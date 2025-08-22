Samstag, 23. August 2025

Kalenderblatt

Was geschah am 23. August?

22.08.2025 UPDATE: 22.08.2025 23:58 Uhr 48 Sekunden
Kalenderblatt
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. August 2025

Namenstag

Rosa

Historische Daten

2024 - Zum 4.580. und letzten Mal führen Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben durch die Nachrichtensendung "RTL Aktuell". Im Schnitt schalten 2,74 Millionen Zuschauer ein.

2023 - Der Privatjet des russischen Söldnerführers Jewgeni Prigoschin stürzt zwei Monate nach dessen Meuterei gegen die Moskauer Führung nordwestlich von Moskau ab. Alle zehn Insassen kommen ums Leben, darunter Prigoschin.

2020 - Der FC Bayern schlägt im Finale der Champions League in Lissabon (Portugal) Paris Saint-Germain mit 1:0. Das Team von Hansi Flick schafft zum zweiten Mal nach 2013 das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League.

2005 - Die englische Seglerin Hilary Lister überquert als erste Gelähmte ohne Hilfe den Ärmelkanal. Ihr Boot "Malin" ist eine Spezialanfertigung.

1990 - Mit 294 Ja-Stimmen, 62 Nein-Stimmen und sieben Enthaltungen bestimmen die Abgeordneten der Volkskammer den 3. Oktober als Tag des Beitritts der DDR zur Bundesrepublik.

Geburtstage

1970 - River Phoenix, amerikanischer Schauspieler ("Stand by Me", "My own private Idaho"), Bruder von Joaquin Phoenix, gest. 1993

1965 - Ilija Trojanow (60), deutsch-bulgarischer Schriftsteller ("Der Weltensammler"), Berliner Literaturpreis 2007, Mainzer Stadtschreiber 2007

1945 - Carmen-Maja Antoni (80), deutsche Schauspielerin (Defa-Spielfilm "Kindheit", Fernsehreihe "Polizeihauptmeister Krause")

1945 - Rita Pavone (80), italienische Schlagersängerin, "Arrivederci Hans", "Wenn ich ein Junge wär"

Todestage

2010 - Lothar Loewe, deutscher Fernsehjournalist, Intendant des SFB 1983-1986, Leiter des ARD-Studios in Ostberlin 1974-1976, geb. 1929

