde-hd.de

> Die Neueröffnung der Rennstrecke für ferngesteuerte Autos des Motorsportclubs wird am Sonntag gefeiert. Jeder kann sein Fahrzeug mitbringen und zwischen 11 und 16 Uhr auf der Rennstrecke testen.

Gaiberg

> Eine Waldbegehung mit Künstler Michael Post und Förster Fabian Ernst zum Thema "Libellen im Gaiberger Wald" findet am Sonntag statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz beim Ochsenpferchweg. Der Rundgang ist Begleitprogramm der aktuellen Libellen-Ausstellung im Alten Rathaus Neckargemünd.

> Ein geistliches Konzert wird von der "Kleinen kurpfälzischen Kantonerei" am Sonntag in der evangelischen Kirche aufgeführt. Das Ensemble führt um 18 Uhr Motetten von Johann Sebastian Bach, Johann Hermann Schein und Heinrich Schütz auf. Das gleiche Programm ist bereits am Samstag um 19.30 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Weinheim zu hören.

Leimen

> Sommerfest wird am Samstag von 10 bis 17 Uhr beim Dr. Ulla-Schirmer-Haus in der Nußlocher Straße 40 gefeiert. Los geht es mit einem ökumenischen Gottesdienst, ehe ab 11 Uhr für musikalische Unterhaltung durch die "Stickelspritzer" und buntes Programm mit Schafe füttern, Hunde-Parcours und Glitzertattoos gesorgt ist.

> Ein zweitägiges Musikfest veranstaltet die Stadt- und Feuerwehrkapelle am Wochenende. Am Feuerwehrhaus in der Wilhelm-Haug-Straße 31 tritt am Samstag von 20 bis 22 Uhr Olli Roth mit den SFK Allstars auf. Nachmittags wird das Fest vom Musikverein Meckesheim eröffnet. Sonntags geht es ab 11.30 Uhr mit einem Auftritt des Musikvereins Feuerwehrkapelle Nußloch los, nachmittags spielen die Young Band der Feuerwehrkapelle und der Fanfarenzug Hockenheim, von 18 bis 20 Uhr tritt dann die "Big Band Selection HD" auf.

> Sommerfest wird am Sonntag in der evangelischen Kirche und rund ums Gemeindehaus in Gauangelloch gefeiert. Los geht’s mit einer Taufe beim Familiengottesdienst um 11 Uhr. Danach wird ab 12 Uhr Sommerfest gefeiert.

> Die Gesangbuch-Hitparade findet am Sonntag in der Mauritiuskirche statt. Der Kirchenbezirk Mittlerer Leimbach feiert 500 Jahre Evangelisches Gesangbuch in einem Konzert. Bezirkskantor Paul Hafner präsentiert ab 18 Uhr die Hitliste.

> Das Repaircafé findet am Samstag im Martin-Luther-Haus in der Leimbachstraße 16 statt. Los geht’s hier um 14 Uhr.

> Sieben Erwachsenenfirmungen und eine Erwachsenentaufe finden am Sonntag in der Herz Jesu Kirche statt. Der außergewöhnliche Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr.

Lobbach

> Das Ensemble "Parnass Libre" will am Sonntag weibliche Komponistinnen in den Vordergrund stellen. In der Klosterkirche Lobenfeld führt das Ensemble durch einen vergnüglichen Abend mit Musik von Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, Guy d’Hardelot und Lili Boulanger. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Mauer

> Eine Führung zum Thema "Vom Menschen der Urzeit" gibt es am Sonntag um 14 Uhr zu erleben. Treffpunkt für den vom Verein Homo heidelbergensis organisierten Rundgang ist am Heid’schen Haus, Bahnhofstraße 4. Heino Hobbie führt am Zeitenpfad entlang ins Urgeschichtliche Museum und in die Sandgrube Grafenrain.

Meckesheim

> 30-jähriges Bestehen feiert der katholische Kindergarten St. Martin am Sonntag. Die Feierlichkeiten beginnen um 11 Uhr mit einem Festgottesdienst samt Sektempfang in der katholischen Kirche. Danach öffnet der Kindergarten zu einem Tag der offenen Tür von 14 bis 17 Uhr.

Neckargemünd

> Das Street Food Festival findet in der Altstadt zum dritten Mal statt. Am Wochenende können kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt bei Picknick im Menzerpark genossen werden. Los geht’s am Freitag um 17 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils bereits um 12 Uhr.

> Ein Fußball-Benefizturnier plant die Initiative "Politikaura" am Sonntag im Kurt-Schieck-Stadion. Die jungen Leuten aus Neckargemünd und Umgebung, die auch politisch engagiert sind, wollen die Heidelberger "Aktion für krebskranke Kinder" unterstützen. Anmeldungen per E-Mail an info@politikaura.de und unter Telefon 01 76 / 72 23 38 32.

> Eine öffentliche Stadtführung unter dem Motto "Stadt am Fluss" findet am Sonntag am Hanfmarkt statt. Armin Fenner vom Kulturverein bietet eine Mischung aus historischen Fakten und unterhaltsamen Anekdoten. Treffpunkt ist um 11 Uhr. Die Führung kostet zwei Euro pro Person.

> Ein Vortrag zum Thema "Libellen in der Kunst des Jugendstils" gibt es am Samstag um 10.30 Uhr im Museum des Alten Rathauses zu hören. Es gehört zum Programm der dortigen Libellen-Ausstellung "Gezähmt, geflügelt, gefährdet.

> Das Mückenlocher Gerümpelturnier findet am Samstag ab 11 Uhr auf dem Sportplatz des Stadtteils in der Kirchstraße statt. Gespielt wird in 5er-Teams mit bis zu fünf Auswechselspielern; Ausrichter ist der BSC Mückenloch, der im Anschluss zu einer "After-Party mit Beerpong und fetten Beats" einlädt.

> Die Burg Dilsberg bei einer öffentlichen Führung kennenlernen können Interessierte am Sonntag um 15 Uhr. Treff für den Rundgang ist im Innenhof der Bergfeste.

> Feuerwehrfest wird am Wochenende beim Feuerwehrhaus in Waldhilsbach gefeiert. Beim Parkplatz am Feuerwehrhaus in der Schulstraße wird die Fete am Samstag um 18.30 Uhr eröffnet, anschließend gibt es Livemusik mit Dan. Sonntags wird von 10 bis 18 Uhr bewirtet, es gibt ab ab 12 Uhr Kinderprogramm sowie um 14 Uhr eine Schauübung der Jugendfeuerwehr.

> Freiräume live erleben kann man am Sonntag in der Villa Menzer. Der Aktionstag will die n Möglichkeiten, Vereine und Organisationen vorstellen, die die Villa unter einem Dach vereint. Der Aktionstag geht von 11 bis 17 Uhr und bietet unter anderem ein Bilderbuchkino, Tischzauberei, ein offenes Malatelier, Bouleturnier, Workshops, Vorträge sowie Kreativ- und Bewegungsangebote für Kinder.

Neckarsteinach

> Die "Alfa Spider Tour" mit seltenen Cabrios führt am Samstag durch den Odenwald mit Stopp in der Vierburgenstadt. Die rund 25 bis 30 Auto-Raritäten setzen zwischen 13.15 und 13.30 Uhr mit der Fähre am Neckarhäuserhof über den Fluss nach Neckarhausen. Zwischen 13.30 und 14.30 Uhr ist ein Zwischenstopp und Vorführung des Alfa Romeo 4C beim Autohaus Schmitt, Bahnhofstraße 34, geplant.

> Das Sommerfest Begegnungs-Café wird am Sonntag vom Patenkreis Geflüchtetenhilfe veranstaltet. Wer wissen möchte, wie viele Nationalitäten in Neckarsteinach zusammenleben, kommt ab 16 Uhr in den Pfarrgarten der katholischen Kirche.

Nußloch

> Freilichtaufführungen der Interessengemeinschaft Volksschauspiele (IGV) finden am Wochenende im Steinbruchgelände statt. Am Freitag und Samstag wird dort jeweils um 20 Uhr "Dracula", aufgeführt. Das Kinderstück "Die kleine Hexe" ist samstags wie sonntags um 11 Uhr zu sehen – Restkarten für alle Veranstaltungen gibt es unter www.igv-nussloch.de.

> Das "Dîner en Blanc" findet zum vierten Mal im Park an der Hauptstraße statt. Ein gemeinsames Picknick im Grünen mit der Band "Who Cares". Alles Notwendige bringt jeder selbst mit: Weiße Tischdecke, Speisen, Getränke, Geschirr, Besteck, Tisch, Stuhl und Tischdekoration. Wer möchte, kann weiß gekleidet kommen. Los geht’s am späten Sonntagnachmittag bis 21 Uhr.

> Das Kinderkonzert der Musikschule Südliche Bergstraße findet am Sonntag in der Festhalle statt. Das Kinderorchester, Horn-, Klarinetten, Gitarrenensembles und der Chor beweisen ab 11 Uhr unter dem Motto "Länder-Menschen-Lagerfeuer" ihr Können. Der Eintritt ist frei.

> Ein Konzert des Heidelberger Madrigalchores mit "Musik für Chor und Gitarre" gibt es am Samstag um 18 Uhr in der evangelischen Kirche zu hören. Dort werden bei freiem Eintritt – Spenden erwünscht – Werke von Mario Castelnuovo-Tedesco, Dominik Dieterle und weiteren aufgeführt. Der Auftritt in Nußloch ist die Generalprobe für das Sommerkonzert am Sonntag um 18 Uhr in der Chapel Heidelberg, Rheinstraße 12 /4.

> Der 8. Nußlocher Wiesenlauf findet am Sonntag statt. Der Benefizlauf zu Gunsten des Nußlocher Kinderhilfsfonds startet um 9 Uhr am Rewe Arnold. Das Startgeld beträgt zehn Euro für das Zehn Kilometerrennen und acht Euro für das Fünf Kilometerrennen. Nachmeldungen am Veranstaltungstag sind bis 8.30 Uhr möglich mit einer Gebühr von einem Euro oder 50 Cent, je nach Rennen. Anmeldungen vorab sind noch online möglich unter der Adresse www.nusslocher-wiesenlauf.de

Sandhausen

> Gockelfest des CDU-Ortsverbands findet an diesem Wochenende in der Kleintierzüchterhalle im Lattweg statt. Am Freitag um 17 Uhr findet eine Afterworkparty zum Auftakt des Wochenendes statt. Samstag ab 16 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr gibt es frittierte Hähnchen, Pommes und Bier vom Fass.

> Der ökumenische Helferkreis feiert am Sonntag 10-jähriges Bestehen. Durch eine zufällige Begegnung engagierter Helferinnen und Helfer in der Erstaufnahmeeinrichtung entstand eine nachhaltige Initiative zur Hilfe von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Die Initiative blickt um 10 Uhr in der evangelischen Christuskirche zurück. Los geht es mit einem feierlichen Gottesdienst. Anschließend warten internationales Fingerfood und reger Austausch auf die Gäste. Zudem wird die Ausstellung "Es liegt ein Schatz in den Menschen" mit Fotografien zum Thema Flucht eröffnet, die zu den Öffnungszeiten des Pfarramtes und während der Gottesdienst in der Christuskirche besucht werden kann.

Schönau

> Americana Folk aus Schottland gibt es am Samstag um 20 Uhr im ICC Pfälzer Hof im Ringmauerweg zu hören. Hier tritt das Duo Doghouse Roses auf Einladung der Kulturbrücke und "Lampenhain goes acoustic" auf. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

> Vernissage feiert der Verein Alt-Schönau am Samstag im Museum Hühnerfautei in der Klosterstraße. Um 17 Uhr wird dort die Ausstellung "schau mal" mit Arbeiten von Hildegard Peetz eröffnet, die danach bis zum 27. Juli wochenends von 14 bis 18 Uhr zu sehen ist.

> Einen Sportabzeichen-Tag veranstaltet der Sportverein (SV) Altneudorf am Samstag in der Sportanlage Oberes Tal. Von 10 bis 14 Uhr können bei der Leichtathletikabteilung Leistungen im Bereich Kraft, Ausdauer, Koordination oder Schnelligkeit abgelegt werden.

> Das Lindenbaumfest vom MGV Singverein findet am Sonntag ab 11 Uhr rund um das Sängerheim statt. Der Steinachtaler Akkordeonclub sorgt für die musikalische Unterhaltung.

Spechbach

> Ökumenisches Kirchenfest wird am Samstag in und rund um die katholische Kirche gefeiert. Nach einem ökumenischen Gottesdienst um 18 Uhr folgt ein "gemütliches Beisammensein mit Bewirtung" auf Spendenbasis.

> Salben selbst herstellen lernen können Interessierte am Samstag beim Naturheilverein Spechbach. In der Müllerschen Scheune in Eschelbronn findet der Workshop "Salbenherstellung rasch und effektiv für die eigene Hausapotheke" mit Thorsten Koglin, Heilpraktiker aus Dielheim, statt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter anmeldung@nhv-spechbach.de

> Das 23. Freizeit Boccia-Turnier wird am Sonntag auf dem Vereinsgelände des Turnvereins ausgerichtet. Interessierte Mannschaften aus zwei oder drei Spieler n können sich noch bis zum Veranstaltungstag um 8 Uhr für 25 Euro anmelden. Die Mannschaftsbesprechung beginnt um 10.30 Uhr, das eigentliche Turnier um 11 Uhr.

Wiesenbach

> Eine Soirée des gemischten Chors "Töne Wiesenbach" findet am Sonntag in der katholischen Kirche statt. Zu Gast sind am Abend auch der Frauenchor "Allegretto" aus Waldhilsbach und der Grundschulchor "Swinging Panoramis". Gesungen um 16 Uhr, der Eintritt ist frei.

Wilhelmsfeld

> Kammermusik präsentiert am Sonntag um 18 Uhr der Verein Wilhelmsfelder Kirchen- und Kammermusik. Diesmal im Bürgersaal des Rathauses tragen Matthias Blonski, Andrea Setzer-Blonski, Mirjam Mosig und Bernhard Pukrop auf Violine, Viola und Cello Werke von Joseph Hadyn und Antonin Dvorák auf. Der Eintritt ist frei, eine Spende erbeten.