Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. August 2025

Namenstag

Sigfrid

Historische Daten

1990 - Die beiden deutschen Staaten erklären in Genf den Verzicht des künftig vereinten Deutschland auf atomare, biologische und chemische

Waffen.

1950 - Bundesinnenminister Gustav Heinemann (CDU) beauftragt die Einrichtung einer Hilfsorganisation für den Zivil- und Katastrophenschutz. Der Tag gilt als Gründungsdatum des Technischen Hilfswerks (THW).

1920 - Mit einer Aufführung von Hugo von Hofmannsthals "Jedermann" werden die ersten Salzburger Festspiele eröffnet.

1910 - Die von japanischen Truppen besetzte koreanische Halbinsel wird formell von Japan annektiert.

1485 - Heinrich Tudor aus dem Haus Lancaster beendet durch seinen Sieg über den englischen König Richard III. die "Rosenkriege" zwischen den Häusern Lancaster und York.

Geburtstage

1995 - Dua Lipa (30), britisch-albanische Popsängerin ("Houdini", "Don't Start Now"), mehrfache Grammy- und Brit-Award-Gewinnerin

1945 - Wolf Roth (80), deutscher Schauspieler ("Fleisch", "Das Erbe der Guldenburgs")

1935 - Annie Proulx (90), US-amerikanische Schriftstellerin ("Schiffsmeldungen", "Brokeback Mountain")

1935 - Hansgünther Heyme (90), deutscher Theaterregisseur, Intendant der Ruhrfestspiele Recklinghausen 1991-2003

Todestage

2022 - Theo Sommer, deutscher Journalist, Chefredakteur 1973-1992 und Herausgeber 1992-2000 der Wochenzeitung "Die Zeit", geb. 1930