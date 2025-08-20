Donnerstag, 21. August 2025

Kalenderblatt

Was geschah am 21. August?

20.08.2025 UPDATE: 20.08.2025 23:58 Uhr 46 Sekunden
Kalenderblatt
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. August 2025

Namenstag

Gratia, Pius

Historische Daten

2024 - Deutschlands Rekordtorhüter Manuel Neuer beendet seine Karriere in der Fußball-Nationalmannschaft. Er wird künftig nur noch für den FC Bayern München im Tor stehen, teilt der Weltmeister von 2014 auf Instagram mit.

2010 - Drei Babys sterben nach der Versorgung mit verschmutzten Infusionen auf der Intensivstation der Universitätsklinik Mainz. Insgesamt erhielten elf kleine Patienten die gefährliche Nährlösung.

2010 - In der Hafenstadt Buschehr nimmt der Iran mit russischer Hilfe sein erstes Kernkraftwerk in Betrieb.

2000 - Acht deutsche Jugendliche kommen ums Leben, als ein Lastwagen in einer Autobahnbaustelle in Österreich einen Doppeldecker-Reisebus aufschlitzt.

2000 - Der frühere DDR-Grenzkommandeur Walter Schulze wird vom Berliner Landgericht rechtskräftig zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Der Ex-Oberst wird als Befehlsgeber unter anderem für den Tod des letzten Maueropfers Chris Gueffroy schuldig gesprochen.

Geburtstage

1988 - Robert Lewandowski (37), polnischer Fußballspieler (Bayern München 2014-2022)

1985 - Albrecht Schuch (40), deutscher Schauspieler ("Lieber Thomas", "Systemsprenger", "Berlin Alexanderplatz"), Deutscher Filmpreis 2020, 2022, 2023

1969 - Oliver Geissen (56), deutscher Fernsehmoderator ("Die Oliver Geissen Show",  "Die 90er Show")

1962 - Astrid Frohloff (63), deutsche TV-Moderatorin (Sat.1-Hauptnachrichtensendung "18:30")

Todestage

2010 - Christoph Schlingensief, deutscher Regisseur (Deutschlandtrilogie "100 Jahre Adolf Hitler", "Das deutsche Kettensägenmassaker"), geb. 1960

