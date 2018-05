Von Roland Muschel

Stuttgart. Sein politisches "Erweckungserlebnis" hat Rezzo Schlauch am 30. Januar 1968. Da liefern sich der Vordenker der Studentenbewegung, Rudi Dutschke, und der Soziologe und FDP-Politiker Ralf Dahrendorf auf einem Wagen vor der Freiburger Stadthalle einen "faszinierenden Schlagabtausch".

Drinnen tagt ein FDP-Parteitag, während die sich anbahnende Revolte vor der Tür steht. 2000 Studierende versammeln sich, darunter der 20-jährige Jurastudent Schlauch. Gegen den Willen der Parteigranden stellt sich Dahrendorf der Debatte. Es geht um Fragen, die die Republik noch Jahre beschäftigen werden: Revolution oder Reform, außerparlamentarische Opposition oder parlamentarische. Schlauch ist begeistert. Von der Intensität des Schlagabtausches - und von Dahrendorfs Haltung. "Keiner der Etablierten hatte sich je mit Dutschke gemessen. Für meine Karriere hat mich das maßgeblich beeinflusst: sich dem Gegner stellen, nie den bequemen Weg wählen", blickt Schlauch 50 Jahre danach auf sein 1968 zurück.

Rezzo Schlauch, 70, ist in Bächlingen (Kreis Schwäbisch Hall) aufgewachsen. Ab 1966 studiert er in Freiburg und Heidelberg Jura, macht 1975 in Berlin das Zweite Staatsexamen. Anschließend arbeitet er in Stuttgart als Anwalt. Seit 1980 ist er Mitglied der Grünen, die er ab 1984 im Landtag und ab 1994 im Bundestag vertritt. Der Realo steigt jeweils bis zum Fraktionschef auf, 2002 wird er Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. 2005 beendet er seine politische Karriere. Die Wirtschaft bleibt sein Aktionsfeld: Schlauch ist als Mitglied in Aufsichtsräten und Beiräten kleiner wie großer Unternehmen aktiv.

Viel später, als er selbst Politiker ist und die Republikaner in den Landtag einziehen, messen sich der CDU-Mann Günther Oettinger und Schlauch mit dem Republikaner-Landeschef Rolf Schlierer auf Podien. Bei der CDU hat Ministerpräsident Erwin Teufel postuliert, nicht mit den Rechtsaußen zu reden; Schlauchs Grüne sind sowieso dagegen. "Wir hatten da Probleme in unseren Läden." Aber das hat ihn noch nie geschert.

Schlauch steht 1968 nicht in der ersten Reihe. Er ist kein Revolutionsprediger wie Dutschke, kein Machttaktiker wie Joschka Fischer. Theorie-Kurse über "Das Kapital" von Marx interessieren ihn nicht. Er ist mehr fürs Praktische, Pragmatische. Ein Bauchmensch, der mit seiner kräftigen Stimme, seiner leutseligen Art und der Fähigkeit, fesselnd zu erzählen, schon alternative Grenzwerte übersteigt, als die Grünen noch undenkbar sind. Vielleicht ist der von Dutschke geforderte "Marsch durch die Institutionen" der barocken Erscheinung gerade deshalb wie auf den Leib geschneidert.

Als der Pfarrerssohn 1966 aus dem schönen Hohenlohe zum Studium nach Freiburg kommt, tritt er einer schlagenden Verbindung bei, er kennt dort ein paar Leute. "Das hatte keinen politischen Hintergrund." Er schlägt fünf Mensuren ohne sichtbare Folgen, genießt ansonsten die Freiheiten, die ihm seine Sommerjobs als Straßenteerer ermöglichen - und reibt sich an den starren Strukturen. Zur Semestereröffnung marschieren die Dekane der Fakultäten mit wallenden Talaren und Baretten ins Audimax ein. "Mir kam’s vor wie Mummenschanz." Er ist damit nicht allein. "Unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren", wird zum Slogan gegen Verkrustungen in der Gesellschaft.

1968 wechselt Schlauch nach Heidelberg, dem Zentrum der Bewegung im Südwesten. Hier ist der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) stark, nach seinem Verbot der maoistische Kommunistische Bund Westdeutschland (KBW), dem zu der Zeit in Stuttgart auch Winfried Kretschmann angehört. In Frankfurt mischt Joschka Fischer bei der militanten Gruppe "Revolutionärer Kampf" mit. In Heidelberg ist Joscha Schmierer die prägende Figur. Der Marsch durch die Institutionen befördert sie Jahrzehnte später alle an die Macht, Kretschmann wird Ministerpräsident, Fischer Außenminister, Schmierer Teil des Planungsstabs des Auswärtigen Amtes, Schlauch Fraktionschef der Grünen in Stuttgart wie Berlin und dort auch Wirtschafts-Staatssekretärs.

Als junger Anwalt geht er nach Stuttgart, verteidigt die linke Szene, zieht aber eine klare Grenze. "Ich war der Anwalt der Anti-Atomkraft-Bewegung, der Hausbesetzer in Stuttgart, der selbstverwaltenden Jugendzentren. Aber ich hätte nie die Terroristen der Rote Armee Fraktion verteidigt." Anders als etwa Otto Schily, der später Grünen-, dann SPD-Politiker und Bundesinnenminister wird.

"Ursprünglich waren die 68er nichts anderes als eine Studentenbewegung. Wir wollten die Hochschulen, die Ordinarien, diese Hierarchien schleifen", sagt der nun 70-jährige Schlauch. "Nach und nach fing die Ideologisierung an, damit hatte ich nichts am Hut. Vielleicht lag das an meiner bürgerlichen Herkunft."

Schlauch wächst in Bächlingen auf, heute Ortsteil von Langenburg, wo der ein halbes Jahr jüngere Joschka Fischer groß wird. Die späteren Grünen-Stars werden von der gleichen Hebamme zur Welt gebracht. Überhaupt zieht die 68er-Geschichte in diesem Landstrich wundersame Schneisen, die mal zusammen, mal auseinander führen. Schlauchs Vater ist evangelischer Pfarrer, ein Freund der Pfarrer Helmut Ensslin. Dessen Tochter Gudrun lernt im Sommer 1967, kurz nach der Geburt ihres Sohnes Felix, Andreas Baader kennen und geht mit ihm einen Weg, den Schlauch immer abgelehnt hat: den des RAF-Terrors. Viel später wird Felix Ensslin, der bei Pflegeeltern aufwächst, Schlauchs Büro leiten.

Der Hohenloher selbst wird in einem liberalen Haus groß. Aber in der Dorfschule, acht Klassen, ein Lehrer, sind Zucht und Ordnung pädagogisches Leitmotiv. Auf dem Gymnasium Künzelsau ist der NS-Widerstand im Geschichtsunterricht nur eine Fußnote.

Für Schlauch ist es eine "logische Entwicklung", dass die 68er irgendwann eine Partei gründen. Dutschke, der zwei Tage vor der Gründung der grünen Bundespartei 1980 an den Spätfolgen eines Attentats stirbt, ist maßgeblich daran beteiligt. Schlauch wird Berater der ersten sechs grünen Landtagsabgeordneten in Stuttgart. Seine Reden sind der grünen Innenpolitikerin Elsbeth Mordo zu links, sie geht zu Kretschmann, der dem KBW längst abgeschworen hat: "Du, Winfried, ich glaub’, der Rezzo ist ein Kommunist!" Dabei ist Schlauch der Partei in Stuttgart beigetreten, weil dort zu Beginn die Anthroposophen das Sagen haben. Keine Radikalen.

Es ist der Beginn einer steilen Karriere. Von 1984 bis 1994 erhebt er seine Stimme im Landtag, ein Radiosender platziert ein Mikro über seinem Platz, um keinen Zwischenruf zu verpassen. Er kandidiert zweimal für den Posten des Oberbürgermeisters in Stuttgart, 1990 und 1996. Beim zweiten Mal scheitert er mit 39,3 Prozent nur knapp. 1994 wechselt er in den Bundestag, von 1998 bis 2002 führt er die grüne Fraktion, amtiert dann bis 2005 als Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium.

"Der von Dutschke ausgerufene ‚Marsch durch die Institutionen‘ war für mich Leitlinie. Man wird als Grüner x-fach mit der Frage konfrontiert, ob man dabei nicht seine Grundsätze verraten hat. Ich sage dann: Die Welt hat sich auch verändert. Die Vorstellung, dass man immer auf dem Stand bleibt, auf dem man mit 23 war, war mir immer suspekt." Der 20-jährige Schlauch hätte nie akzeptiert, dass er als Fraktionschef im Bundestag 30 Jahre später nicht immer "das erzählen konnte, was ich erzählten wollte. Das wäre aus Sicht des 1968ers nicht gegangen, andererseits wollten wir regieren."

1998, kurz vor dem Start der ersten rot-grünen Bundesregierung, sitzt Schlauch in einer NDR-Talkshow. Die Frage lautet, ob dieser Turnschuh-Typ Fischer Außenminister könne. Klar, sagt Schlauch. Warum, hakt der Moderator nach. "Weil der Schröder keine Ahnung von Außenpolitik hat. Ich habe den Schröder zur Einführung des Euro im Bundestag gehört. Das war unterirdisch. Das war keine Außenpolitik, das war Niedersachsen", poltert Schlauch. Kaum ausgesprochen, schwant ihm, dass das zu viel Klartext war. Ein Mitdiskutant sagt hinterher: Das versendet sich! Twitter und Facebook existieren noch nicht. Schröder kriegt es trotzdem mit. Schlauch muss Abbitte leisten. "Das war noch der oppositionelle Überschwang, sorry!"

Die größte Veränderung sei kultureller Natur gewesen: Rock’n’Roll, lange Haare, "das Anderssein gegen diese formierte Gesellschaft, wo alles seine Ordnung hatte und jeder wusste, wo er hingehört". Das durcheinander zu bringen, habe auch Spaß gemacht. Dass der CSU-Mann Alexander Dobrindt eine "konservative Revolution" fordert und AfD-Chef Jörg Meuthen weg von einem "links-rot-grün versifften 68er-Deutschland" will, fügt er ernst hinzu, zeige aber: "Das ist ein Kulturkampf, der nie aufgehört hat."